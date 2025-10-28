सतीश शाह की पत्नी की तस्वीरें, ऐसे हुई थी लव स्टोरी की शुरुआत

उस दौर में लव मैरिज को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था. मधु ने उनसे अपने माता-पिता से मिलने को कहा क्योंकि वह अपने माता-पिता की इजाजत के बाद ही उनसे शादी करने को तैयार थीं. इसके बाद सतीश ने मधु के माता-पिता को राजी किया. हालांकि, ऐसा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें सतीश को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.