सतीश शाह की पत्नी की तस्वीरें, ऐसे हुई थी लव स्टोरी की शुरुआत

सतीश शाह की पत्नी की तस्वीरें, ऐसे हुई थी लव स्टोरी की शुरुआत

Satish Shah Love Story: दिवंगत एक्टर सतीश शाह सिर्फ कॉमेडी के ही उस्ताद नहीं थे, बल्कि उनकी पत्नी मधु शाह संग उनकी लव स्टोरी भी बेहद खास रही है. आइए जानते हैं दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 12:03 PM (IST)
Satish Shah Love Story: दिवंगत एक्टर सतीश शाह सिर्फ कॉमेडी के ही उस्ताद नहीं थे, बल्कि उनकी पत्नी मधु शाह संग उनकी लव स्टोरी भी बेहद खास रही है. आइए जानते हैं दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत.

कॉमेडी के बादशाह सतीश शाह अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. हालांकि अब एक्टर हमारे बीच नहीं रहें. बता दें कि उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. सतीश शाह और उनकी पत्नी की जोड़ी हमेशा लोगों के दिलों में खास जगह बनाए रखेगी. आइए जानते हैं कि कैसे शुरू हुई थी इस कपल की लव स्टोरी.

सतीश शाह ने मधु शाह से साल 1974 में शादी की थी. उनकी शादी को 45 साल से ज्यादा का समय हो चुका है. सतीश शाह और मधु शाह की प्यार की कहानी इंतजार और हंसी-मजाक से भरी हुई है.
सतीश शाह ने मधु शाह से साल 1974 में शादी की थी. उनकी शादी को 45 साल से ज्यादा का समय हो चुका है. सतीश शाह और मधु शाह की प्यार की कहानी इंतजार और हंसी-मजाक से भरी हुई है.
साल 1970 में, सतीश शाह की सिप्टा फिल्म फेस्टिवल में मधु शाह से पहली बार मुलाकात हुई थी. मधु एक डिजाइनर हैं और वह सतीश शाह को पहली नजर में ही पसंद आ गई थीं.
साल 1970 में, सतीश शाह की सिप्टा फिल्म फेस्टिवल में मधु शाह से पहली बार मुलाकात हुई थी. मधु एक डिजाइनर हैं और वह सतीश शाह को पहली नजर में ही पसंद आ गई थीं.
सतीश शाह को मधु इतनी अच्छी लगी थीं कि उन्होंने पहले ही दिन उन्हें प्रपोज कर दिया था लेकिन मधु ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया था. उनका मानना था कि 'लव एट फर्स्ट साइट' जैसी कोई चीज नहीं होती. ऐसे में सतीश शाह का दिल टूट गया था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी.
सतीश शाह को मधु इतनी अच्छी लगी थीं कि उन्होंने पहले ही दिन उन्हें प्रपोज कर दिया था लेकिन मधु ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया था. उनका मानना था कि 'लव एट फर्स्ट साइट' जैसी कोई चीज नहीं होती. ऐसे में सतीश शाह का दिल टूट गया था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी.
कुछ समय बाद, सतीश शाह और मधु शाह को फिल्म 'साथ साथ' (1982) के सेट पर फिर से काम करने का मौका मिला था. यहां सतीश शाह ने मधु को दोबारा प्रपोज किया था लेकिन फिर से उन्होंने ना कह दिया था.
कुछ समय बाद, सतीश शाह और मधु शाह को फिल्म 'साथ साथ' (1982) के सेट पर फिर से काम करने का मौका मिला था. यहां सतीश शाह ने मधु को दोबारा प्रपोज किया था लेकिन फिर से उन्होंने ना कह दिया था.
बता दें, सतीश ने कभी हिम्मत नहीं हारी. वह मधु को अपनी हंसी-मजाक और सच्चे प्यार से इम्प्रेस करते रहे. धीरे-धीरे मधु भी सतीश के ओर अट्रैक्ट होने लगी थीं.
बता दें, सतीश ने कभी हिम्मत नहीं हारी. वह मधु को अपनी हंसी-मजाक और सच्चे प्यार से इम्प्रेस करते रहे. धीरे-धीरे मधु भी सतीश के ओर अट्रैक्ट होने लगी थीं.
उस दौर में लव मैरिज को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था. मधु ने उनसे अपने माता-पिता से मिलने को कहा क्योंकि वह अपने माता-पिता की इजाजत के बाद ही उनसे शादी करने को तैयार थीं. इसके बाद सतीश ने मधु के माता-पिता को राजी किया. हालांकि, ऐसा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें सतीश को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
उस दौर में लव मैरिज को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था. मधु ने उनसे अपने माता-पिता से मिलने को कहा क्योंकि वह अपने माता-पिता की इजाजत के बाद ही उनसे शादी करने को तैयार थीं. इसके बाद सतीश ने मधु के माता-पिता को राजी किया. हालांकि, ऐसा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें सतीश को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
लेकिन सतीश ने मधु के माता-पिता को राजी कर लिया. फिर एक महीने के अंदर ही दोनों की सगाई हो गई. सगाई के आठ महीने बाद साल 1972 में सतीश ने मधु से शादी कर ली. सतीश शाह और मधु की कोई संतान नहीं है.
लेकिन सतीश ने मधु के माता-पिता को राजी कर लिया. फिर एक महीने के अंदर ही दोनों की सगाई हो गई. सगाई के आठ महीने बाद साल 1972 में सतीश ने मधु से शादी कर ली. सतीश शाह और मधु की कोई संतान नहीं है.
Published at : 28 Oct 2025 12:03 PM (IST)
