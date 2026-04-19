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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऑरेंज साड़ी और स्ट्रैपलेस ब्लाउज में सरगुन मेहता ने ढाया कहर, पति रवि दुबे संग दिया रोमांटिक पोज

ऑरेंज साड़ी और स्ट्रैपलेस ब्लाउज में सरगुन मेहता ने ढाया कहर, पति रवि दुबे संग दिया रोमांटिक पोज

Sargun Mehta Post: हाल ही मे सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है, जिसके आते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई. सभी फैंस उनकी केमिस्ट्री की खूब तारीफ कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Apr 2026 06:35 AM (IST)
Sargun Mehta Post: हाल ही मे सरगुन मेहता और रवि दुबे ने अपने इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है, जिसके आते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई. सभी फैंस उनकी केमिस्ट्री की खूब तारीफ कर रहे हैं.

हाल ही में टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल सरगुन मेहता और रवि दुबे INCA अवॉर्ड फंक्शन में नजर आए. इसी बीच हाल ही में उन्होंने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें दोनों का स्टाइल बहुत क्लासी और एलिगेंट दिखाई दे रहा है. सरगुन ने अपने ट्रेडिशनल लुक से ग्रेस और खूबसूरती का शानदार कॉम्बिनेशन पेश किया, वहीं रवि ने अपने सूट में एक परफेक्ट जेंटलमैन वाइब दी. तो आइए उनके लुक पर एक नजर डालते हैं.

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सरगुन ने सुनहरे और हल्के ऑरेंज टोन की साड़ी पहनी, जो बहुत रिच और क्लासी लग रही थी. साड़ी का फैब्रिक शाइन कर रहा था, जिससे उनका पूरा लुक रॉयल और आकर्षक नजर आया.
सरगुन ने सुनहरे और हल्के ऑरेंज टोन की साड़ी पहनी, जो बहुत रिच और क्लासी लग रही थी. साड़ी का फैब्रिक शाइन कर रहा था, जिससे उनका पूरा लुक रॉयल और आकर्षक नजर आया.
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उनका रेड कलर का स्टाइलिश ब्लाउज लुक में मॉडर्न टच जोड़ रहा था. इसकी डिजाइन ने सर्गुन की पर्सनैलिटी को और उभार दिया, जिससे ट्रेडिशनल और वेस्टर्न का खूबसूरत बैलेंस देखने को मिला.
उनका रेड कलर का स्टाइलिश ब्लाउज लुक में मॉडर्न टच जोड़ रहा था. इसकी डिजाइन ने सर्गुन की पर्सनैलिटी को और उभार दिया, जिससे ट्रेडिशनल और वेस्टर्न का खूबसूरत बैलेंस देखने को मिला.
Published at : 19 Apr 2026 06:35 AM (IST)
Tags :
Sargun Mehta Ravi Dubey

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