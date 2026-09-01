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बादशाह-ईशा ही नहीं इन सितारों की भी ज्यादा नहीं चली शादी, किसी का 2 महीने तो किसी का 6 महीने में हुआ तलाक
बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिनकी शादियां कुछ ही महीनों में टूट गईं. आइए, एक नजर डालते हैं ऐसे ही सितारों की पूरी लिस्ट पर.
रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी का तलाक हो गया है. हैरानी की बात ये है कि दोनों की शादी सिर्फ पांच महीने ही चली. हाल ही में कपल ने अपना सेपरेशन कंफर्म किया है. इसी के साथ बादशाह और ईशा उन सेलेब्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिनकी शादियां महीनों में ही टूट गईं.
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Published at : 01 Sep 2026 02:20 PM (IST)
Tags :Badshah Isha Rikhi
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