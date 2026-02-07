एक्सप्लोरर
साड़ी पहन सारा अर्जुन ने ढाया कहर, जमकर दिए पोज, खूबसूरती देख फैंस हुए दीवाने
Sara Arjun Photos: धुरंधर एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने हाल ही में अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर की है. उन्होंने साड़ी पहन जमकर कातिलाना पोज दिए है. उनकी इन तस्वीरों के फैंस दीवाने हो गए है.
फिल्म धुरंधर की शानदार सक्सेस के बाद फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन आए दिन सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. वो अक्सर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती हैं. अब हाल ही में उन्होंने साड़ी में अपनी तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.
Published at : 07 Feb 2026 01:06 PM (IST)
