इस दिवाली ट्राय करें सारा अली खान के ये ट्रेंडी सूट डिजाइन, सबकी जुबान पर होगा आपका नाम

सारा अली खान का ये लुक आपने दिवाली आउटफिट के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है. यहां एक्ट्रेस ने जरदोसी सिल्क सूट कैरी किया है जो बहुत ही रॉयल लग रहा है. इस आउटफिट को आप कंट्रास्टिंग पजामा और दुपट्टे के साथ पेयर कर सकती हैं. साथ ही कॉन्ट्रास्टिंग ज्वेलरी के साथ अपना लुक कंप्लीट करें.