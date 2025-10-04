हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस दिवाली ट्राय करें सारा अली खान के ये ट्रेंडी सूट डिजाइन, सबकी जुबान पर होगा आपका नाम

इस दिवाली ट्राय करें सारा अली खान के ये ट्रेंडी सूट डिजाइन, सबकी जुबान पर होगा आपका नाम

Sara Ali Khan Suit Designs: नवरात्रि के बाद अब जल्द ही दिवाली आ जाएगी. इस फेस्टिव सीजन अगर आप कुछ यूनिक ट्राय करना चाहती हैं तो सारा अली खान के इन बेहतरीन सूट डिजाइन से इंस्पिरेशन जरूर लीजिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 05:49 PM (IST)
Sara Ali Khan Suit Designs: नवरात्रि के बाद अब जल्द ही दिवाली आ जाएगी. इस फेस्टिव सीजन अगर आप कुछ यूनिक ट्राय करना चाहती हैं तो सारा अली खान के इन बेहतरीन सूट डिजाइन से इंस्पिरेशन जरूर लीजिए.

सारा अली खान बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार हैं जिन्होंने हर बार अपने लुक्स और खूबसूरती से लोगों को दीवाना बनाया है. दिवाली के मौके पर आप एक्ट्रेस की इन सूट डिजाइन को जरूर रीक्रिएट करें.

1/7
सारा अली खान का ये लुक आपने दिवाली आउटफिट के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है. यहां एक्ट्रेस ने जरदोसी सिल्क सूट कैरी किया है जो बहुत ही रॉयल लग रहा है. इस आउटफिट को आप कंट्रास्टिंग पजामा और दुपट्टे के साथ पेयर कर सकती हैं. साथ ही कॉन्ट्रास्टिंग ज्वेलरी के साथ अपना लुक कंप्लीट करें.
सारा अली खान का ये लुक आपने दिवाली आउटफिट के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है. यहां एक्ट्रेस ने जरदोसी सिल्क सूट कैरी किया है जो बहुत ही रॉयल लग रहा है. इस आउटफिट को आप कंट्रास्टिंग पजामा और दुपट्टे के साथ पेयर कर सकती हैं. साथ ही कॉन्ट्रास्टिंग ज्वेलरी के साथ अपना लुक कंप्लीट करें.
2/7
दिवाली पार्टी के लिए सारा अली खान का ये कैजुअल आउटफिट आप पर खूब जचेगा. हसीना की तरह आप भी व्हाइट एंब्रॉयडरी सूट को मैचिंग शरारा या पजामा के साथ कैरी कर एक सादगी भरा लुक पा सकती हैं. इसके साथ मिनिमल ज्वेलरी कैरी कर अपने लुक को कंप्लीट कर लीजिए.
दिवाली पार्टी के लिए सारा अली खान का ये कैजुअल आउटफिट आप पर खूब जचेगा. हसीना की तरह आप भी व्हाइट एंब्रॉयडरी सूट को मैचिंग शरारा या पजामा के साथ कैरी कर एक सादगी भरा लुक पा सकती हैं. इसके साथ मिनिमल ज्वेलरी कैरी कर अपने लुक को कंप्लीट कर लीजिए.
3/7
दिवाली पार्टी और बाकी के फंक्शन के लिए सारा अली खान का ये आइकॉनिक रेड शरारा लुक भी अच्छा ऑप्शन है. ऑल रेड आउटफिट के साथ आप कंट्रास्टिंग ज्वेलरी कैरी कर अपने लुक को पूरा करें.
दिवाली पार्टी और बाकी के फंक्शन के लिए सारा अली खान का ये आइकॉनिक रेड शरारा लुक भी अच्छा ऑप्शन है. ऑल रेड आउटफिट के साथ आप कंट्रास्टिंग ज्वेलरी कैरी कर अपने लुक को पूरा करें.
4/7
अभिनेत्री का ये लुक बिल्कुल रॉयल लग रहा है. यहां उन्होंने अपने गोल्डन और वाइट कलर का अनारकली सूट कैरी किया है. इस हेवी डिजाइनर वाले सूट के साथ उन्होंने गोल्डन चोकर और ईयरिंग्स कैरी कर अपने लुक को पूरा किया.
अभिनेत्री का ये लुक बिल्कुल रॉयल लग रहा है. यहां उन्होंने अपने गोल्डन और वाइट कलर का अनारकली सूट कैरी किया है. इस हेवी डिजाइनर वाले सूट के साथ उन्होंने गोल्डन चोकर और ईयरिंग्स कैरी कर अपने लुक को पूरा किया.
5/7
फेस्टिव सीजन में अगर आप कैजुअल आउटफिट में सादगी भरा और स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो एक्ट्रेस की तरह ही एक प्लेन सूट को अभी अपने वार्डरोब कलेक्शन में शामिल कर लें. मिनिमल मेकअप और ज्वेलरी कैरी कर अपने लुक को पूरा करें.
फेस्टिव सीजन में अगर आप कैजुअल आउटफिट में सादगी भरा और स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो एक्ट्रेस की तरह ही एक प्लेन सूट को अभी अपने वार्डरोब कलेक्शन में शामिल कर लें. मिनिमल मेकअप और ज्वेलरी कैरी कर अपने लुक को पूरा करें.
6/7
इस वायरल फोटो में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने रॉयल ब्लू और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन का अनारकली सूट कैरी किया है. एलिगेंट और स्टाइलिश दिखने के लिए सारा अली खान का ये लुक जरूर रीक्रिएट करें.
इस वायरल फोटो में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने रॉयल ब्लू और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन का अनारकली सूट कैरी किया है. एलिगेंट और स्टाइलिश दिखने के लिए सारा अली खान का ये लुक जरूर रीक्रिएट करें.
7/7
रेड पटियाला में सारा अली खान बला की खूबसूरत लग रही हैं. इसके साथ उन्होंने रेड और पर्पल कलर का गोल्डन जरी वर्क दुपट्टा कैरी किया है. सटल मेकअप और मिनिमल एक्सेसरीज के साथ एक्ट्रेस ने अपना लुक कंप्लीट किया है.
रेड पटियाला में सारा अली खान बला की खूबसूरत लग रही हैं. इसके साथ उन्होंने रेड और पर्पल कलर का गोल्डन जरी वर्क दुपट्टा कैरी किया है. सटल मेकअप और मिनिमल एक्सेसरीज के साथ एक्ट्रेस ने अपना लुक कंप्लीट किया है.
Published at : 04 Oct 2025 05:49 PM (IST)
