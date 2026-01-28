एक्सप्लोरर
कैजुअल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सारा अली खान, गॉगल्स लगाए फुल स्वैग में आई नजर, देखें तस्वीरें
Sara Ali Khan Airport Look: एक्ट्रेस सारा अली खान को आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस गॉगल्स लगाए कैजुअल लुक में नजर आई और उन्होंने पैप्स को जमकर पोज भी दिए.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां वो काफी कैजुअल लुक में दिखी. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 28 Jan 2026 03:10 PM (IST)
Tags :Sara Ali Khan
बॉलीवुड
7 Photos
कैजुअल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सारा अली खान, गॉगल्स लगाए फुल स्वैग में आई नजर, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
श्रुति हासन को बॉलीवुड में नहीं मिली सक्सेस, साउथ इंडस्ट्री ने बदली किस्मत, अब करोड़ों की मालकिन है एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
बॉलीवुड
7 Photos
बॉर्डर 2 ने चौथे दिन तोड़े इतने रिकॉर्ड गिनते-गिनते थक जाएंगे, सनी देओल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया
बॉलीवुड
7 Photos
ट्रैडिशनल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई श्रुति हासन, व्हाइट सूट में लगी बेहद खूबसूरत
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान खान की इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड डेब्यू से पहले की थी शादी, 13 साल में हुा तलाक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
वही प्लेन, पैटर्न और मौसम... 3 साल पहले हुआ था अजित पवार के बॉम्बार्डियर-45 क्रैश जैसा हादसा, क्या मिले थे संकेत?
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
विश्व
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
कैजुअल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सारा अली खान, गॉगल्स लगाए फुल स्वैग में आई नजर, देखें तस्वीरें
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion