रेगिस्तान में बिकिनी पहने दिखीं सारा अली खान, सिर्फ 7 तस्वीरों से इंटरनेट का माहौल गर्म हो गया

रेगिस्तान में बिकिनी पहने दिखीं सारा अली खान, सिर्फ 7 तस्वीरों से इंटरनेट का माहौल गर्म हो गया

Sara Ali Khan Vacation: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने सऊदी अरब वेकेशन की तस्वीरें शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 05:47 PM (IST)
Sara Ali Khan Vacation: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने सऊदी अरब वेकेशन की तस्वीरें शेयर की है.

एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों सऊदी अरब में छुट्टियां मना रही हैं. वेकेशन के दौरान एक्ट्रेस अपने ट्रैवल लुक और स्टाइलिश तस्वीरों से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. हाल ही में सारा ने बिकिनी में कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनमें उनका कॉन्फिडेंट अंदाज देखने लायक है. फैन्स उनकी इन तस्वीरों पर लगातार रिएक्ट कर रहे हैं.

सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर सऊदी अरब वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है- 'Maybe God created the desert so that man could appreciate the date trees'.
सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर सऊदी अरब वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है- 'Maybe God created the desert so that man could appreciate the date trees'.
सारा ने अपनी मां अमृता सिंह के साथ एक तस्वीर शेयर की है. तस्वीर में दोनों मां-बेटी बड़े कूल अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं.
सारा ने अपनी मां अमृता सिंह के साथ एक तस्वीर शेयर की है. तस्वीर में दोनों मां-बेटी बड़े कूल अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं.
इस तस्वीर में सारा का लुक बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश लग रहा है. वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठी हैं, उन्होंने बिकिनी पहनी है, जो उनके वेकेशन मूड को पूरी तरह मैच कर रहा है.
इस तस्वीर में सारा का लुक बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश लग रहा है. वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठी हैं, उन्होंने बिकिनी पहनी है, जो उनके वेकेशन मूड को पूरी तरह मैच कर रहा है.
इस तस्वीर में सारा साइकिल पर बैठी बेहद कैजुअल और नेचुरल लग रही हैं. पीछे की लाइटिंग और विंटेज बैकग्राउंड उनकी इस फोटो को खास बना रहा है.
इस तस्वीर में सारा साइकिल पर बैठी बेहद कैजुअल और नेचुरल लग रही हैं. पीछे की लाइटिंग और विंटेज बैकग्राउंड उनकी इस फोटो को खास बना रहा है.
यहां सारा पूल में मस्ती करती दिख रही हैं . इस दौरान उन्होंने बिकिनी पहनी हुई है.
यहां सारा पूल में मस्ती करती दिख रही हैं . इस दौरान उन्होंने बिकिनी पहनी हुई है.
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
फैंस अलग-अलग तरह के कमेंट्स करके उनकी इस तस्वीरों पर प्यार बरसा रहे हैं.
फैंस अलग-अलग तरह के कमेंट्स करके उनकी इस तस्वीरों पर प्यार बरसा रहे हैं.
Published at : 01 Nov 2025 05:47 PM (IST)
Amrita Singh Sara Ali Khan

Photo Gallery

Embed widget