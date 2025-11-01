एक्सप्लोरर
रेगिस्तान में बिकिनी पहने दिखीं सारा अली खान, सिर्फ 7 तस्वीरों से इंटरनेट का माहौल गर्म हो गया
Sara Ali Khan Vacation: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने सऊदी अरब वेकेशन की तस्वीरें शेयर की है.
एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों सऊदी अरब में छुट्टियां मना रही हैं. वेकेशन के दौरान एक्ट्रेस अपने ट्रैवल लुक और स्टाइलिश तस्वीरों से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. हाल ही में सारा ने बिकिनी में कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनमें उनका कॉन्फिडेंट अंदाज देखने लायक है. फैन्स उनकी इन तस्वीरों पर लगातार रिएक्ट कर रहे हैं.
Published at : 01 Nov 2025 05:47 PM (IST)
Tags :Amrita Singh Sara Ali Khan
