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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसारा अली खान ने पूरे परिवार संग मनाया ईस्टर, सैफ-करीना के साथ दिखी खास बॉन्डिंग, देखें तस्वीरें

सारा अली खान ने पूरे परिवार संग मनाया ईस्टर, सैफ-करीना के साथ दिखी खास बॉन्डिंग, देखें तस्वीरें

Sara Ali Khan Post: सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. ईस्टर 2026 के मौके पर सारा और इब्राहिम ने सैफ अली खान, करीना कपूर और पूरे खान परिवार के साथ त्योहार को सेलिब्रेट किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Apr 2026 07:34 PM (IST)
Sara Ali Khan Post: सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. ईस्टर 2026 के मौके पर सारा और इब्राहिम ने सैफ अली खान, करीना कपूर और पूरे खान परिवार के साथ त्योहार को सेलिब्रेट किया.

ईस्टर 2026 के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. सारा हर त्योहार को पूरे दिल से मनाती हैं और इस मौके पर भी उन्होंने पूरे परिवार के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट किया. साथ ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें सैफ अली खान, करीना कपूर और पूरा खान परिवार एक साथ नजर आया. सारा की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत लिया है.

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सारा अली खान ने ईस्टर के मौके पर इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जिनमें पूरा परिवार साथ नजर आ रहा है. इन तस्वीरों में खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है, जो दिखाता है कि ये त्योहार उनके लिए कितना खास रहा.
सारा अली खान ने ईस्टर के मौके पर इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जिनमें पूरा परिवार साथ नजर आ रहा है. इन तस्वीरों में खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है, जो दिखाता है कि ये त्योहार उनके लिए कितना खास रहा.
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तस्वीरों में सारा की दादी शर्मिला टैगोर भी नजर आईं, जो इस त्योहार को और भी यादगार बना रही थीं. उनके साथ भाई इब्राहिम अली खान भी दिखाई दिए, जिससे फैमिली गैदरिंग पूरी लग रही थी.
तस्वीरों में सारा की दादी शर्मिला टैगोर भी नजर आईं, जो इस त्योहार को और भी यादगार बना रही थीं. उनके साथ भाई इब्राहिम अली खान भी दिखाई दिए, जिससे फैमिली गैदरिंग पूरी लग रही थी.
Published at : 05 Apr 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan Ibrahim Ali Khan Easter 2026

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