सारा अली खान ने पूरे परिवार संग मनाया ईस्टर, सैफ-करीना के साथ दिखी खास बॉन्डिंग, देखें तस्वीरें

सारा अली खान ने ईस्टर के मौके पर इंस्टाग्राम पर कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की, जिनमें पूरा परिवार साथ नजर आ रहा है. इन तस्वीरों में खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है, जो दिखाता है कि ये त्योहार उनके लिए कितना खास रहा.