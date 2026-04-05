एक्सप्लोरर
सारा अली खान ने पूरे परिवार संग मनाया ईस्टर, सैफ-करीना के साथ दिखी खास बॉन्डिंग, देखें तस्वीरें
Sara Ali Khan Post: सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. ईस्टर 2026 के मौके पर सारा और इब्राहिम ने सैफ अली खान, करीना कपूर और पूरे खान परिवार के साथ त्योहार को सेलिब्रेट किया.
ईस्टर 2026 के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. सारा हर त्योहार को पूरे दिल से मनाती हैं और इस मौके पर भी उन्होंने पूरे परिवार के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट किया. साथ ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें सैफ अली खान, करीना कपूर और पूरा खान परिवार एक साथ नजर आया. सारा की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत लिया है.
1/10
2/10
Published at : 05 Apr 2026 07:34 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
सारा अली खान ने पूरे परिवार संग मनाया ईस्टर, सैफ-करीना के साथ दिखी खास बॉन्डिंग, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
'प्राइवेट पार्ट्स पर बेवजह जूम..'जाह्नवी कपूर से पहले नोरा फतेही का 'पैप कल्चर' पर फूटा था
बॉलीवुड
8 Photos
25 सालों में कितना बदल गईं बिपाशा बसु, कभी हुस्न से गिराती थीं बिजलियां, आज दिखती हैं ऐसी
बॉलीवुड
7 Photos
टीवी में हीरोइन की बहन के किए रोल, अब फिल्मों से करोड़ों कमाती हैं मृणाल ठाकुर, जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
7 Photos
करोड़ों की मालकिन हैं रश्मिका मंदाना, कभी नहीं थे किराया भरने के पैसे, आज साउथ से बॉलीवुड में हैं छाई
बॉलीवुड
7 Photos
पिंक साड़ी में कियारा आडवाणी ने उड़ाए होश, ग्लैमरस अवतार ने बढ़ाया तापमान, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में स्पॉट हुईं परिणीति चोपड़ा, फैन को दिया ऑटोग्राफ, फोटोज हुई वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
लाइव: 'धुरंधर 2' पर 18वें दिन भी हो रही पैसों की बारिश, 7 बजे तक 1000 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
मनोरंजन
रोने लगे, कांप रहे थे...वेडिंग नाइट वाले सीन में 'चिरैया' फेम एक्टर का हो गया था बुरा हाल
मनोरंजन
कोर्टरूम ड्रामा के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर मिस ना करें ये 5 शोज, आखिर तक स्क्रीन से नहीं हो पाएंगे दूर
मनोरंजन
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
सारा अली खान ने पूरे परिवार संग मनाया ईस्टर, सैफ-करीना के साथ दिखी खास बॉन्डिंग, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
'प्राइवेट पार्ट्स पर बेवजह जूम..'जाह्नवी कपूर से पहले नोरा फतेही का 'पैप कल्चर' पर फूटा था
प्रेम कुमारJournalist
Opinion