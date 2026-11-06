मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में जाह्नवी कपूर अपने ग्लैमरस अंदाज में पहुंचीं. उन्होंने ब्लैक और गोल्डन कलर का खूबसूरत सेक्विन लहंगा पहना था, जिस पर वर्टिकल स्ट्राइप्स पैटर्न दिया गया था. मरमेड कट लहंगे के साथ उन्होंने मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज पेयर किया. वहीं, प्लेन ब्लैक शीयर दुपट्टे को उन्होंने केप स्टाइल में कैरी किया. खुले स्ट्रेट बाल, स्मोकी आई मेकअप और न्यूड लिपस्टिक में जाह्नवी बेहद स्टनिंग लग रही थीं.