Photos: सारा अली खान, जाह्नवी कपूर से लेकर अभिषेक-ऐश्वर्या तक, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में छाए सेलेब्स
मनीष मल्होत्रा ने 5 नवंबर को एक ग्रैंड स्टार-स्टडेड दिवाली पार्टी रखी, जिसमें बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. हालांकि, इस पार्टी में सबसे ज्यादा ध्यान अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने खींचा.
Written By : दीक्षा शर्मा | Updated at : 06 Nov 2026 09:21 AM (IST)
बॉलीवुड में दिवाली का जश्न सितारों के सिर चढ़कर बोल रहा है. मनीष मल्होत्रा की पार्टी में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय से लेकर जाह्नवी कपूर, सारा अली खान और अर्जुन कपूर तक कई सितारों ने अपने अंदाज से महफिल में चार चांद लगा दिए. आइए देखते हैं तस्वीरें.
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मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड के लवेबल कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने खूब सुर्खियां बटोरीं. दोनों ने हाथों में हाथ डालकर पार्टी में एंट्री की और रेड कार्पेट पर साथ में कई शानदार पोज दिए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
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इस दौरान कपल का रोमांटिक अंदाज भी देखने को मिला. तस्वीरें खिंचवाते समय ऐश्वर्या अभिषेक की बाहों में खिलखिलाती नजर आईं. वहीं, अभिषेक भी ऐश्वर्या से नजरें नहीं हटा पाए. दोनों की शानदार केमिस्ट्री ने एक बार फिर फैंस का ध्यान खींच लिया.
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ऐश्वर्या के लुक की बात करें तो उन्होंने गोल्डन बॉर्डर वाली ब्राइट रेड साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने हैवी मल्टीलेयर्ड नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स कैरी किए. खुले वेवी बाल और न्यूड मेकअप उनके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा रहे थे.
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वहीं, अभिषेक बच्चन ऑल-ब्लैक ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आए. उन्होंने ब्लैक बंदगला कुर्ते के साथ मैचिंग पैंट्स पहनी थीं. ब्लैक चश्मे और दाढ़ी में एक्टर काफी हैंडसम लग रहे थे.
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मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में प्रोड्यूसर एकता कपूर भी अपने ग्लैमरस अंदाज में पहुंचीं. उन्होंने शैंपेन-गोल्ड और ब्रॉन्ज शेड का खूबसूरत ड्रेस पहनी थी, जिस पर मिरर वर्क और सेक्विन डिटेलिंग की गई थी.
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मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में तमन्ना भाटिया भी छा गईं. उन्होंने पेस्टल पिंक और रोज गोल्ड शेड का ड्रेप्ड स्कर्ट सेट पहना था. इसके साथ उन्होंने मोतियों और सेक्विन वर्क वाली फ्रंट-ओपन लॉन्ग जैकेट पेयर की, जिसके कफ्स पर फेदर डिटेलिंग दी गई थी.
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गले में हल्का ऑर्गेन्जा दुपट्टा और कानों में लॉन्ग ड्रॉप इयररिंग्स उनके लुक को खास बना रहे थे. वहीं, स्लीक बन और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
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इस दिवाली पार्टी में बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर भी अपने ऑल-ब्लैक लुक में पहुंचे. उन्होंने ब्लैक इंडो-वेस्टर्न आउटफिट पहना था, जिसमें वो काफी हैंडसम और स्टाइलिश लग रहे थे. उन्होंने रेड कार्पेट पर कई शानदार पोज दिए.
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मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में आयुष शर्मा और अर्पिता खान शर्मा भी अपने खूबसूरत एथनिक लुक में पहुंचे. आयुष पिस्ता ग्रीन शेड के कुर्ते और मैचिंग सिल्क धोती पैंट्स में नजर आए. इसके साथ उन्होंने सिल्वर बॉर्डर वाला लॉन्ग दुपट्टा कैरी किया. वहीं, अर्पिता ब्लैक अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत लगीं.
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इस दिवाली पार्टी में विक्की कौशल भी अपने रॉयल अंदाज में पहुंचे. उन्होंने डीप बरगंडी शेड का वेलवेट कुर्ता पहना था. इसके साथ उन्होंने ब्लैक वेलवेट फ्लेयर्ड पैंट्स पेयर कीं. टिंटेड सनग्लासेस, वेवी हेयरस्टाइल और उनकी सिग्नेचर दाढ़ी ने उनके लुक को और भी शानदार बना दिया.
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मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में जाह्नवी कपूर अपने ग्लैमरस अंदाज में पहुंचीं. उन्होंने ब्लैक और गोल्डन कलर का खूबसूरत सेक्विन लहंगा पहना था, जिस पर वर्टिकल स्ट्राइप्स पैटर्न दिया गया था. मरमेड कट लहंगे के साथ उन्होंने मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज पेयर किया. वहीं, प्लेन ब्लैक शीयर दुपट्टे को उन्होंने केप स्टाइल में कैरी किया. खुले स्ट्रेट बाल, स्मोकी आई मेकअप और न्यूड लिपस्टिक में जाह्नवी बेहद स्टनिंग लग रही थीं.
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मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में भूमि पेडनेकर भी अपने खूबसूरत इंडो-वेस्टर्न लुक में पहुंचीं. उन्होंने रोज गोल्ड और शैंपेन शेड का ऑफ-शोल्डर ब्लाउज पहना था, जिसे ओम्ब्रे इफेक्ट वाले ट्यूल लहंगे के साथ पेयर किया. वहीं, डायमंड चोकर, खुले वेवी बाल और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप में भूमि बेहद एलिगेंट लग रही थीं.
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पार्टी में सान्या मल्होत्रा भी अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में पहुंचीं. उन्होंने ब्राइट रानी पिंक शेड की साड़ी पहनी थी, जिस पर बांधनी और पटोला प्रिंट का खूबसूरत फ्यूजन देखने को मिला. इसके साथ उन्होंने मैट गोल्डन शेड का स्ट्रैपलेस कॉर्सेट ब्लाउज पेयर किया. एमरल्ड ग्रीन चोकर, मैचिंग ब्रेसलेट और मैसी लो-बन में सान्या का अंदाज बेहद शानदार लग रहा था.
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मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में शरवरी वाघ भी अपने खूबसूरत पेस्टल लुक में पहुंचीं. उन्होंने लाइम ग्रीन शेड की शीयर ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी थी, जिसके बॉर्डर और पल्लू पर सिल्वर थ्रेड, मोतियों और सेक्विन से फ्लोरल वर्क किया गया था. इसके साथ उन्होंने हैवी एम्बेलिश्ड स्लीवलेस ब्लाउज पेयर किया. माथे पर डायमंड मांगटीका, हाथ में बीडेड पोटली बैग और खुले वेवी बालों में शरवरी बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
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इस दिवाली पार्टी में सारा अली खान भी अपने खूबसूरत रेड लहंगे में पहुंचीं. उन्होंने स्ट्रैपलेस कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउज पहना था, जिसके साथ हैवी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और जाल वर्क वाला लहंगा पेयर किया.
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वहीं, प्लेन रेड दुपट्टे को उन्होंने केप स्टाइल में कैरी किया. गोल्डन-ग्रीन कुंदन चोकर, मैचिंग ब्रेसलेट और खुले स्ट्रेट बालों में सारा का अंदाज बेहद खूबसूरत लग रहा था.
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मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में वेदांग रैना भी अपने रॉयल एथनिक लुक में पहुंचे. उन्होंने नेवी ब्लू कलर की शॉर्ट वेलवेट जोधपुरी जैकेट पहनी थी, जिसके साथ मैचिंग सिल्क शर्ट और वाइड-लेग ट्राउजर्स पेयर किए. इस क्लासी इंडो-वेस्टर्न अंदाज में वेदांग काफी डैपर लग रहे थे.
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मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में वाणी कपूर भी अपने बेहद ग्लैमरस अंदाज में पहुंचीं. उन्होंने ब्लैक और सिल्वर-गोल्ड शेड का हैवी सेक्विन आउटफिट पहना था, जो स्ट्रैपलेस कॉर्सेट डिजाइन और मरमेड कट में था. इसके साथ उन्होंने ब्लैक शीयर दुपट्टे को केप स्टाइल में कैरी किया, जिसके किनारों पर लॉन्ग टैसल डिटेलिंग थी. खुले वेवी बाल, स्मोकी आई मेकअप और न्यूड लिपस्टिक में वाणी बेहद स्टनिंग लग रही थीं.
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मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में रिया चक्रवर्ती भी अपने खूबसूरत इंडो-वेस्टर्न लुक में पहुंचीं. उन्होंने डीप बरगंडी शेड की जॉर्जेट साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने मैचिंग स्ट्रैपलेस ब्लाउज पेयर किया. वहीं, हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले पल्लू को उन्होंने गले में स्टोल की तरह ड्रेप किया. सिल्वर चांदबाली और ब्रेसलेट के साथ रिया का अंदाज बेहद एलिगेंट लग रहा था.
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मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा भी अपने ऑल-ब्लैक ट्विनिंग लुक में पहुंचे. परिणीति ने ब्लैक सेक्विन साड़ी के साथ मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज पहना था. वहीं, राघव ब्लैक बंदगला जैकेट और मैचिंग कुर्ता-पैंट्स में नजर आए.