SLB Birthday: 'हम दिल दे चुके सनम' से 'देवदास' तक, दिल छू लेती हैं संजय लीला भंसाली की ये 8 फिल्में , इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करें एंजॉय
SLB Birthday: संजय लीला भंसाली की फिल्में अपनी भव्यता, दमदार कहानी और शानदार म्यूजिक के लिए जानी जाती हैं. उनकी कई यादगार फिल्में आज भी लोगों के बीच काफी पसंद की जाती हैं.
संजय लीला भंसाली बॉलीवुड के उन डायरेक्टर्स में से हैं जिनकी फिल्में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक विजुअल एक्सपीरियंस होती हैं. उनकी फिल्मों में बड़े सेट्स, शानदार म्यूजिक और गहरी इमोशनल कहानी देखने को मिलती है. सालों से उन्होंने ऐसी कई यादगार फिल्में दी हैं जिन्हें लोग आज भी उतना ही पसंद करते हैं.
Published at : 24 Feb 2026 11:12 AM (IST)
बॉलीवुड
बेहद शानदार हैं संजय लीला भंसाली की ये 8 फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करें एंजॉय
बॉलीवुड
ऑफ-व्हाइट ड्रेस में भाग्यश्री ने ढाया कहर, पैपराजी संग बर्थडे सेलिब्रेट करती दिखीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड सबा का हाथ थामे एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, कपल की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस
बॉलीवुड
पाकिस्तानी फिल्मों से इस एक्ट्रेस ने किया करियर शुरू, फिर इंटीमेट सीन देकर मचाया बवाल
बॉलीवुड
नेटफ्लिक्स पर चंद दिन की मेहमान है ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ की ये फिल्में, नहीं देखी तो फौरन देख डालें
मनोरंजन
वॉलीबॉल मैच, पूल पार्टी...रश्मिका मंदाना और विजय की प्री-वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें आईं सामने
मनोरंजन
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
मनोरंजन
टीना के सामने फूटेगा अनुपमा का भांडा, परी को होगा प्रेम और प्रेरणा पर शक
मनोरंजन
मंडे टेस्ट में 'अस्सी' या 'दो दीवाने सहर' में से किसने मारी बाजी? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
