'हम दिल दे चुके सनम' एक खूबसूरत लव स्टोरी है जिसमें नंदिनी, समीर और वनराज के बीच प्यार और त्याग की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन नजर आए है. इटली के लोकेशन और म्यूजिक ने फिल्म को और भी ज्यादा यादगार बना दिया था. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.