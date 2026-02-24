हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
SLB Birthday: 'हम दिल दे चुके सनम' से 'देवदास' तक, दिल छू लेती हैं संजय लीला भंसाली की ये 8 फिल्में , इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करें एंजॉय

SLB Birthday: 'हम दिल दे चुके सनम' से 'देवदास' तक, दिल छू लेती हैं संजय लीला भंसाली की ये 8 फिल्में , इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करें एंजॉय

SLB Birthday: संजय लीला भंसाली की फिल्में अपनी भव्यता, दमदार कहानी और शानदार म्यूजिक के लिए जानी जाती हैं. उनकी कई यादगार फिल्में आज भी लोगों के बीच काफी पसंद की जाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Feb 2026 11:12 AM (IST)
SLB Birthday: संजय लीला भंसाली की फिल्में अपनी भव्यता, दमदार कहानी और शानदार म्यूजिक के लिए जानी जाती हैं. उनकी कई यादगार फिल्में आज भी लोगों के बीच काफी पसंद की जाती हैं.

संजय लीला भंसाली बॉलीवुड के उन डायरेक्टर्स में से हैं जिनकी फिल्में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक विजुअल एक्सपीरियंस होती हैं. उनकी फिल्मों में बड़े सेट्स, शानदार म्यूजिक और गहरी इमोशनल कहानी देखने को मिलती है. सालों से उन्होंने ऐसी कई यादगार फिल्में दी हैं जिन्हें लोग आज भी उतना ही पसंद करते हैं.

1/9
बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में भव्यता, इमोशन और शानदार म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं. उनकी हर फिल्म एक विजुअल ट्रीट होती है. उनके बर्थडे के मौके पर बात करते हैं उनकी 8 बेहतरीन फिल्मों की जिन्हें आप अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं.
बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में भव्यता, इमोशन और शानदार म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं. उनकी हर फिल्म एक विजुअल ट्रीट होती है. उनके बर्थडे के मौके पर बात करते हैं उनकी 8 बेहतरीन फिल्मों की जिन्हें आप अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं.
2/9
'हम दिल दे चुके सनम' एक खूबसूरत लव स्टोरी है जिसमें नंदिनी, समीर और वनराज के बीच प्यार और त्याग की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन नजर आए है. इटली के लोकेशन और म्यूजिक ने फिल्म को और भी ज्यादा यादगार बना दिया था. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'हम दिल दे चुके सनम' एक खूबसूरत लव स्टोरी है जिसमें नंदिनी, समीर और वनराज के बीच प्यार और त्याग की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन नजर आए है. इटली के लोकेशन और म्यूजिक ने फिल्म को और भी ज्यादा यादगार बना दिया था. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Published at : 24 Feb 2026 11:12 AM (IST)
