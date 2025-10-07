हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसंजय दत्त की Ex वाइफ की 10 तस्वीरें, मान्यता दत्त से ज्यादा हैं ग्लैमरस और राजघराने से रखती हैं ताल्लुक

संजय दत्त की Ex वाइफ की 10 तस्वीरें, मान्यता दत्त से ज्यादा हैं ग्लैमरस और राजघराने से रखती हैं ताल्लुक

रिया पिल्लई मॉडलिंग की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने रैंप वॉक के जरिए बरसों लोगों के दिलों पर राज किया. एक दौर वो था जब उन्होंने संजय दत्त को अपना हमसफर बना लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 06:06 PM (IST)
रिया पिल्लई मॉडलिंग की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने रैंप वॉक के जरिए बरसों लोगों के दिलों पर राज किया. एक दौर वो था जब उन्होंने संजय दत्त को अपना हमसफर बना लिया.

संजय दत्त की दूसरी पत्नी थीं रिया पिल्लई. पहली पत्नी ऋचा शर्मा की मौत के बाद संजय दत्त ने रिया संग सात फेरे लिए थे. 1998 में इस कपल की शादी हुई थी.

1/10
ये सिर्फ संजय दत्त की ही नहीं बल्कि रिया की भी दूसरी शादी थी. संजू बाबा संग शादी से पहले उन्होंने माइकल वॉज संग शादी की थी.
ये सिर्फ संजय दत्त की ही नहीं बल्कि रिया की भी दूसरी शादी थी. संजू बाबा संग शादी से पहले उन्होंने माइकल वॉज संग शादी की थी.
2/10
रिया और माइकल की ये शादी लगभग 10 साल चली थी. उसके बाद 1994 में कपल ने तलाक ले लिया था.
रिया और माइकल की ये शादी लगभग 10 साल चली थी. उसके बाद 1994 में कपल ने तलाक ले लिया था.
3/10
माइकल संग तलाक के बाद रिया ने संजय संग दूसरी शादी तो की, लेकिन इस शादी में भी वो ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रह पाईं.
माइकल संग तलाक के बाद रिया ने संजय संग दूसरी शादी तो की, लेकिन इस शादी में भी वो ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रह पाईं.
4/10
संजय दत्त संग शादी के रिश्ते में रहते हुए उनका अफेयर टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के साथ चलने लगा.
संजय दत्त संग शादी के रिश्ते में रहते हुए उनका अफेयर टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के साथ चलने लगा.
5/10
रिया पिल्लई ने अपने पति संजय दत्त को धोखा दिया तो वहीं लिएंडर पेस ने अपनी गर्लफ्रेंड महिमा चौधरी का दिल तोड़ा.
रिया पिल्लई ने अपने पति संजय दत्त को धोखा दिया तो वहीं लिएंडर पेस ने अपनी गर्लफ्रेंड महिमा चौधरी का दिल तोड़ा.
6/10
दोनों अपने पार्टनर्स से दूर होने के बाद लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने लगे थे.रिया और लिएंडर करीब 10 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में थे.
दोनों अपने पार्टनर्स से दूर होने के बाद लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने लगे थे.रिया और लिएंडर करीब 10 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में थे.
7/10
इस रिश्ते से कपल को एक बेटी भी है. हालांकि, 10 साल तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई . उसके बाद रिया ने लिएंडर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया.
इस रिश्ते से कपल को एक बेटी भी है. हालांकि, 10 साल तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई . उसके बाद रिया ने लिएंडर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया.
8/10
दोनों की लड़ाई इस कदर बढ़ गई थी कि रिया को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था. उसके बाद कोर्ट के देश पर प्लेयर ने रिया को गुजारा भत्ता चुकाया था.
दोनों की लड़ाई इस कदर बढ़ गई थी कि रिया को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था. उसके बाद कोर्ट के देश पर प्लेयर ने रिया को गुजारा भत्ता चुकाया था.
9/10
रिया पिल्लई एक शाही घराने से ताल्लुक रखती हैं. वो हैदराबाद के महाराजा नरसिंहगीर धनराजगीर ज्ञान बहादुर की पोती हैं. उनकी दादी जुबैदा इंडिया की पहली बोलती फिल्म आलम-आरा की लीड एक्ट्रेस थीं.
रिया पिल्लई एक शाही घराने से ताल्लुक रखती हैं. वो हैदराबाद के महाराजा नरसिंहगीर धनराजगीर ज्ञान बहादुर की पोती हैं. उनकी दादी जुबैदा इंडिया की पहली बोलती फिल्म आलम-आरा की लीड एक्ट्रेस थीं.
10/10
रिया की मां का नाम दुर्रेश्वर धनराजगी है जो एक डॉक्टर थीं और उनके पिता का नाम रेमंड पिल्लई था.
रिया की मां का नाम दुर्रेश्वर धनराजगी है जो एक डॉक्टर थीं और उनके पिता का नाम रेमंड पिल्लई था.
Published at : 07 Oct 2025 06:05 PM (IST)
