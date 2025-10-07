एक्सप्लोरर
संजय दत्त की Ex वाइफ की 10 तस्वीरें, मान्यता दत्त से ज्यादा हैं ग्लैमरस और राजघराने से रखती हैं ताल्लुक
रिया पिल्लई मॉडलिंग की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने रैंप वॉक के जरिए बरसों लोगों के दिलों पर राज किया. एक दौर वो था जब उन्होंने संजय दत्त को अपना हमसफर बना लिया.
संजय दत्त की दूसरी पत्नी थीं रिया पिल्लई. पहली पत्नी ऋचा शर्मा की मौत के बाद संजय दत्त ने रिया संग सात फेरे लिए थे. 1998 में इस कपल की शादी हुई थी.
Published at : 07 Oct 2025 06:05 PM (IST)
