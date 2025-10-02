संजय दत्त की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, रानी मुखर्जी के साथ पूजा पंडाल में हुईं स्पॉट

संजय दत्त की एक्स वाइफ रिया पिल्लई का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह रानी मुखर्जी के साथ नजर आ रही हैं. वीडियो में स्काई ब्लू कलर की साड़ी में रानी मुखर्जी नजर आ रही हैं. जबकि रिया पिल्लई रेड कलर की साड़ी में सिंपल लुक में दिख रही हैं. उन्हें देखकर सोशल मीडिया पर फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.