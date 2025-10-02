हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
संजय दत्त की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, रानी मुखर्जी के साथ पूजा पंडाल में हुईं स्पॉट

संजय दत्त की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, रानी मुखर्जी के साथ पूजा पंडाल में हुईं स्पॉट

Rhea Pillai Stunning Photos: संजय दत्त की एक्स वाइफ रिया पिल्लई रानी मुखर्जी के साथ पूजा पंडाल में नजर आईं. इन खूबसूरत तस्वीरों में उनका स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक सबका ध्यान खींच रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 03:02 PM (IST)
Rhea Pillai Stunning Photos: संजय दत्त की एक्स वाइफ रिया पिल्लई रानी मुखर्जी के साथ पूजा पंडाल में नजर आईं. इन खूबसूरत तस्वीरों में उनका स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक सबका ध्यान खींच रहा है.

संजय दत्त की एक्स वाइफ रिया पिल्लई रानी मुखर्जी के साथ पूजा पंडाल में स्पॉट हुईं. उन्होंने ट्रेडिशनल और स्टाइलिश आउटफिट पहनकर फैन्स का ध्यान खींचा. इन खूबसूरत तस्वीरों में उनका ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना.

1/10
संजय दत्त की एक्स वाइफ रिया पिल्लई का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह रानी मुखर्जी के साथ नजर आ रही हैं. वीडियो में स्काई ब्लू कलर की साड़ी में रानी मुखर्जी नजर आ रही हैं. जबकि रिया पिल्लई रेड कलर की साड़ी में सिंपल लुक में दिख रही हैं. उन्हें देखकर सोशल मीडिया पर फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.
संजय दत्त की एक्स वाइफ रिया पिल्लई का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह रानी मुखर्जी के साथ नजर आ रही हैं. वीडियो में स्काई ब्लू कलर की साड़ी में रानी मुखर्जी नजर आ रही हैं. जबकि रिया पिल्लई रेड कलर की साड़ी में सिंपल लुक में दिख रही हैं. उन्हें देखकर सोशल मीडिया पर फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.
2/10
1965 में जन्मीं रिया पिल्लई लंदन में पली-बढ़ीं. वो एक ब्रिटिश मॉडल हैं जो इंडियन टेलीविजन की दुनिया में एक्टिव रही हैं.
1965 में जन्मीं रिया पिल्लई लंदन में पली-बढ़ीं. वो एक ब्रिटिश मॉडल हैं जो इंडियन टेलीविजन की दुनिया में एक्टिव रही हैं.
3/10
वह बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की दूसरी पत्नी के रूप में भी जानी जाती हैं. उनका परिवार हैदराबाद के शाही परिवार से जुड़ा हुआ है, और उनकी दादी ज़ुबैदा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला फिल्म अभिनेत्री थीं.
वह बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की दूसरी पत्नी के रूप में भी जानी जाती हैं. उनका परिवार हैदराबाद के शाही परिवार से जुड़ा हुआ है, और उनकी दादी ज़ुबैदा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला फिल्म अभिनेत्री थीं.
4/10
रिया ने 1984 में अमेरिकी सिटीजन माइकल वाज से शादी की थी लेकिन ये रिलेशन 1994 में तलाक के साथ खत्म हो गया.
रिया ने 1984 में अमेरिकी सिटीजन माइकल वाज से शादी की थी लेकिन ये रिलेशन 1994 में तलाक के साथ खत्म हो गया.
5/10
इसके बाद, 1998 में उन्होंने संजय दत्त से शादी की. हालांकि, यह शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और 2005 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया. तलाक 2008 में औपचारिक रूप से हुआ.
इसके बाद, 1998 में उन्होंने संजय दत्त से शादी की. हालांकि, यह शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और 2005 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया. तलाक 2008 में औपचारिक रूप से हुआ.
6/10
बता दें कि संजय से अलग होने के बाद रिया लिएंड पेस के साथ लिव इन में भी रहीं. जिनसे उनकी एक बेटी हैं जिनका नाम अयाना है.
बता दें कि संजय से अलग होने के बाद रिया लिएंड पेस के साथ लिव इन में भी रहीं. जिनसे उनकी एक बेटी हैं जिनका नाम अयाना है.
7/10
हालांकि, यह रिलेशन भी लंबे समय तक नहीं चला, और 2012 में दोनों के बीच मतभेद हो गए.
हालांकि, यह रिलेशन भी लंबे समय तक नहीं चला, और 2012 में दोनों के बीच मतभेद हो गए.
8/10
रिया ने लिएंडर और उनके पिता पर मेंटल और फिजिकल एब्यूज का आरोप लगाया. 2022 में एक कोर्ट ने लिएंडर पेस को डोमेस्टिक वायलेंस का दोषी ठहराया.
रिया ने लिएंडर और उनके पिता पर मेंटल और फिजिकल एब्यूज का आरोप लगाया. 2022 में एक कोर्ट ने लिएंडर पेस को डोमेस्टिक वायलेंस का दोषी ठहराया.
9/10
प्रेजेंट में रिया मीडिया से दूर रहती हैं और अपनी बेटी अयाना के साथ पर्सनल लाइफ जी रही हैं. अयाना ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी हैं और अपनी मां के साथ लंदन में रहती हैं.
प्रेजेंट में रिया मीडिया से दूर रहती हैं और अपनी बेटी अयाना के साथ पर्सनल लाइफ जी रही हैं. अयाना ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी हैं और अपनी मां के साथ लंदन में रहती हैं.
10/10
रिया पिल्लै की लाइफ संघर्षों और चुनौतियों से भरी रही है, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ किया है.
रिया पिल्लै की लाइफ संघर्षों और चुनौतियों से भरी रही है, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ किया है.
Published at : 02 Oct 2025 03:02 PM (IST)
