हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसंजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी

संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी

Ikra Dutt Cute Photos: संजय दत्त की बेटी इकरा दत्त अपनी डॉल जैसी मासूमियत और क्यूटनेस से सबका दिल जीत लेती हैं. उनकी हर अदाओं में पापा संजय दत्त की झलक साफ नजर आती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 01:18 PM (IST)
Ikra Dutt Cute Photos: संजय दत्त की बेटी इकरा दत्त अपनी डॉल जैसी मासूमियत और क्यूटनेस से सबका दिल जीत लेती हैं. उनकी हर अदाओं में पापा संजय दत्त की झलक साफ नजर आती है.

संजय दत्त की बेटी इकरा दत्त अपनी डॉल जैसी मासूमियत और क्यूटनेस से सभी का ध्यान खींचती हैं. उनकी प्यारी मुस्कान और प्यारे एक्सप्रेशंस हर किसी का दिल जीत लेते हैं.हर अंदाज में इकरा अपने पापा संजय दत्त की झलक साफ दिखाई देती हैं.

1/10
संजय दत्त की बेटी इकरा दत्त बॉलीवुड स्टारकिड्स में से एक हैं, जो अपनी क्यूटनेस और डॉल जैसी खूबसूरती की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं.
संजय दत्त की बेटी इकरा दत्त बॉलीवुड स्टारकिड्स में से एक हैं, जो अपनी क्यूटनेस और डॉल जैसी खूबसूरती की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं.
2/10
इकरा का जन्म 21 जुलाई 2010 में हुआ था और वो अभी 15 साल की हो चुकी है . वह संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता दत्त की बेटी हैं. इकरा का एक जुड़वां भाई भी है, जिसका नाम शहरान दत्त है. दोनों बच्चे अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी मासूमियत और प्यारे अंदाज से फैंस का दिल जीत लेते हैं.
इकरा का जन्म 21 जुलाई 2010 में हुआ था और वो अभी 15 साल की हो चुकी है . वह संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता दत्त की बेटी हैं. इकरा का एक जुड़वां भाई भी है, जिसका नाम शहरान दत्त है. दोनों बच्चे अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी मासूमियत और प्यारे अंदाज से फैंस का दिल जीत लेते हैं.
3/10
इकरा दत्त को अक्सर अपने पापा संजय दत्त और मम्मी मान्यता के साथ देखा जाता है. सोशल मीडिया पर जब भी उनकी तस्वीरें सामने आती हैं, लोग उनकी तुलना संजय दत्त से करने लगते हैं.
इकरा दत्त को अक्सर अपने पापा संजय दत्त और मम्मी मान्यता के साथ देखा जाता है. सोशल मीडिया पर जब भी उनकी तस्वीरें सामने आती हैं, लोग उनकी तुलना संजय दत्त से करने लगते हैं.
4/10
कहा जाता है कि इकरा अपने पिता की कार्बन कॉपी हैं क्योंकि उनके चेहरे की मासूमियत और मुस्कान बिल्कुल संजय दत्त जैसी लगती है.
कहा जाता है कि इकरा अपने पिता की कार्बन कॉपी हैं क्योंकि उनके चेहरे की मासूमियत और मुस्कान बिल्कुल संजय दत्त जैसी लगती है.
5/10
मान्यता दत्त भी अपनी बेटी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं, जहां फैन्स उन्हें खूब प्यार देते हैं.
मान्यता दत्त भी अपनी बेटी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं, जहां फैन्स उन्हें खूब प्यार देते हैं.
6/10
उनकी ड्रेसिंग सेंस और मासूम एक्सप्रेशंस देखकर लोग उन्हें डॉल जैसी प्यारी बताते हैं. इकरा अभी छोटी हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी किसी स्टारकिड से कम नहीं है.
उनकी ड्रेसिंग सेंस और मासूम एक्सप्रेशंस देखकर लोग उन्हें डॉल जैसी प्यारी बताते हैं. इकरा अभी छोटी हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी किसी स्टारकिड से कम नहीं है.
7/10
संजय दत्त अपनी बेटी इकरा से बेहद करीब हैं. कई बार उन्हें अपनी शूटिंग और काम से वक्त निकालकर बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा गया है.
संजय दत्त अपनी बेटी इकरा से बेहद करीब हैं. कई बार उन्हें अपनी शूटिंग और काम से वक्त निकालकर बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा गया है.
8/10
इकरा और शहरान दोनों ही अपने पापा के साथ ट्रैवलिंग और फैमिली वेकेशन पर जाते हैं, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है.
इकरा और शहरान दोनों ही अपने पापा के साथ ट्रैवलिंग और फैमिली वेकेशन पर जाते हैं, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है.
9/10
इकरा दत्त भले ही अभी फिल्मों से दूर हैं, लेकिन जिस तरह से वह लाइमलाइट में रहती हैं, उससे साफ है कि वह भविष्य में अगर चाहें तो फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रख सकती हैं.
इकरा दत्त भले ही अभी फिल्मों से दूर हैं, लेकिन जिस तरह से वह लाइमलाइट में रहती हैं, उससे साफ है कि वह भविष्य में अगर चाहें तो फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रख सकती हैं.
10/10
फिलहाल वह अपनी पढ़ाई और फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही हैं.कुल मिलाकर, इकरा दत्त अपनी डॉल जैसी प्यारी शक्ल, स्टाइल और पापा संजय दत्त से मिलते-जुलते चेहरे की वजह से फैंस की फेवरेट स्टारकिड बन चुकी हैं.
फिलहाल वह अपनी पढ़ाई और फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही हैं.कुल मिलाकर, इकरा दत्त अपनी डॉल जैसी प्यारी शक्ल, स्टाइल और पापा संजय दत्त से मिलते-जुलते चेहरे की वजह से फैंस की फेवरेट स्टारकिड बन चुकी हैं.
Published at : 28 Sep 2025 01:18 PM (IST)
Photo Gallery

