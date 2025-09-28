संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी

इकरा का जन्म 21 जुलाई 2010 में हुआ था और वो अभी 15 साल की हो चुकी है . वह संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता दत्त की बेटी हैं. इकरा का एक जुड़वां भाई भी है, जिसका नाम शहरान दत्त है. दोनों बच्चे अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी मासूमियत और प्यारे अंदाज से फैंस का दिल जीत लेते हैं.