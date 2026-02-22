हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर

साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर

Top 10 Actresses: जनवरी 2026 के लिए ऑरमैक्स मीडिया ने मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की टॉप 10 लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में साउथ की हसीनाओं ने फिर से बाजी मार ली है. देखें लिस्ट में कौन किस नंबर पर है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Feb 2026 08:56 AM (IST)
Top 10 Actresses: जनवरी 2026 के लिए ऑरमैक्स मीडिया ने मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की टॉप 10 लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में साउथ की हसीनाओं ने फिर से बाजी मार ली है. देखें लिस्ट में कौन किस नंबर पर है.

जनवरी 2026 के लिए ऑरमैक्स मीडिया ने मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की टॉप 10 लिस्ट जारी कर दी है. हर बार की तरह इस लिस्ट में साउथ और बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. फैंस हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कौन-सी एक्ट्रेस इस बार टॉप पर होगी और किसकी पॉपुलैरिटी कम हुई है. इस बार साउथ की हसीनाओं ने फिर बाजी मारी और कई बॉलीवुड स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है.

जनवरी 2026 के लिए ऑरमैक्स मीडिया ने मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की टॉप 10 लिस्ट जारी कर दी है. फैंस हमेशा बेसब्री से इस लिस्ट का इंतजार करते हैं और इस बार भी साउथ और बॉलीवुड की हसीनाओं के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में किसने कौन-सा नंबर पाया है.
जनवरी 2026 के लिए ऑरमैक्स मीडिया ने मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की टॉप 10 लिस्ट जारी कर दी है. फैंस हमेशा बेसब्री से इस लिस्ट का इंतजार करते हैं और इस बार भी साउथ और बॉलीवुड की हसीनाओं के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में किसने कौन-सा नंबर पाया है.
इस बार भी टॉप पर साउथ की सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी जगह बनाई है. फिल्म और सोशल मीडिया पर उनके फैंस बेसब्री से उनका हर काम देख रहे हैं. सामंथा ने हाल ही में दूसरी शादी की है. उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है.
इस बार भी टॉप पर साउथ की सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी जगह बनाई है. फिल्म और सोशल मीडिया पर उनके फैंस बेसब्री से उनका हर काम देख रहे हैं. सामंथा ने हाल ही में दूसरी शादी की है. उनका ग्लैमरस अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है.
Published at : 22 Feb 2026 08:56 AM (IST)
Samantha Ruth Prabhu Nayanthara Alia Bhatt

