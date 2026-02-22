एक्सप्लोरर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
Top 10 Actresses: जनवरी 2026 के लिए ऑरमैक्स मीडिया ने मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की टॉप 10 लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में साउथ की हसीनाओं ने फिर से बाजी मार ली है. देखें लिस्ट में कौन किस नंबर पर है.
जनवरी 2026 के लिए ऑरमैक्स मीडिया ने मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस की टॉप 10 लिस्ट जारी कर दी है. हर बार की तरह इस लिस्ट में साउथ और बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. फैंस हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कौन-सी एक्ट्रेस इस बार टॉप पर होगी और किसकी पॉपुलैरिटी कम हुई है. इस बार साउथ की हसीनाओं ने फिर बाजी मारी और कई बॉलीवुड स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है.
Published at : 22 Feb 2026 08:56 AM (IST)
