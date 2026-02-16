हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसलमान खान से लेकर कार्तिक आर्यन तक, बॉलीवुड के इन एलिजिबल बैचलर्स पर फिदा है दुनिया

सलमान खान से लेकर कार्तिक आर्यन तक, बॉलीवुड के इन एलिजिबल बैचलर्स पर फिदा है दुनिया

Eligible Bachelors: बॉलीवुड में बैचलर होना सिर्फ सिंगल स्टेटस की बात नहीं है बल्कि पर्सनैलिटी की बात भी है. सलमान से लेकर रोहित तक ये सभी सितारे अपने टैलेंट की वजह से लाखों दिलों पर राज करते है.

By : आईएएनएस  | Updated at : 16 Feb 2026 11:18 AM (IST)
Eligible Bachelors: बॉलीवुड में बैचलर होना सिर्फ सिंगल स्टेटस की बात नहीं है बल्कि पर्सनैलिटी की बात भी है. सलमान से लेकर रोहित तक ये सभी सितारे अपने टैलेंट की वजह से लाखों दिलों पर राज करते है.

प्यार और रोमांस की बातें कभी पुरानी नहीं होतीं खासकर जब बात बॉलीवुड के उन सितारों की हो जो आज भी लाखों दिलों की धड़कन बने हुए हैं. इंडस्ट्री में 'एलिजिबल बैचलर' सिर्फ सिंगल होने का टैग नहीं बल्कि स्टारडम, पर्सनैलिटी और उस खास चार्म का नाम है जो लोगों को दीवाना बना दे. आज हम ऐसे ही कुछ बॉलीवुड स्टार्स की बात कर रहे हैं जिनका जलवा और क्रेज समय के साथ और भी बढ़ता जा रहा है.

1/7
प्यार, रोमांस, अट्रैक्शन और चाहत ये बातें कभी पुरानी नहीं पड़ती है खासकर जब बात उन स्टार्स की हो जो आज भी लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं. बॉलीवुड में 'एलिजिबल बैचलर' होना सिर्फ सिंगल होने तक सीमित नहीं है. इसमें उनका स्टारडम, उनका चार्म, उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी और वो खास पर्सनैलिटी शामिल होती है जो लोगों को दीवाना बना दे. इस समय इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सितारे हैं जिनका जलवा वक्त के साथ और बढ़ता जा रहा है. इस लिस्ट की शुरुआत होती है बॉलीवुड के सबसे चर्चित एटरनल बैचलर से
प्यार, रोमांस, अट्रैक्शन और चाहत ये बातें कभी पुरानी नहीं पड़ती है खासकर जब बात उन स्टार्स की हो जो आज भी लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं. बॉलीवुड में 'एलिजिबल बैचलर' होना सिर्फ सिंगल होने तक सीमित नहीं है. इसमें उनका स्टारडम, उनका चार्म, उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी और वो खास पर्सनैलिटी शामिल होती है जो लोगों को दीवाना बना दे. इस समय इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सितारे हैं जिनका जलवा वक्त के साथ और बढ़ता जा रहा है. इस लिस्ट की शुरुआत होती है बॉलीवुड के सबसे चर्चित एटरनल बैचलर से
2/7
सलमान खान- जब भी बॉलीवुड के सबसे एलिजिबल बैचलर्स की बात होती है तो सबसे पहले नाम सलमान खान का ही आता है. कई दशकों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे सलमान की सुपरस्टार इमेज आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है. उनकी पर्सनैलिटी, स्टार पावर और जबरदस्त फैन फॉलोइंग उन्हें सबसे अलग बनाती है. उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भले ही सालों से खबरें बनती रही हों लेकिन उनका बैचलर स्टेटस अब उनकी पहचान बन चुका है. यही रहस्य और यही आकर्षण उन्हें बॉलीवुड का असली एटरनल बैचलर बनाता है.
सलमान खान- जब भी बॉलीवुड के सबसे एलिजिबल बैचलर्स की बात होती है तो सबसे पहले नाम सलमान खान का ही आता है. कई दशकों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे सलमान की सुपरस्टार इमेज आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है. उनकी पर्सनैलिटी, स्टार पावर और जबरदस्त फैन फॉलोइंग उन्हें सबसे अलग बनाती है. उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भले ही सालों से खबरें बनती रही हों लेकिन उनका बैचलर स्टेटस अब उनकी पहचान बन चुका है. यही रहस्य और यही आकर्षण उन्हें बॉलीवुड का असली एटरनल बैचलर बनाता है.
Published at : 16 Feb 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Aditya Roy Kapur Kartik Aaryan SALMAN KHAN

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-Israel Relation: पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू ने की भारत की तारीफ, बोले- '1.5 अरब की आबादी वाला देश...'
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू ने की भारत की तारीफ, बोले- '1.5 अरब की आबादी वाला देश...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

US की Maximum Pressure Strategy और India का Diplomatic Balance | Paisa Live
Forex Reserves में Correction, Gold की वजह से गिरावट या Tension? | Paisa Live
AI Revolution या IT Crisis? Bharat का अगला Challenge | Paisa Live
India vs Pakistan: Cricket से ज़्यादा पैसो का Game! | Paisa Live
Rajasthan News: Jaipur में वैलेंटाइन डे पर गुंडागर्दी पड़ गई भारी | Valentine Day | Controversy

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Israel Relation: पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू ने की भारत की तारीफ, बोले- '1.5 अरब की आबादी वाला देश...'
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू ने की भारत की तारीफ, बोले- '1.5 अरब की आबादी वाला देश...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
बढ़ा वजन, दाढ़ी-मूंछ और घने बाल, राजकुमार ने बना लिया ये कैसा हाल, वायरल वीडियो देख फैंस हुए हैरान
बढ़ा वजन, दाढ़ी-मूंछ और घने बाल, राजकुमार राव की हो गई ऐसी हालत, वायरल वीडियो देख फैंस परेशान
फैशन
Stylish Outfit For Men: ये 7 कलर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो हर जगह होगा आपका ही रौला, मुड़-मुड़कर आपको ही देखेंगी लड़कियां
ये 7 कलर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो हर जगह होगा आपका ही रौला, मुड़-मुड़कर आपको ही देखेंगी लड़कियां
यूटिलिटी
रेस्तरां जबरन वसूल रहा सर्विस चार्ज, जानें उस पर कैसे लगवा सकते हैं 50 हजार की पेनाल्टी?
रेस्तरां जबरन वसूल रहा सर्विस चार्ज, जानें उस पर कैसे लगवा सकते हैं 50 हजार की पेनाल्टी?
जनरल नॉलेज
Fastest Internet: इस देश में चलता है सबसे तेज इंटरनेट, स्पीड जानकर चौंक जाएंगे आप
इस देश में चलता है सबसे तेज इंटरनेट, स्पीड जानकर चौंक जाएंगे आप
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget