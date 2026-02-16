एक्सप्लोरर
सलमान खान से लेकर कार्तिक आर्यन तक, बॉलीवुड के इन एलिजिबल बैचलर्स पर फिदा है दुनिया
Eligible Bachelors: बॉलीवुड में बैचलर होना सिर्फ सिंगल स्टेटस की बात नहीं है बल्कि पर्सनैलिटी की बात भी है. सलमान से लेकर रोहित तक ये सभी सितारे अपने टैलेंट की वजह से लाखों दिलों पर राज करते है.
प्यार और रोमांस की बातें कभी पुरानी नहीं होतीं खासकर जब बात बॉलीवुड के उन सितारों की हो जो आज भी लाखों दिलों की धड़कन बने हुए हैं. इंडस्ट्री में 'एलिजिबल बैचलर' सिर्फ सिंगल होने का टैग नहीं बल्कि स्टारडम, पर्सनैलिटी और उस खास चार्म का नाम है जो लोगों को दीवाना बना दे. आज हम ऐसे ही कुछ बॉलीवुड स्टार्स की बात कर रहे हैं जिनका जलवा और क्रेज समय के साथ और भी बढ़ता जा रहा है.
1/7
2/7
Published at : 16 Feb 2026 11:18 AM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान से लेकर कार्तिक आर्यन तक, बॉलीवुड के इन एलिजिबल बैचलर्स पर फिदा है दुनिया
बॉलीवुड
22 Photos
33 फिल्में और 180 गाने करने के बाद भी क्यों उदास थे ‘डिस्को किंग’? बोले थे - 'अब मजा नहीं आता'
बॉलीवुड
8 Photos
क्लासी और सिंपल फ्लोरल सूट में एयरपोर्ट पर पति विराट संग स्पॉट हुईं अनुष्का शर्मा, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
18 Photos
बेटी के जन्म के 15 मिनट बाद ही उजड़ गई थी राजपाल यादव की दुनिया, फैक्ट्री में किया था दर्जी का काम
बॉलीवुड
8 Photos
Slap Day 2026: इन बॉलीवुड फिल्मों में लगे हैं सेलेब्स को जोड़दार थप्पड़, देख आप भी हो जाएंगे हैरान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू ने की भारत की तारीफ, बोले- '1.5 अरब की आबादी वाला देश...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान से लेकर कार्तिक आर्यन तक, बॉलीवुड के इन एलिजिबल बैचलर्स पर फिदा है दुनिया
बॉलीवुड
22 Photos
33 फिल्में और 180 गाने करने के बाद भी क्यों उदास थे ‘डिस्को किंग’? बोले थे - 'अब मजा नहीं आता'
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion