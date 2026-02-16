सलमान खान से लेकर कार्तिक आर्यन तक, बॉलीवुड के इन एलिजिबल बैचलर्स पर फिदा है दुनिया

प्यार, रोमांस, अट्रैक्शन और चाहत ये बातें कभी पुरानी नहीं पड़ती है खासकर जब बात उन स्टार्स की हो जो आज भी लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं. बॉलीवुड में 'एलिजिबल बैचलर' होना सिर्फ सिंगल होने तक सीमित नहीं है. इसमें उनका स्टारडम, उनका चार्म, उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी और वो खास पर्सनैलिटी शामिल होती है जो लोगों को दीवाना बना दे. इस समय इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सितारे हैं जिनका जलवा वक्त के साथ और बढ़ता जा रहा है. इस लिस्ट की शुरुआत होती है बॉलीवुड के सबसे चर्चित एटरनल बैचलर से