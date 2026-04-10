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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसलमान खान से आलिया भट्ट तक, नेशनल पेट डे पर अपने पेट्स पर इन सितारों ने लुटाया प्यार

सलमान खान से आलिया भट्ट तक, नेशनल पेट डे पर अपने पेट्स पर इन सितारों ने लुटाया प्यार

National Pet Day: नेशनल पेट डे पर बॉलीवुड सितारों और उनके पालतू जानवरों के खास रिश्ते की झलक देखने को मिलती है. सलमान खान से आलिया भट्ट तक, सभी सेलेब्स अपने पेट्स के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Apr 2026 09:01 PM (IST)
National Pet Day: नेशनल पेट डे पर बॉलीवुड सितारों और उनके पालतू जानवरों के खास रिश्ते की झलक देखने को मिलती है. सलमान खान से आलिया भट्ट तक, सभी सेलेब्स अपने पेट्स के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं.

नेशनल पेट डे के मौके पर कई बॉलीवुड सितारे अपने पेट के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. फिल्मों की चमक-दमक से दूर, ये सितारे अपने पालतू जानवरों के साथ सादगी से वक्त बिताते हैं. उनके लिए ये सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा हैं. सोशल मीडिया पर हमेशा ये सितारे अपने पेट्स के साथ बिताए पलों की झलक दिखाते हैं, जो फैंस को भी बहुत पसंद आती है.

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सलमान खान अपने पेट्स के साथ बहुत एनर्जेटिक और खुश नजर आते हैं. कभी उनके साथ खेलते हैं तो कभी आराम से समय बिताते हैं.
सलमान खान अपने पेट्स के साथ बहुत एनर्जेटिक और खुश नजर आते हैं. कभी उनके साथ खेलते हैं तो कभी आराम से समय बिताते हैं.
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प्रियंका चोपड़ा अपने पेट को बहुत प्यार और दुलार देती हैं. उन्हें गोद में उठाकर प्यार करना और उनकी केयर करना उनके रिश्ते को खास बनाता है.
प्रियंका चोपड़ा अपने पेट को बहुत प्यार और दुलार देती हैं. उन्हें गोद में उठाकर प्यार करना और उनकी केयर करना उनके रिश्ते को खास बनाता है.
Published at : 10 Apr 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
National Pet Day Priyanka Chopra Alia Bhatt HRITHIK ROSHAN SALMAN KHAN

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