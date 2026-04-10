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सलमान खान से आलिया भट्ट तक, नेशनल पेट डे पर अपने पेट्स पर इन सितारों ने लुटाया प्यार
National Pet Day: नेशनल पेट डे पर बॉलीवुड सितारों और उनके पालतू जानवरों के खास रिश्ते की झलक देखने को मिलती है. सलमान खान से आलिया भट्ट तक, सभी सेलेब्स अपने पेट्स के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं.
नेशनल पेट डे के मौके पर कई बॉलीवुड सितारे अपने पेट के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. फिल्मों की चमक-दमक से दूर, ये सितारे अपने पालतू जानवरों के साथ सादगी से वक्त बिताते हैं. उनके लिए ये सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा हैं. सोशल मीडिया पर हमेशा ये सितारे अपने पेट्स के साथ बिताए पलों की झलक दिखाते हैं, जो फैंस को भी बहुत पसंद आती है.
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Published at : 10 Apr 2026 09:01 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion