हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड25 साल पहले आई थी सलमान खान की हिट फिल्म, 1-2 नहीं पूरे 7 लोगों ने कर दिया था रिजेक्ट

25 साल पहले आई थी सलमान खान की हिट फिल्म, 1-2 नहीं पूरे 7 लोगों ने कर दिया था रिजेक्ट

Salman Khan Romantic Comeback: सलमान खान आज 60 साल के हो गए हैं और हिंदी सिनेमा में 35 साल का शानदार सफर तय कर चुके हैं. उन्होंने ऊंचाइयां देखीं और मुश्किल दौर झेले लेकिन कभी हार नहीं मानी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Dec 2025 04:22 PM (IST)
Salman Khan Romantic Comeback: सलमान खान आज 60 साल के हो गए हैं और हिंदी सिनेमा में 35 साल का शानदार सफर तय कर चुके हैं. उन्होंने ऊंचाइयां देखीं और मुश्किल दौर झेले लेकिन कभी हार नहीं मानी.

आज हम आपको सलमान खान के करियर की उस शानदार फिल्म के बारे में बताएंगे जिसे कई बड़े सितारों ने रिजेक्ट कर दिया था. हां, आप सही पढ़ रहे हैं! इतना ही नहीं खुद सलमान खान भी शुरुआत में इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे.

1/8
लेकिन किस्मत ने खेला अपना खेल और सलमान को यह मौका मिला और उन्होंने अपनी अदाकारी और चार्म से इसे सुपरहिट फिल्म में बदल दिया. यह वही फिल्म थी जो सलमान के करियर में एक नया मोड़ लाई और उन्हें दर्शकों के दिलों में रोमांटिक हीरो और सुपरस्टार दोनों के रूप में स्थापित किया.
लेकिन किस्मत ने खेला अपना खेल और सलमान को यह मौका मिला और उन्होंने अपनी अदाकारी और चार्म से इसे सुपरहिट फिल्म में बदल दिया. यह वही फिल्म थी जो सलमान के करियर में एक नया मोड़ लाई और उन्हें दर्शकों के दिलों में रोमांटिक हीरो और सुपरस्टार दोनों के रूप में स्थापित किया.
2/8
इस फिल्म में सलमान खान ने ‘राज’ का किरदार निभाया. यह एक ऐसा किरदार था जो दिल से प्यार करने वाला, मासूम, रोमांटिक और इमोशनल था. वो इमेज थी जिससे सलमान ने अपने करियर की शुरुआत की थी और जिसे दर्शक सबसे ज्यादा पसंद करते थे.
इस फिल्म में सलमान खान ने ‘राज’ का किरदार निभाया. यह एक ऐसा किरदार था जो दिल से प्यार करने वाला, मासूम, रोमांटिक और इमोशनल था. वो इमेज थी जिससे सलमान ने अपने करियर की शुरुआत की थी और जिसे दर्शक सबसे ज्यादा पसंद करते थे.
Published at : 27 Dec 2025 04:22 PM (IST)
Tags :
Preity Zinta Rani Mukerji Salman Khan Film SALMAN KHAN Har Dil Jo Pyar Karega

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rule Change: आधार से कार की कीमतों तक, 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
आधार से लेकर कार की कीमतों तक 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
दिल्ली NCR
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने किया लंच
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने किया लंच
क्रिकेट
'भारत पर सब टूट पड़ते...' 2 दिन के अंदर खत्म हुआ मेलबर्न टेस्ट; पिच पर भड़के इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन
'भारत पर सब टूट पड़ते' 2 दिन के अंदर खत्म हुआ मेलबर्न टेस्ट; पिच पर भड़के केविन पीटरसन
बॉलीवुड
तस्वीर की शेयर, खास मैसेज में लिखा 'सुपर ह्यूमन', कैटरीना कैफ ने सलमान खान को यूं विश किया बर्थडे
कैटरीना कैफ ने सलमान खान को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, तस्वीर शेयर कर लिखी दी ये बात
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Rabri Devi के आवास पर BJP-JDU के दावे पर RJD का पलटवार | Breaking | Lalu Yadav | ABP News
Top News: अब तक की बड़ी खबरें | Unnao Case | Bangladesh | SIR | UP | Salman Khan Birthday |Pollution
Congress CWC Meeting: 'SIR गंभीर चर्चा का विषय... सोची समझ साजिश'- Kharge
Bihar Politics: 'कुछ नहीं निकला, तो राजनीति से संन्यास लें', JDU-BJP के दावे RJD का पलटवार | Rabri
Sudhanshu Trivedi ने Congress पर बोला हमला, 'Rahul Gandhi भारत विरोधी...' | Breaking | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rule Change: आधार से कार की कीमतों तक, 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
आधार से लेकर कार की कीमतों तक 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
दिल्ली NCR
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने किया लंच
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने किया लंच
क्रिकेट
'भारत पर सब टूट पड़ते...' 2 दिन के अंदर खत्म हुआ मेलबर्न टेस्ट; पिच पर भड़के इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन
'भारत पर सब टूट पड़ते' 2 दिन के अंदर खत्म हुआ मेलबर्न टेस्ट; पिच पर भड़के केविन पीटरसन
बॉलीवुड
तस्वीर की शेयर, खास मैसेज में लिखा 'सुपर ह्यूमन', कैटरीना कैफ ने सलमान खान को यूं विश किया बर्थडे
कैटरीना कैफ ने सलमान खान को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, तस्वीर शेयर कर लिखी दी ये बात
विश्व
World Richest Indian-Origin: दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की CEO बनीं जयश्री उल्लाल, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई पीछे छूटे
दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की CEO बनीं जयश्री उल्लाल, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई पीछे छूटे
हेल्थ
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
हेल्थ
सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से मिलते हैं ये जबरदस्त फायदे, गिनते-गिनते जाओगे थक
सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से मिलते हैं ये जबरदस्त फायदे, गिनते-गिनते जाओगे थक
शिक्षा
RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget