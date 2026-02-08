इन फिल्मों में प्यार के नाम पर दिखाया गया पागलपन, लिस्ट में आमिर खान से लेकर सलमान खान तक की फिल्म शामिल

इसके बाद दुसरे नंबर पर आती है साल 1994 में आई फिल्म "अंजाम" जिसमें शाहरुख खान एक बार फिर एक स्टॉकर के रूप में नजर आए थे. इस फिल्म में शाहरुख ने विजय और माधुरी दीक्षित ने शिवानी का किरदार निभाया था. इसमें विजय शिवानी से प्यार करने लगता है पर शिवानी उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है जिसमें गुस्से में आकर विजय शिवानी की जिंदगी बर्बाद करने में तुल जाता है.