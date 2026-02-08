हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इन फिल्मों में प्यार के नाम पर दिखाया गया पागलपन, लिस्ट में आमिर खान से लेकर सलमान खान तक की फिल्म शामिल

इन फिल्मों में प्यार के नाम पर दिखाया गया पागलपन, लिस्ट में आमिर खान से लेकर सलमान खान तक की फिल्म शामिल

बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें लव स्टोरी तो दिखाया गया. लेकिन, ऐसी लव स्टोरी दिखाई गई कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि प्रेम कहानी इतनी खतरनाक भी हो सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Feb 2026 03:51 PM (IST)
बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें लव स्टोरी तो दिखाया गया. लेकिन, ऐसी लव स्टोरी दिखाई गई कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि प्रेम कहानी इतनी खतरनाक भी हो सकती है.

बॉलीवुड की कुछ फिल्में जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में उस फिल्म के गाने, डायलॉग और सीन याद आ जाते हैं जिन्हें बेहद पसंद किया गया. बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्म है जिसमें कहानी और किरदार ने लोगों के होश उड़ा दिए. आज हम आपको बॉलीवुड की उसी फिल्म के बारे में बताएंगे.

1/7
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर आता है शाहरुख खान की 1993 में आई थ्रीलर फिल्म
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर आता है शाहरुख खान की 1993 में आई थ्रीलर फिल्म "डर" जो एक रोमांटिक, एक्शन थ्रिलर फिल्म थी इसमें शाहरुख खान ने राहुल और जुही चावला के किरदार किरण का किरदार निभाया. इस फिल्म में राहुल किरण से एक तरफा प्यार करता है और उसका पिछा करता और इतना ही वो किरण की निजी जिंदगी को भी उथल-पुथल कर देता है.
2/7
इसके बाद दुसरे नंबर पर आती है साल 1994 में आई फिल्म
इसके बाद दुसरे नंबर पर आती है साल 1994 में आई फिल्म "अंजाम" जिसमें शाहरुख खान एक बार फिर एक स्टॉकर के रूप में नजर आए थे. इस फिल्म में शाहरुख ने विजय और माधुरी दीक्षित ने शिवानी का किरदार निभाया था. इसमें विजय शिवानी से प्यार करने लगता है पर शिवानी उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है जिसमें गुस्से में आकर विजय शिवानी की जिंदगी बर्बाद करने में तुल जाता है.
Published at : 08 Feb 2026 03:51 PM (IST)
Thriller Movie Bollywood Thriller Suspense Movie

ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
