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कैप और ऑल-ब्लैक लुक में सलमान खान ने लूटी लाइमलाइट, डैशिंग अंदाज पर फिदा हुए फैंस
सलमान खान की एक झलक पाने के लिए फैंस हमेशा बेताब रहते हैं. एक्टर जब भी मुंबई में स्पॉट होते हैं, पैपराजी की नजरें उन पर टिक जाती हैं और वो उन्हें कैमरे में कैद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते.
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. अब भाईजान एक बार फिर अपने 'दबंग' स्वैग को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 09:54 AM (IST)
Tags :SALMAN KHAN
बॉलीवुड
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