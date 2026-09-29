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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकैप और ऑल-ब्लैक लुक में सलमान खान ने लूटी लाइमलाइट, डैशिंग अंदाज पर फिदा हुए फैंस

कैप और ऑल-ब्लैक लुक में सलमान खान ने लूटी लाइमलाइट, डैशिंग अंदाज पर फिदा हुए फैंस

सलमान खान की एक झलक पाने के लिए फैंस हमेशा बेताब रहते हैं. एक्टर जब भी मुंबई में स्पॉट होते हैं, पैपराजी की नजरें उन पर टिक जाती हैं और वो उन्हें कैमरे में कैद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 29 Sep 2026 09:54 AM (IST)
सलमान खान की एक झलक पाने के लिए फैंस हमेशा बेताब रहते हैं. एक्टर जब भी मुंबई में स्पॉट होते हैं, पैपराजी की नजरें उन पर टिक जाती हैं और वो उन्हें कैमरे में कैद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते.

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. अब भाईजान एक बार फिर अपने 'दबंग' स्वैग को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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सलमान खान को हाल ही में बांद्रा के डबिंग स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया. इस दौरान वहां मौजूद पैपराजी ने उन्हें कैमरे में कैद कर लिया.
सलमान खान को हाल ही में बांद्रा के डबिंग स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया. इस दौरान वहां मौजूद पैपराजी ने उन्हें कैमरे में कैद कर लिया.
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सलमान खान इस दौरान ऑल-ब्लैक लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट के साथ ब्लैक जींस पहनी थी. अपने लुक को पूरा करने के लिए एक्टर ने ब्लैक कैप भी पहनी हुई थी.
सलमान खान इस दौरान ऑल-ब्लैक लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट के साथ ब्लैक जींस पहनी थी. अपने लुक को पूरा करने के लिए एक्टर ने ब्लैक कैप भी पहनी हुई थी.
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हाथ में लग्जरी वॉच और कानों में छोटे ईयर स्टड्स उनके लुक को और स्टाइलिश बना रहे थे. सलमान का ये डैशिंग अंदाज कैमरे में कैद होते ही सोशल मीडिया पर छा गया.
हाथ में लग्जरी वॉच और कानों में छोटे ईयर स्टड्स उनके लुक को और स्टाइलिश बना रहे थे. सलमान का ये डैशिंग अंदाज कैमरे में कैद होते ही सोशल मीडिया पर छा गया.
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सलमान खान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में 60 साल के भाईजान अपनी कार में बैठते हुए नजर आ रहे हैं.
सलमान खान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में 60 साल के भाईजान अपनी कार में बैठते हुए नजर आ रहे हैं.
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इस दौरान उन्होंने पैपराजी को कई शानदार पोज दिए. हालांकि, सलमान ने पैपराजी से कोई बातचीत नहीं की और पोज देने के बाद अपनी कार में बैठकर वहां से रवाना हो गए.
इस दौरान उन्होंने पैपराजी को कई शानदार पोज दिए. हालांकि, सलमान ने पैपराजी से कोई बातचीत नहीं की और पोज देने के बाद अपनी कार में बैठकर वहां से रवाना हो गए.
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सलमान का ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. ऑल-ब्लैक आउटफिट और कैप में एक्टर के डैशिंग अंदाज की फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
सलमान का ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. ऑल-ब्लैक आउटफिट और कैप में एक्टर के डैशिंग अंदाज की फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को होस्ट करने को लेकर चर्चा में हैं. शो में उनका होस्टिंग अंदाज एक बार फिर दर्शकों का ध्यान खींच रहा है.
वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' को होस्ट करने को लेकर चर्चा में हैं. शो में उनका होस्टिंग अंदाज एक बार फिर दर्शकों का ध्यान खींच रहा है.
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सलमान खान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में नजर आएंगे. अपूर्व लाखिया फिल्म के डायरेक्टर हैं. इसमें सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है.
सलमान खान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में नजर आएंगे. अपूर्व लाखिया फिल्म के डायरेक्टर हैं. इसमें सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है.
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इसके अलावा एक्टर अपनी नई फिल्म की शूटिंग के व्यस्त है, जिसमें वो नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. इस फिल्म के डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली हैं. दिल राजू इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं.
इसके अलावा एक्टर अपनी नई फिल्म की शूटिंग के व्यस्त है, जिसमें वो नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. इस फिल्म के डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली हैं. दिल राजू इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं.
Published at : 29 Sep 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN

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