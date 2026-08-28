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सलमान खान ने बहन अलविरा से बंधवाई राखी , जीन्स-टीशर्ट और हैट में खूब जंचे 'भाईजान'
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को हाल ही में रक्षाबंधन के मौके पर बहन अलविरा खान के घर के बाहर स्पॉट किया गया. इस दौरान सलमान का कैजुअल लुक और हाथ में बंधी राखी फैंस का ध्यान खींच रही है.
रक्षाबंधन के मौके पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को उनकी बहन अलविरा खान के घर जाते हुए स्पॉट किया गया. इस दौरान वो कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए हैं. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
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Published at : 28 Aug 2026 10:40 PM (IST)
Tags :SALMAN KHAN
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