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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसलमान खान ने बहन अलविरा से बंधवाई राखी , जीन्स-टीशर्ट और हैट में खूब जंचे 'भाईजान'

सलमान खान ने बहन अलविरा से बंधवाई राखी , जीन्स-टीशर्ट और हैट में खूब जंचे 'भाईजान'

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को हाल ही में रक्षाबंधन के मौके पर बहन अलविरा खान के घर के बाहर स्पॉट किया गया. इस दौरान सलमान का कैजुअल लुक और हाथ में बंधी राखी फैंस का ध्यान खींच रही है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 28 Aug 2026 10:40 PM (IST)
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को हाल ही में रक्षाबंधन के मौके पर बहन अलविरा खान के घर के बाहर स्पॉट किया गया. इस दौरान सलमान का कैजुअल लुक और हाथ में बंधी राखी फैंस का ध्यान खींच रही है.

रक्षाबंधन के मौके पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को उनकी बहन अलविरा खान के घर जाते हुए स्पॉट किया गया. इस दौरान वो कैजुअल लुक में नजर आए. उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए हैं. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

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रक्षाबंधन के मौके पर सलमान खान को बहन अलविरा खान के घर जाते हुए स्पॉट किया गया.
रक्षाबंधन के मौके पर सलमान खान को बहन अलविरा खान के घर जाते हुए स्पॉट किया गया.
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इस दौरान भाईजान जींस और मरून टीशर्ट पहने नजर आए. उन्होंने हैट भी पहनी थी, वो काफी कूल अंदाज में दिखें.
इस दौरान भाईजान जींस और मरून टीशर्ट पहने नजर आए. उन्होंने हैट भी पहनी थी, वो काफी कूल अंदाज में दिखें.
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सलमान खान हाथ में राखी बांधे नजर आए, वहीं उनके माथे पर तिलक भी लगा हुआ था.
सलमान खान हाथ में राखी बांधे नजर आए, वहीं उनके माथे पर तिलक भी लगा हुआ था.
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रक्षाबंधन के मौके पर उनका ये खास अंदाज फैंस को काफी पसंद आया. एक्टर ने पैप्स को पोज भी दिए.
रक्षाबंधन के मौके पर उनका ये खास अंदाज फैंस को काफी पसंद आया. एक्टर ने पैप्स को पोज भी दिए.
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एक्टर के साथ इस दौरान उनके पिता सलीम खान भी मौजूद थे.
एक्टर के साथ इस दौरान उनके पिता सलीम खान भी मौजूद थे.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान 'मातृभूमि' और 'मॉन्स्टर' में नजर आएंगे.
वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान 'मातृभूमि' और 'मॉन्स्टर' में नजर आएंगे.
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वहीं, 6 सितंबर से एक्टर पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 20 भी होस्ट करते दिखेंगे.
वहीं, 6 सितंबर से एक्टर पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 20 भी होस्ट करते दिखेंगे.
Published at : 28 Aug 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN

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