एक्सप्लोरर
आधी रात बॉडी गार्ड शेरा के साथ एयरपोर्ट से फुल स्वैग में बाहर निकलते दिखे सलमान खान, एक्टर के नए लुक ने खींचा ध्यान
Salman Khan Airport Pics: सलमान खान को आधी रात टाइट सिक्योरिटी के बीच एयरपोर्ट से बाहर आते हुए स्पॉट हुए. . इस दौरान सुपरस्टार के डैशिंग लुक ने हर किसी का ध्यान खींचा
सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है. इन सबके बीच सलमान खान अक्सर एयरपोर्ट पर अपने डैशिंग अंदाज में स्पॉट होते रहते हैं. रविवार की आधी रात भी एक्टर अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ प्राइवेट एयरपोर्ट पर नजर आए.उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 10 Nov 2025 10:17 AM (IST)
