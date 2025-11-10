हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आधी रात बॉडी गार्ड शेरा के साथ एयरपोर्ट से फुल स्वैग में बाहर निकलते दिखे सलमान खान, एक्टर के नए लुक ने खींचा ध्यान

आधी रात बॉडी गार्ड शेरा के साथ एयरपोर्ट से फुल स्वैग में बाहर निकलते दिखे सलमान खान, एक्टर के नए लुक ने खींचा ध्यान

Salman Khan Airport Pics: सलमान खान को आधी रात टाइट सिक्योरिटी के बीच एयरपोर्ट से बाहर आते हुए स्पॉट हुए. . इस दौरान सुपरस्टार के डैशिंग लुक ने हर किसी का ध्यान खींचा

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Nov 2025 10:20 AM (IST)
Salman Khan Airport Pics: सलमान खान को आधी रात टाइट सिक्योरिटी के बीच एयरपोर्ट से बाहर आते हुए स्पॉट हुए. . इस दौरान सुपरस्टार के डैशिंग लुक ने हर किसी का ध्यान खींचा

सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है. इन सबके बीच सलमान खान अक्सर एयरपोर्ट पर अपने डैशिंग अंदाज में स्पॉट होते रहते हैं. रविवार की आधी रात भी एक्टर अपने बॉडीगार्ड शेरा के साथ प्राइवेट एयरपोर्ट पर नजर आए.उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

1/8
बीती रात सलमान खान एयरपोर्ट से बाहर आते हुए स्पॉट हुए/
बीती रात सलमान खान एयरपोर्ट से बाहर आते हुए स्पॉट हुए/
2/8
इस दौरान सलमान खान के साथ उनका बॉडीगार्ड शेरा भी था.
इस दौरान सलमान खान के साथ उनका बॉडीगार्ड शेरा भी था.
3/8
सलमान खान एयरपोर्ट पर काफी डैशिंग अंदाज में दिखे. उन्होंने ऑल ब्लैक लुक कैरी किया था.
सलमान खान एयरपोर्ट पर काफी डैशिंग अंदाज में दिखे. उन्होंने ऑल ब्लैक लुक कैरी किया था.
4/8
वहीं एयरपोर्ट पर सलमान खान के नए लुक ने हर किसी का ध्यान खींचा. एक्टर ने मूंछे रखी हुई थी. उनका ये लुक उनकी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान के लिए बताया जा रहा है.
वहीं एयरपोर्ट पर सलमान खान के नए लुक ने हर किसी का ध्यान खींचा. एक्टर ने मूंछे रखी हुई थी. उनका ये लुक उनकी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान के लिए बताया जा रहा है.
5/8
एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद सलमान खान अपनी लग्जरी कार में बैठते हुए नजर आए. इस दौरान उन्होंने पैप्स को वेव भी किया.
एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद सलमान खान अपनी लग्जरी कार में बैठते हुए नजर आए. इस दौरान उन्होंने पैप्स को वेव भी किया.
6/8
गाड़ी में बैठने के बाद भी सलमान खान ने पैप्स के लिए हाथ हिलाया,
गाड़ी में बैठने के बाद भी सलमान खान ने पैप्स के लिए हाथ हिलाया,
7/8
वहीं सुपरस्टार की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
वहीं सुपरस्टार की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
8/8
फैंस एक्टर के नए लुक की काफी तारीफ कर रहे हैं.
फैंस एक्टर के नए लुक की काफी तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 10 Nov 2025 10:17 AM (IST)
