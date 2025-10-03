एक्सप्लोरर
सलमान खान से कितनी छोटी हैं दूसरी भाभी शूरा खान? जल्द ही बनने वाली हैं मां
Salman Khan And Shura Khan: सलमान खान की भाभी यानी अरबाज खान खान की पत्नी शूरा खान इन दिनों काफी चर्चा में हैं. शूरा और अरबाज जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं.
सलमान खान की भाभी शूरा खान इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. वह जल्द ही मां बनने वाली हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. शूरा अपनी खूबसूरती और स्टाइल से फैंस का दिल जीत लेती हैं. उम्र के मामले में वह सलमान खान से काफी छोटी हैं और यही वजह है कि उनकी चर्चाएं और भी बढ़ गई हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 03 Oct 2025 07:35 PM (IST)
Tags :Sshura Khan SALMAN KHAN
बॉलीवुड
10 Photos
'कॉकटेल 2' की शूटिंग की 10 तस्वीरें वायरल, एक में तो कृति सेनन की मसल्स वाली बैक भी दिखी
बॉलीवुड
7 Photos
'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' एक्ट्रेस सान्या का लाजवाब लुक, इन तस्वीरों में दिल हार बैठेंगे
बॉलीवुड
10 Photos
मोनालिसा की अब तक की सबसे खूबसूरत 10 तस्वीरें: खूब अदाएं बिखेर रहीं महाकुंभ की वायरल गर्ल
बॉलीवुड
10 Photos
सोनम कपूर की 10 सबसे खूबसूरत तस्वीरें: सेकंड प्रेगनेंसी रूमर्स के बीच एक्ट्रेस लगीं कयामत
बॉलीवुड
10 Photos
अमिताभ बच्चन, रेखा से लेकर मलाइका अरोड़ा तक, जानें अक्टूबर में किन स्टार्स का है बर्थडे
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'कुछ तो गड़बड़ है', कांग्रेस नेता अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली- कोलंबिया से ऑर्डर...
हिमाचल प्रदेश
शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में सैनिकों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, भावुक कर देंगी तस्वीरें
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में अभिषेक शर्मा '0' पर आउट, तिलक वर्मा और रियान पराग चमके
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion