हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसलमान खान से कितनी छोटी हैं दूसरी भाभी शूरा खान? जल्द ही बनने वाली हैं मां

सलमान खान से कितनी छोटी हैं दूसरी भाभी शूरा खान? जल्द ही बनने वाली हैं मां

Salman Khan And Shura Khan: सलमान खान की भाभी यानी अरबाज खान खान की पत्नी शूरा खान इन दिनों काफी चर्चा में हैं. शूरा और अरबाज जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 07:35 PM (IST)
Salman Khan And Shura Khan: सलमान खान की भाभी यानी अरबाज खान खान की पत्नी शूरा खान इन दिनों काफी चर्चा में हैं. शूरा और अरबाज जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं.

सलमान खान की भाभी शूरा खान इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. वह जल्द ही मां बनने वाली हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. शूरा अपनी खूबसूरती और स्टाइल से फैंस का दिल जीत लेती हैं. उम्र के मामले में वह सलमान खान से काफी छोटी हैं और यही वजह है कि उनकी चर्चाएं और भी बढ़ गई हैं.

1/7
शूरा खान, सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान की पत्नी हैं.
शूरा खान, सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान की पत्नी हैं.
2/7
अरबाज खान ने 2023 में शूरा खान से शादी की थी.
अरबाज खान ने 2023 में शूरा खान से शादी की थी.
3/7
और अब शूरा जल्द ही अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली हैं.
और अब शूरा जल्द ही अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली हैं.
4/7
आपको बता दें कि अरबाज के साथ-साथ शूरा सलमान से भी उम्र में काफी छोटी हैं.
आपको बता दें कि अरबाज के साथ-साथ शूरा सलमान से भी उम्र में काफी छोटी हैं.
5/7
शूरा खान अभी सिर्फ 35 साल की हैं. उनकी और सलमान खान की उम्र में बढ़ा फासला है.
शूरा खान अभी सिर्फ 35 साल की हैं. उनकी और सलमान खान की उम्र में बढ़ा फासला है.
6/7
वहीं सलमान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को हुआ था, और वो 59 साल के हैं.
वहीं सलमान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को हुआ था, और वो 59 साल के हैं.
7/7
देखा जाए तो शूरा खान सलमान खान से 22 साल छोटी हैं.
देखा जाए तो शूरा खान सलमान खान से 22 साल छोटी हैं.
Published at : 03 Oct 2025 07:35 PM (IST)
Sshura Khan SALMAN KHAN

