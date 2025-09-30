हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सलमान खान की बहन की 10 तस्वीरें, इंडस्ट्री से दूर फिर भी करोड़ों की हैं मालकिन

सलमान खान की बहन की 10 तस्वीरें, इंडस्ट्री से दूर फिर भी करोड़ों की हैं मालकिन

Salman Khan Sister 10 Photos: सलमान खान की बहन अक्सर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहती हैं. इंडस्ट्री से दूर रह कर भी वो करोड़ों की हैं मालकिन हैं. आइए देखते है उनकी 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 02:20 PM (IST)
Salman Khan Sister 10 Photos: सलमान खान की बहन अक्सर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहती हैं. इंडस्ट्री से दूर रह कर भी वो करोड़ों की हैं मालकिन हैं. आइए देखते है उनकी 10 तस्वीरें.

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की बहन अक्सर सुर्खियों में नहीं रहतीं, लेकिन अपनी लग्ज़री लाइफस्टाइल और करोड़ों की संपत्ति के चलते चर्चा में रहती हैं. फिल्मी दुनिया से दूरी बनाए रखने के बावजूद, उनकी पहचान किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है. चलिए देखते हैं उनकी कुछ खास और खूबसूरत तस्वीरें, जो उनकी लाइफस्टाइल की झलक दिखाती हैं.

1/10
सलमान खान की बहन का नाम अर्पिता खान है, वो उनकी छोटी बहन हैं.
सलमान खान की बहन का नाम अर्पिता खान है, वो उनकी छोटी बहन हैं.
2/10
सलमान खान की दोनों बहनों में से सबसे ज्यादा चर्चा छोटी बहन अर्पिता खान की होती है.
सलमान खान की दोनों बहनों में से सबसे ज्यादा चर्चा छोटी बहन अर्पिता खान की होती है.
3/10
बता दें कि सलमान के पिता सलीम खान ने अर्पिता को गोद लिया था.
बता दें कि सलमान के पिता सलीम खान ने अर्पिता को गोद लिया था.
4/10
अर्पिता ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एक्टर आयुष से 18 नवंबर 2014 में शादी की थी.
अर्पिता ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एक्टर आयुष से 18 नवंबर 2014 में शादी की थी.
5/10
अब आयुष और अर्पिता दो बच्चों के पेरेंट्स बन चुके हैं.
अब आयुष और अर्पिता दो बच्चों के पेरेंट्स बन चुके हैं.
6/10
उनका एक बेटा आहिल और एक बेटी आयत है.
उनका एक बेटा आहिल और एक बेटी आयत है.
7/10
वहीं अगर अर्पिता की नेट वर्थ की बात करें तो न्यूज18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी टोटल नेट वर्थ 166 करोड़ रुपये है.
वहीं अगर अर्पिता की नेट वर्थ की बात करें तो न्यूज18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी टोटल नेट वर्थ 166 करोड़ रुपये है.
8/10
अर्पिता और आयुष शर्मा के पास एक और आलीशान घर है, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपये है.
अर्पिता और आयुष शर्मा के पास एक और आलीशान घर है, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपये है.
9/10
मुंबई में अर्पित अपना एक रेस्टोरेंट भी चलाती हैं, जिसका नाम है
मुंबई में अर्पित अपना एक रेस्टोरेंट भी चलाती हैं, जिसका नाम है "मर्सी" .
10/10
इसी के साथ अर्पिता एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं. उन्होंने कई सालों तक इंटीरियर डिज़ाइन फर्म के साथ काम किया है.
इसी के साथ अर्पिता एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं. उन्होंने कई सालों तक इंटीरियर डिज़ाइन फर्म के साथ काम किया है.
Published at : 30 Sep 2025 02:20 PM (IST)
Arpita Khan Aayush Sharma SALMAN KHAN

Embed widget