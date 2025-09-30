एक्सप्लोरर
सलमान खान की बहन की 10 तस्वीरें, इंडस्ट्री से दूर फिर भी करोड़ों की हैं मालकिन
Salman Khan Sister 10 Photos: सलमान खान की बहन अक्सर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहती हैं. इंडस्ट्री से दूर रह कर भी वो करोड़ों की हैं मालकिन हैं. आइए देखते है उनकी 10 तस्वीरें.
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की बहन अक्सर सुर्खियों में नहीं रहतीं, लेकिन अपनी लग्ज़री लाइफस्टाइल और करोड़ों की संपत्ति के चलते चर्चा में रहती हैं. फिल्मी दुनिया से दूरी बनाए रखने के बावजूद, उनकी पहचान किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है. चलिए देखते हैं उनकी कुछ खास और खूबसूरत तस्वीरें, जो उनकी लाइफस्टाइल की झलक दिखाती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 30 Sep 2025 02:20 PM (IST)
Tags :Arpita Khan Aayush Sharma SALMAN KHAN
