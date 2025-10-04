एक्सप्लोरर
सलमान खान की बहन की 10 तस्वीरें, 30 साल पहले इस एक्टर से रचाई थी शादी
Alvira Khan Agnihotri Beautiful Pics: सलमान खान की बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री ने 30 साल पहले एक्टर अतुल अग्निहोत्री से शादी की थी. वे अपनी सादगी और फैमिली बॉन्डिंग के लिए जानी जाती हैं .
सलमान खान की बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री ने करीब 30 साल पहले एक्टर अतुल अग्निहोत्री से शादी की थी. वे फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर और डिजाइनर जुड़ी रही हैं लेकिन ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहती हैं.अपनी सादगी और परिवार के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए वे हमेशा चर्चाओं में रहती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 04 Oct 2025 02:28 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणबीर कपूर- दीपिका पादुकोण, एक दूसरे को लगाया गले, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
10 Photos
मोनालिसा की अब तक की सबसे खूबसूरत 10 तस्वीरें: खूब अदाएं बिखेर रहीं महाकुंभ की वायरल गर्ल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion