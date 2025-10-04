सलमान खान की बहन की 10 तस्वीरें, 30 साल पहले इस एक्टर से रचाई थी शादी

सलमान खान की फैमिली हमेशा ही सुर्खियों में रहती है. खान परिवार के हर सदस्य का अपना एक अलग फैन बेस है. सलमान खान की बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री भी अपनी सिम्पल अंदाज की वजह से काफी चर्चा में रहती हैं. अलवीरा खान, सलमान खान के भाई अरबाज खान, सोहेल खान और बहन अर्पिता खान शर्मा के साथ अक्सर दिखाई देती हैं.