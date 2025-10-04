हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसलमान खान की बहन की 10 तस्वीरें, 30 साल पहले इस एक्टर से रचाई थी शादी

सलमान खान की बहन की 10 तस्वीरें, 30 साल पहले इस एक्टर से रचाई थी शादी

Alvira Khan Agnihotri Beautiful Pics: सलमान खान की बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री ने 30 साल पहले एक्टर अतुल अग्निहोत्री से शादी की थी. वे अपनी सादगी और फैमिली बॉन्डिंग के लिए जानी जाती हैं .

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 02:28 PM (IST)
Alvira Khan Agnihotri Beautiful Pics: सलमान खान की बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री ने 30 साल पहले एक्टर अतुल अग्निहोत्री से शादी की थी. वे अपनी सादगी और फैमिली बॉन्डिंग के लिए जानी जाती हैं .

सलमान खान की बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री ने करीब 30 साल पहले एक्टर अतुल अग्निहोत्री से शादी की थी. वे फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर और डिजाइनर जुड़ी रही हैं लेकिन ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहती हैं.अपनी सादगी और परिवार के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए वे हमेशा चर्चाओं में रहती हैं.

सलमान खान की फैमिली हमेशा ही सुर्खियों में रहती है. खान परिवार के हर सदस्य का अपना एक अलग फैन बेस है. सलमान खान की बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री भी अपनी सिम्पल अंदाज की वजह से काफी चर्चा में रहती हैं. अलवीरा खान, सलमान खान के भाई अरबाज खान, सोहेल खान और बहन अर्पिता खान शर्मा के साथ अक्सर दिखाई देती हैं.
सलमान खान की फैमिली हमेशा ही सुर्खियों में रहती है. खान परिवार के हर सदस्य का अपना एक अलग फैन बेस है. सलमान खान की बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री भी अपनी सिम्पल अंदाज की वजह से काफी चर्चा में रहती हैं. अलवीरा खान, सलमान खान के भाई अरबाज खान, सोहेल खान और बहन अर्पिता खान शर्मा के साथ अक्सर दिखाई देती हैं.
अलवीरा खान का जन्म 1969 में हुआ था और वे सलमान खान की बड़ी बहन हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉलीवुड से जुड़ा काम करना पसंद किया, लेकिन पर्दे पर आने के बजाय वे प्रोडक्शन और डिजाइनिंग से जुड़ी रहीं.
अलवीरा खान का जन्म 1969 में हुआ था और वे सलमान खान की बड़ी बहन हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉलीवुड से जुड़ा काम करना पसंद किया, लेकिन पर्दे पर आने के बजाय वे प्रोडक्शन और डिजाइनिंग से जुड़ी रहीं.
अलवीरा ने कई फिल्मों में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर और प्रोड्यूसर काम किया है.
अलवीरा ने कई फिल्मों में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर और प्रोड्यूसर काम किया है.
करीब 30 साल पहले, अलवीरा खान ने बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री से शादी की थी. अतुल 90 के दशक में फिल्मों में नजर आते थे और उन्होंने सलमान खान के साथ भी काम किया है.
करीब 30 साल पहले, अलवीरा खान ने बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री से शादी की थी. अतुल 90 के दशक में फिल्मों में नजर आते थे और उन्होंने सलमान खान के साथ भी काम किया है.
उनकी शादी काफी चर्चित रही थी क्योंकि यह लव मैरिज थी. सलमान खान ने भी अपनी बहन के रिश्ते में पूरा सपोर्ट दिया था. आज दोनों की शादी को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं और यह कपल अब भी बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रही है.
उनकी शादी काफी चर्चित रही थी क्योंकि यह लव मैरिज थी. सलमान खान ने भी अपनी बहन के रिश्ते में पूरा सपोर्ट दिया था. आज दोनों की शादी को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं और यह कपल अब भी बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रही है.
अलवीरा और अतुल अग्निहोत्री के दो बच्चे हैं. आलिजेह अग्निहोत्री और आयान अग्निहोत्री. आलिजेह हाल ही में फिल्मों में डेब्यू कर चुकी हैं और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं. वहीं, अयान अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं.
अलवीरा और अतुल अग्निहोत्री के दो बच्चे हैं. आलिजेह अग्निहोत्री और आयान अग्निहोत्री. आलिजेह हाल ही में फिल्मों में डेब्यू कर चुकी हैं और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं. वहीं, अयान अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं.
अलवीरा खान अपनी लाइफस्टाइल को लेकर काफी लो-प्रोफाइल रहती हैं. वे ज्यादा मीडिया इंटरव्यू नहीं देती और पब्लिक अपीयरेंस भी कम ही करती हैं.
अलवीरा खान अपनी लाइफस्टाइल को लेकर काफी लो-प्रोफाइल रहती हैं. वे ज्यादा मीडिया इंटरव्यू नहीं देती और पब्लिक अपीयरेंस भी कम ही करती हैं.
हालांकि, परिवार के फंक्शन, ईद, जन्मदिन और दुर्गा पूजा जैसे मौकों पर वे जरूर नजर आती हैं. उनकी फैमिली तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं.
हालांकि, परिवार के फंक्शन, ईद, जन्मदिन और दुर्गा पूजा जैसे मौकों पर वे जरूर नजर आती हैं. उनकी फैमिली तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं.
सलमान खान अपनी बहन अलवीरा को बेहद प्यार करते हैं और कई बार यह कहते भी दिखे हैं कि उनकी बहन उनकी लाइफ की स्ट्रॉन्ग पिलर हैं. अलवीरा ने हमेशा ही परिवार को जोड़े रखने में अहम रोल निभाई है.
सलमान खान अपनी बहन अलवीरा को बेहद प्यार करते हैं और कई बार यह कहते भी दिखे हैं कि उनकी बहन उनकी लाइफ की स्ट्रॉन्ग पिलर हैं. अलवीरा ने हमेशा ही परिवार को जोड़े रखने में अहम रोल निभाई है.
आज भी जब उनकी पुरानी और नई तस्वीरें सामने आती हैं तो फैन्स उनकी सादगी और ग्रेसफुल लुक की तारीफ करते नहीं थकते.
आज भी जब उनकी पुरानी और नई तस्वीरें सामने आती हैं तो फैन्स उनकी सादगी और ग्रेसफुल लुक की तारीफ करते नहीं थकते.
Published at : 04 Oct 2025 02:28 PM (IST)
Embed widget