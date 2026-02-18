हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सलीम खान से लेकर सलमान खान तक, कितना पढ़ा-लिखा है खान परिवार, नेटवर्थ भी जानें

सलीम खान से लेकर सलमान खान तक, कितना पढ़ा-लिखा है खान परिवार, नेटवर्थ भी जानें

Salman Khan Family Education- Net Worth: सलमान खान के परिवार के ज्यादातर लोग एक्टिंग की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं. लेकिन, वो लोग कितने पढ़े-लिखे हैं और कितनी नेटवर्थ है बहुत कम लोग जानते हैं.

18 Feb 2026 03:12 PM (IST)
Salman Khan Family Education- Net Worth: सलमान खान के परिवार के ज्यादातर लोग एक्टिंग की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं. लेकिन, वो लोग कितने पढ़े-लिखे हैं और कितनी नेटवर्थ है बहुत कम लोग जानते हैं.

सलीम खान इन दिनों अस्पताल में एडमिट हैं. ऐसे में उनका खान परिवार एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है. ऐसे में चलिए बताते हैं उनके परिवार के लोग कितने पढ़े लिखे हैं और कितनी संपत्ति के मालिक हैं.

1/8
इस लिस्ट पर पहले नंबर पर आते है परिवार के मुख्य सदस्य सलीम खान. सलीम खान ने कम उम्र में ही अपने मां-बाप के खो दिया था, और बचपन में ही काफी आर्थिक तंगी का सामना किया. उन्होंने स्कूली पढ़ाई पुरी करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन अभिनय और फिल्म राईटर में करियर बनाने के लिए उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी.सलीम खान ने जब फिल्म शोले लिखी थी उसके बाद से उनके करियर को ऊंचाइयां मिली, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सलीम खान की नेटवर्थ करीब 1000 करोड़ रुपये बताई जा रही है इसके अलावा सलीम खान के पास कई बंगले और लग्जरी कारें भी हैं.
इस लिस्ट पर पहले नंबर पर आते है परिवार के मुख्य सदस्य सलीम खान. सलीम खान ने कम उम्र में ही अपने मां-बाप के खो दिया था, और बचपन में ही काफी आर्थिक तंगी का सामना किया. उन्होंने स्कूली पढ़ाई पुरी करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन अभिनय और फिल्म राईटर में करियर बनाने के लिए उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी.सलीम खान ने जब फिल्म शोले लिखी थी उसके बाद से उनके करियर को ऊंचाइयां मिली, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सलीम खान की नेटवर्थ करीब 1000 करोड़ रुपये बताई जा रही है इसके अलावा सलीम खान के पास कई बंगले और लग्जरी कारें भी हैं.
2/8
सलमान खान ने अपनी स्कूली पढ़ाई ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से पुरी की.इसके बाद उन्होंने सेंट स्टैनिसलॉस स्कूल में एडमिशन लिया लेकिन सलमान ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं की और बीच में छोड़ कर वे वापस मुंबई आ गए. सलमान खान की नेटवर्थ की बात करे तो उनके नेटवर्थ 2900 करोड़ रुपए हैं, जो उनकी फिल्मों, टीवी रिएलिटी शो बिग बॉस और कई अन्य बिजनेस वेंचर से हुई है. वे अपने परिवार के साथ गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं, जो कि बांद्रा वेस्ट, मुंबई में मौजूद है जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये है.
सलमान खान ने अपनी स्कूली पढ़ाई ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से पुरी की.इसके बाद उन्होंने सेंट स्टैनिसलॉस स्कूल में एडमिशन लिया लेकिन सलमान ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं की और बीच में छोड़ कर वे वापस मुंबई आ गए. सलमान खान की नेटवर्थ की बात करे तो उनके नेटवर्थ 2900 करोड़ रुपए हैं, जो उनकी फिल्मों, टीवी रिएलिटी शो बिग बॉस और कई अन्य बिजनेस वेंचर से हुई है. वे अपने परिवार के साथ गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं, जो कि बांद्रा वेस्ट, मुंबई में मौजूद है जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये है.
18 Feb 2026 02:47 PM (IST)
SALMAN KHAN

