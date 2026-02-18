सलीम खान से लेकर सलमान खान तक, कितना पढ़ा-लिखा है खान परिवार, नेटवर्थ भी जानें

इस लिस्ट पर पहले नंबर पर आते है परिवार के मुख्य सदस्य सलीम खान. सलीम खान ने कम उम्र में ही अपने मां-बाप के खो दिया था, और बचपन में ही काफी आर्थिक तंगी का सामना किया. उन्होंने स्कूली पढ़ाई पुरी करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन अभिनय और फिल्म राईटर में करियर बनाने के लिए उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी.सलीम खान ने जब फिल्म शोले लिखी थी उसके बाद से उनके करियर को ऊंचाइयां मिली, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सलीम खान की नेटवर्थ करीब 1000 करोड़ रुपये बताई जा रही है इसके अलावा सलीम खान के पास कई बंगले और लग्जरी कारें भी हैं.