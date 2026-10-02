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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'प्रेम कीटाणु' की स्क्रीनिंग में छाया सलमान खान का 'दबंग' स्वैग, रवीना टंडन-रिया चक्रवर्ती ने भी लूटी महफिल

'प्रेम कीटाणु' की स्क्रीनिंग में छाया सलमान खान का 'दबंग' स्वैग, रवीना टंडन-रिया चक्रवर्ती ने भी लूटी महफिल

वीर पहाड़िया और आफिया सैयद की फिल्म 'प्रेम कीटाणु' की स्क्रीनिंग में कई बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे. इस दौरान सितारे अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल में छा गए. आइए, देखते हैं स्क्रीनिंग की खास तस्वीरें.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 02 Oct 2026 09:03 AM (IST)
वीर पहाड़िया और आफिया सैयद की फिल्म 'प्रेम कीटाणु' की स्क्रीनिंग में कई बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे. इस दौरान सितारे अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल में छा गए. आइए, देखते हैं स्क्रीनिंग की खास तस्वीरें.

अपूर्व सिंह कार्की के निर्देशन में बनी फिल्म 'प्रेम कीटाणु' आखिरकार 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये एक कॉमेडी-रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसमें वीर पहाड़िया, आफिया सैयद, अपारशक्ति खुराना, राकेश बेदी और निखिल विजय जैसे कलाकार अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.

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'प्रेम कीटाणु' की स्पेशल स्क्रीनिंग में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपने दबंग अंदाज में नजर आए. रेड कार्पेट पर भाईजान ने अपने लुक से खूब ध्यान खींचा और इस दौरान वो पूरी महफिल में छाए रहे.
'प्रेम कीटाणु' की स्पेशल स्क्रीनिंग में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपने दबंग अंदाज में नजर आए. रेड कार्पेट पर भाईजान ने अपने लुक से खूब ध्यान खींचा और इस दौरान वो पूरी महफिल में छाए रहे.
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उन्होंने स्काई ब्लू शर्ट के साथ व्हाइट रिलैक्स्ड-फिट डिस्ट्रेस्ड डेनिम जींस पेयर की थी. डार्क सनग्लासेस, हाथ में सिग्नेचर ब्रेसलेट और कलाई पर स्टाइलिश घड़ी ने उनके लुक को कंप्लीट किया. इस कैजुअल अंदाज में भी सलमान का स्वैग देखने लायक था.
उन्होंने स्काई ब्लू शर्ट के साथ व्हाइट रिलैक्स्ड-फिट डिस्ट्रेस्ड डेनिम जींस पेयर की थी. डार्क सनग्लासेस, हाथ में सिग्नेचर ब्रेसलेट और कलाई पर स्टाइलिश घड़ी ने उनके लुक को कंप्लीट किया. इस कैजुअल अंदाज में भी सलमान का स्वैग देखने लायक था.
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सलमान खान ने वीर पहाड़िया और आफिया सैयद के साथ रेड कार्पेट पर एक से बढ़कर एक पोज दिए. तीनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
सलमान खान ने वीर पहाड़िया और आफिया सैयद के साथ रेड कार्पेट पर एक से बढ़कर एक पोज दिए. तीनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
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इस तस्वीर में सलमान खान फिल्म की लीड एक्ट्रेस आफिया सैयद के साथ नजर आ रहे हैं. भाईजान ने रेड कार्पेट पर आफिया को गले लगाया और उनके साथ कई तस्वीरें खिंचवाईं.
इस तस्वीर में सलमान खान फिल्म की लीड एक्ट्रेस आफिया सैयद के साथ नजर आ रहे हैं. भाईजान ने रेड कार्पेट पर आफिया को गले लगाया और उनके साथ कई तस्वीरें खिंचवाईं.
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इस दौरान आफिया सैयद बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आईं. उन्होंने व्हाइट ऑफ-शोल्डर ट्यूल कॉर्सेट ड्रेस पहनी थी, जिसकी कमर पर बना रंग-बिरंगा फ्लोरल मोटिफ उनके लुक को यूनिक टच दे रहा था. आफिया ने मिनिमल ज्वेलरी, खुले स्ट्रेट बाल और मैचिंग व्हाइट हील्स के साथ अपना लुक कंप्लीट किया था.
इस दौरान आफिया सैयद बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आईं. उन्होंने व्हाइट ऑफ-शोल्डर ट्यूल कॉर्सेट ड्रेस पहनी थी, जिसकी कमर पर बना रंग-बिरंगा फ्लोरल मोटिफ उनके लुक को यूनिक टच दे रहा था. आफिया ने मिनिमल ज्वेलरी, खुले स्ट्रेट बाल और मैचिंग व्हाइट हील्स के साथ अपना लुक कंप्लीट किया था.
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'प्रेम कीटाणु' की स्पेशल स्क्रीनिंग में अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन और एल्विश यादव भी पहुंचे. दोनों ने रेड कार्पेट पर साथ में पैपराजी के लिए कई पोज दिए. दोनों की तस्वीरें काफी शानदार लग रही हैं.
'प्रेम कीटाणु' की स्पेशल स्क्रीनिंग में अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन और एल्विश यादव भी पहुंचे. दोनों ने रेड कार्पेट पर साथ में पैपराजी के लिए कई पोज दिए. दोनों की तस्वीरें काफी शानदार लग रही हैं.
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इस तस्वीर में शिखर पहाड़िया और वीर पहाड़िया अपने नाना सुशील कुमार शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों रेड कार्पेट पर उनका हाथ थामे हुए पैपराजी के लिए पोज देते दिखाई दिए.
इस तस्वीर में शिखर पहाड़िया और वीर पहाड़िया अपने नाना सुशील कुमार शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों रेड कार्पेट पर उनका हाथ थामे हुए पैपराजी के लिए पोज देते दिखाई दिए.
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इस इवेंट में रवीना टंडन अपने रॉयल और एलीगेंट अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक एंड गोल्ड अनारकली स्टाइल कुर्ता पहना था, जिस पर गोल्डन मोटिफ्स बने हुए थे. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लैक वाइड-लेग ट्राउजर्स पेयर किए थे.
इस इवेंट में रवीना टंडन अपने रॉयल और एलीगेंट अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ब्लैक एंड गोल्ड अनारकली स्टाइल कुर्ता पहना था, जिस पर गोल्डन मोटिफ्स बने हुए थे. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लैक वाइड-लेग ट्राउजर्स पेयर किए थे.
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इस इवेंट में सलमान खान के जीजा और एक्टर आयुष शर्मा भी पहुंचे. इस दौरान वो कैजुअल लुक में नजर आए और पैपराजी के सामने कई पोज दिए.
इस इवेंट में सलमान खान के जीजा और एक्टर आयुष शर्मा भी पहुंचे. इस दौरान वो कैजुअल लुक में नजर आए और पैपराजी के सामने कई पोज दिए.
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'प्रेम कीटाणु' की स्क्रीनिंग में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी भी अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. उन्होंने डार्क अर्थी-ब्राउन शेड का ब्लेजर पहना था, जिसे उन्होंने बेसिक ब्लैक राउंड-नेक टी-शर्ट के साथ पेयर किया था. इसके साथ मुनव्वर ने मैचिंग वाइड-लेग रिलैक्स्ड-फिट ट्राउजर पहना था.
'प्रेम कीटाणु' की स्क्रीनिंग में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी भी अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. उन्होंने डार्क अर्थी-ब्राउन शेड का ब्लेजर पहना था, जिसे उन्होंने बेसिक ब्लैक राउंड-नेक टी-शर्ट के साथ पेयर किया था. इसके साथ मुनव्वर ने मैचिंग वाइड-लेग रिलैक्स्ड-फिट ट्राउजर पहना था.
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'प्रेम कीटाणु' की स्पेशल स्क्रीनिंग में रिया चक्रवर्ती भी पहुंचीं. इस दौरान वो बेहद सिंपल और एलीगेंट अंदाज में नजर आईं. रिया ने ऑफ-व्हाइट सैटिन को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसमें रैप-स्टाइल टॉप के साथ मैचिंग वाइड-लेग पैंट शामिल थी.
'प्रेम कीटाणु' की स्पेशल स्क्रीनिंग में रिया चक्रवर्ती भी पहुंचीं. इस दौरान वो बेहद सिंपल और एलीगेंट अंदाज में नजर आईं. रिया ने ऑफ-व्हाइट सैटिन को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसमें रैप-स्टाइल टॉप के साथ मैचिंग वाइड-लेग पैंट शामिल थी.
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'प्रेम कीटाणु' की स्क्रीनिंग में उर्फी जावेद भी अपने अलग अंदाज में नजर आईं. उन्होंने बटर-येलो कलर का टू-पीस को-ऑर्ड सेट पहना था, जिस पर यूनिक प्रिंट्स बने हुए थे.
'प्रेम कीटाणु' की स्क्रीनिंग में उर्फी जावेद भी अपने अलग अंदाज में नजर आईं. उन्होंने बटर-येलो कलर का टू-पीस को-ऑर्ड सेट पहना था, जिस पर यूनिक प्रिंट्स बने हुए थे.
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'प्रेम कीटाणु' की स्पेशल स्क्रीनिंग में आयशा खान भी अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ओलिव ग्रीन शेड का हॉल्टर-नेक टॉप पहना था, जिसे उन्होंने ब्लैक हाई-वेस्टेड वाइड-लेग ट्राउजर्स के साथ पेयर किया था. सॉफ्ट कर्ल्स, सटल मेकअप और न्यूड-ब्राउन लिप शेड के साथ आयशा ने अपना लुक कंप्लीट किया था.
'प्रेम कीटाणु' की स्पेशल स्क्रीनिंग में आयशा खान भी अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ओलिव ग्रीन शेड का हॉल्टर-नेक टॉप पहना था, जिसे उन्होंने ब्लैक हाई-वेस्टेड वाइड-लेग ट्राउजर्स के साथ पेयर किया था. सॉफ्ट कर्ल्स, सटल मेकअप और न्यूड-ब्राउन लिप शेड के साथ आयशा ने अपना लुक कंप्लीट किया था.
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'प्रेम कीटाणु' की स्क्रीनिंग में ओरी अपने बेहद फंकी और अतरंगी अंदाज में नजर आए. खास बात ये रही कि ओरी रेड कार्पेट पर अपनी नन्हीं वायरल दोस्त के साथ ट्विनिंग करते नजर आए.
'प्रेम कीटाणु' की स्क्रीनिंग में ओरी अपने बेहद फंकी और अतरंगी अंदाज में नजर आए. खास बात ये रही कि ओरी रेड कार्पेट पर अपनी नन्हीं वायरल दोस्त के साथ ट्विनिंग करते नजर आए.
Published at : 02 Oct 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Prem Keetanu

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