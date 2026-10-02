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'प्रेम कीटाणु' की स्क्रीनिंग में छाया सलमान खान का 'दबंग' स्वैग, रवीना टंडन-रिया चक्रवर्ती ने भी लूटी महफिल
वीर पहाड़िया और आफिया सैयद की फिल्म 'प्रेम कीटाणु' की स्क्रीनिंग में कई बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे. इस दौरान सितारे अपने स्टाइलिश अंदाज से महफिल में छा गए. आइए, देखते हैं स्क्रीनिंग की खास तस्वीरें.
अपूर्व सिंह कार्की के निर्देशन में बनी फिल्म 'प्रेम कीटाणु' आखिरकार 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये एक कॉमेडी-रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसमें वीर पहाड़िया, आफिया सैयद, अपारशक्ति खुराना, राकेश बेदी और निखिल विजय जैसे कलाकार अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 09:03 AM (IST)
Tags :SALMAN KHAN Prem Keetanu
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