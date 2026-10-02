'प्रेम कीटाणु' की स्पेशल स्क्रीनिंग में आयशा खान भी अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उन्होंने ओलिव ग्रीन शेड का हॉल्टर-नेक टॉप पहना था, जिसे उन्होंने ब्लैक हाई-वेस्टेड वाइड-लेग ट्राउजर्स के साथ पेयर किया था. सॉफ्ट कर्ल्स, सटल मेकअप और न्यूड-ब्राउन लिप शेड के साथ आयशा ने अपना लुक कंप्लीट किया था.