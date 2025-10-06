एक्सप्लोरर
पापा बने अरबाज खान तो पोती से मिलने अस्पताल पहुंचीं सलमा खान, सलमान-अर्पिता भी आए नजर
Sshura Khan Family Visits Her At The Hospital: अरबाज खान की दूसरी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है. ऐसे में सलमान खान, उनकी मां और पूरा खान परिवार नए मेहमान से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा.
अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान के घर नया मेहमान आ गया है. शूरा ने 5 अक्टूबर को नन्ही परी को जन्म दिया. ये खुशखबरी पाते ही पूरा परिवार हॉस्पिटल में नन्हे मेहमान और शूरा से मिलने पहुंचा.
Published at : 06 Oct 2025 08:00 PM (IST)
Tags :Arbaaz Khan Sshura Khan SALMAN KHAN
