पापा बने अरबाज खान तो पोती से मिलने अस्पताल पहुंचीं सलमा खान, सलमान-अर्पिता भी आए नजर

पापा बने अरबाज खान तो पोती से मिलने अस्पताल पहुंचीं सलमा खान, सलमान-अर्पिता भी आए नजर

Sshura Khan Family Visits Her At The Hospital: अरबाज खान की दूसरी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है. ऐसे में सलमान खान, उनकी मां और पूरा खान परिवार नए मेहमान से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 08:03 PM (IST)
Sshura Khan Family Visits Her At The Hospital: अरबाज खान की दूसरी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है. ऐसे में सलमान खान, उनकी मां और पूरा खान परिवार नए मेहमान से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा.

अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान के घर नया मेहमान आ गया है. शूरा ने 5 अक्टूबर को नन्ही परी को जन्म दिया. ये खुशखबरी पाते ही पूरा परिवार हॉस्पिटल में नन्हे मेहमान और शूरा से मिलने पहुंचा.

अरबाज खान और उनकी दूसरी पत्नी शूरा खान ने अपने पहले बच्चे का दुनिया में वेलकम कर लिया है. एक्टर की दूसरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया और इसी खुशी में अरबाज समेत पूरा परिवार उनसे मिलने पहुंचा.
अरबाज खान और उनकी दूसरी पत्नी शूरा खान ने अपने पहले बच्चे का दुनिया में वेलकम कर लिया है. एक्टर की दूसरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया और इसी खुशी में अरबाज समेत पूरा परिवार उनसे मिलने पहुंचा.
हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर सलमान खान को भी स्पॉट किया गया. कैजुअल आउटफिट में भाईजान भाभी शूरा खान और भतीजी से मिलने पहुंचे.
हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर सलमान खान को भी स्पॉट किया गया. कैजुअल आउटफिट में भाईजान भाभी शूरा खान और भतीजी से मिलने पहुंचे.
वहीं दूसरी ओर मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान की मां महजबीन खान भी हिंदुजा हॉस्पिटल पहुंचीं. उन्होंने भी अपनी बेटी और नातिन को खूब प्यार दिया.
वहीं दूसरी ओर मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान की मां महजबीन खान भी हिंदुजा हॉस्पिटल पहुंचीं. उन्होंने भी अपनी बेटी और नातिन को खूब प्यार दिया.
इसके अलावा हॉस्पिटल में अरबाज खान की सौतेली मां हेलेन भी अपनी पोती से मिलनी पहुंचीं. इस नन्ही परी के दुनिया में आते ही खान परिवार में खुशी का माहौल देखा जा सकता है.
इसके अलावा हॉस्पिटल में अरबाज खान की सौतेली मां हेलेन भी अपनी पोती से मिलनी पहुंचीं. इस नन्ही परी के दुनिया में आते ही खान परिवार में खुशी का माहौल देखा जा सकता है.
हेलन के साथ ही शूरा खान की सास यानी सलमा भी हॉस्पिटल पहुंचीं. वायरल फोटोज और वीडियोज में वो सहारा लेकर चलती दिखाई दीं.
हेलन के साथ ही शूरा खान की सास यानी सलमा भी हॉस्पिटल पहुंचीं. वायरल फोटोज और वीडियोज में वो सहारा लेकर चलती दिखाई दीं.
शूरा खान की ननद अर्पिता भी अपनी भाभी और भतीजी से मिलने पहुंची. इस दौरान अलवीरा अग्निहोत्री भी नजर आईं.
शूरा खान की ननद अर्पिता भी अपनी भाभी और भतीजी से मिलने पहुंची. इस दौरान अलवीरा अग्निहोत्री भी नजर आईं.
इतना ही नहीं अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान को भी हिंदुजा हॉस्पिटल में स्पॉट किया गया. अपनी सौतेली बहन से मिल कर वो भी बहुत खुश नजर आए.
इतना ही नहीं अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान को भी हिंदुजा हॉस्पिटल में स्पॉट किया गया. अपनी सौतेली बहन से मिल कर वो भी बहुत खुश नजर आए.
Published at : 06 Oct 2025 08:00 PM (IST)
Arbaaz Khan Sshura Khan SALMAN KHAN

Embed widget