जवानी में बेहद खूबसूरत थी सलमान खान की ये हीरोइन, 10 फोटोज में देखें स्टाइलिश लुक्स

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 04:12 PM (IST)
Sonali Bendre Stunning Looks: जवानी में सोनाली बेंद्रे बेहद खूबसूरत दिखती थीं. इन 10 फोटोज में आप उनके स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक्स खुद देख लीजिए.

सोनाली बेंद्रे बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जिन्हें अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश माना जाता था. उन्होंने 90 और 2000 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में अपने दमदार ऐक्टिंग और ग्लैमरस लुक के लिए खूब फेम पाया.

1/10
सोनाली बेंद्रे फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल रही है . अपने लुक के लिए हमसे चर्चा में रहने वाली सोनाली बेंद्रे लाखों दिलों पर राज करते हैं.
सोनाली बेंद्रे फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल रही है . अपने लुक के लिए हमसे चर्चा में रहने वाली सोनाली बेंद्रे लाखों दिलों पर राज करते हैं.
2/10
उनका जन्म 1 जनवरी 1975 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था.
उनका जन्म 1 जनवरी 1975 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था.
3/10
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और बाद में फिल्मों में कदम रखा.
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और बाद में फिल्मों में कदम रखा.
4/10
अपनी खूबसूरती और एक्टिंग टैलेंट की वजह से सोनाली बेंद्रे ने जल्दी ही फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया.
अपनी खूबसूरती और एक्टिंग टैलेंट की वजह से सोनाली बेंद्रे ने जल्दी ही फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया.
5/10
सोनाली ने बॉलीवुड में 1994 में फिल्म 'आग' से डेब्यू किया.
सोनाली ने बॉलीवुड में 1994 में फिल्म 'आग' से डेब्यू किया.
6/10
सोनाली बेंद्रे की कुछ हिट फिल्में हैं 'हम साथ-साथ हैं' (1999), 'सरफरोश' (1999), 'दिलजले' (1996), 'डुप्लीकेट' (1998), और 'मेजर साब' (1998) शामिल हैं.
सोनाली बेंद्रे की कुछ हिट फिल्में हैं 'हम साथ-साथ हैं' (1999), 'सरफरोश' (1999), 'दिलजले' (1996), 'डुप्लीकेट' (1998), और 'मेजर साब' (1998) शामिल हैं.
7/10
सोनाली ने न सिर्फ रोमांटिक फिल्मों में बल्कि कॉमेडी और ड्रामा जैसी अलग-अलग फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग दिखाई है.
सोनाली ने न सिर्फ रोमांटिक फिल्मों में बल्कि कॉमेडी और ड्रामा जैसी अलग-अलग फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग दिखाई है.
8/10
उनका स्टाइल, ग्रेस और पर्फेक्शन उन्हें इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश हीरोइनों में शामिल करता है.
उनका स्टाइल, ग्रेस और पर्फेक्शन उन्हें इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश हीरोइनों में शामिल करता है.
9/10
सोनाली बेंद्रे ने 12 नवंबर 2002 को फिल्म डायरेक्टर गोल्डी बहल से शादी की थी.
सोनाली बेंद्रे ने 12 नवंबर 2002 को फिल्म डायरेक्टर गोल्डी बहल से शादी की थी.
10/10
फिलहाल वो पति,पत्नी और पंगा शो में होस्ट के तौर पर नजर आ रही हैं.
फिलहाल वो पति,पत्नी और पंगा शो में होस्ट के तौर पर नजर आ रही हैं.
Published at : 05 Nov 2025 04:12 PM (IST)
Embed widget