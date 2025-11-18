हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनिवर्सरी में सलमान समेत शामिल हुआ पूरा खान परिवार, देखें इनसाइड तस्वीरें

Salman Khan Parents Anniversary: सलमान खान के पेरेट्ंस सलीम खान और सलमा खान ने हाल ही में अपनी 61वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. जिसमें पूरा खान परिवार शामिल हुआ था.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 18 Nov 2025 08:30 PM (IST)
सलमान खान के पिता सलीम खान और मां सलमा खान की शादी को हाल ही में 61 साल पूरे हुए हैं. ऐसे में बीती रात खान फैमिली के घर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ. जिसमें सलमान खान के साथ-साथ पूरा परिवार शामिल हुआ. इसकी इनसाइड तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सामने आई है. आप भी डालिए इनपर एक नजर....

सलीम खान और सलमा खान की 61वीं सालगिराह पर पूरा खान परिवार एकसाथ आया और मिलकर शानदार जश्न मनाया. ये दिन खान परिवार के लिए दोगुनी खुशी से भरा है.
क्योंकि इसी दिन सलमान खान की बहन अर्पिता खान और आय़ुष शर्मा की भी शादी हुई थी. ऐसे में पूरा परिवार मिलकर डबल सेलिब्रेशन करता है.
अब इस सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरे अर्पिता खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. अर्पिता खान ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर की हैं. इसमें अर्पिता और आयुष अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर केक कट करते हुए दिखाई दिए.
इस जश्न में सलमान खान, अर्पिता और आयुष के अलावा अरबाज खान, शूरा खान, सोहेल खान और परिवार के बाकी सदस्य नजर आए. जो उन्हें चियर कर रहे हैं. ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही हैं.
इन तस्वीरों में सलमान खान ब्लैक टीशर्ट में नजर आए. वहीं न्यू मॉम यानि अरबाज की वाइफ शूरा खान भी ब्लैक शिमरी टॉप में दिखाई दी.
इस जश्न में खान परिवार के अलावा कुछ सेलेब्स भी शामिल हुए थे. इसमें से एक एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा भी हैं. जो सोहेल संग सेल्फी क्लिक करती दिखी.
सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर इन दिनों फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग कर रहे हैं. ये फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी. फिल्म में एक्टर आर्मी ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं. इसके अलावा वो टीवी रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ को भी होस्ट कर रहे हैं.
Published at : 18 Nov 2025 08:30 PM (IST)
Arbaaz Khan Salma Khan Salim Khan SALMAN KHAN

