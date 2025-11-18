एक्सप्लोरर
सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनिवर्सरी में सलमान समेत शामिल हुआ पूरा खान परिवार, देखें इनसाइड तस्वीरें
Salman Khan Parents Anniversary: सलमान खान के पेरेट्ंस सलीम खान और सलमा खान ने हाल ही में अपनी 61वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. जिसमें पूरा खान परिवार शामिल हुआ था.
सलमान खान के पिता सलीम खान और मां सलमा खान की शादी को हाल ही में 61 साल पूरे हुए हैं. ऐसे में बीती रात खान फैमिली के घर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ. जिसमें सलमान खान के साथ-साथ पूरा परिवार शामिल हुआ. इसकी इनसाइड तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सामने आई है. आप भी डालिए इनपर एक नजर....
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 18 Nov 2025 08:30 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनिवर्सरी में शामिल हुआ पूरा खान परिवार, देखें इनसाइड तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
एक की उम्र 44 दूसरी 45 की, दोनों की खूबसूरती के रहते हैं चर्चे, जानें कौन ज्यादा अमीर
बॉलीवुड
8 Photos
‘वाराणसी’ की शूटिंग से ब्रेक लेकर गोवा पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, बीच पर दोस्तों संग दिए पोज
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' में दिखी सुपरस्टार की बेटी, रणवीर और संजय से ज्यादा इसकी चर्चा? आपने नोटिस किया?
बॉलीवुड
7 Photos
सूट-बूट में रणवीर का दिखा किलर लुक, सारा ने व्हाइट सूट में बिखेरा जलवा, देखें तस्वीरेंं
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
'सबको निकाल देंगे तो रहेगा कौन?', तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD की बैठक की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनिवर्सरी में शामिल हुआ पूरा खान परिवार, देखें इनसाइड तस्वीरें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion