सलमान खान की फैमिली का फार्म वेकेशन, छोटी बहन का ऐसे ख्याल रख रहे अरबाज-मलाइका के बेटे

सलमान खान की फैमिली इन दिनों फार्म वेकेशन पर हैं. फैमिली खूब एंजॉय कर रही है. हालांकि, इस वेकेशन में सलमान खान नहीं हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 06:59 AM (IST)
सोहेल खान के बेटे निर्वान ने सोशल मीडिया पर इस वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. सभी साथ में खूब चिल करते दिखे.

सलमान खान के घर में इन दिनों खुशियों का माहौल है. एक तरफ अरबाज खान बेटी के पिता बने हैं. वहीं दूसर तरफ उनकी फैमिली के कुछ लोग फार्म पर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं.
सोहेल और अरबाज के बेटे अपनी दोनों बुआओं के साथ इस वेकेशन पर हैं.
उन्होंने यहां खूब मस्ती की. उन्होंने घुड़सवारी से लेकर बाइक राइडिंग तक के मजे लिए.
फैमिली को एक साथ एंजॉय करते हुए देख फैंस भी काफी एंजॉय कर रहे हैं. उन्होंने पानी में भी खूब मस्ती की.
अरबाज खान अपनी बुआ की बेटी यानी छोटी बहन को खूब ख्याल रखते दिखे. इस फोटो में वो उसे कंधे पर उठाए दिखे.
सभी लोगों ने पहाड़ों के बीच में खूब मस्ती की. निर्वान ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- फैमिली फार्म वेकेशन.
इस फोटो में अर्पिता खान के साथ निर्वान खान और अरहान खान पोज देते नजर आ रहे हैं.
Published at : 08 Oct 2025 06:59 AM (IST)
Embed widget