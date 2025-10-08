एक्सप्लोरर
सलमान खान की फैमिली का फार्म वेकेशन, छोटी बहन का ऐसे ख्याल रख रहे अरबाज-मलाइका के बेटे
सलमान खान की फैमिली इन दिनों फार्म वेकेशन पर हैं. फैमिली खूब एंजॉय कर रही है. हालांकि, इस वेकेशन में सलमान खान नहीं हैं.
सोहेल खान के बेटे निर्वान ने सोशल मीडिया पर इस वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. सभी साथ में खूब चिल करते दिखे.
Published at : 08 Oct 2025 06:59 AM (IST)
