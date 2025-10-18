हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सलमान खान का परिवार इतने सालों में कितना बदला? कई करीबी हुए दूर तो नए मेंबर्स की हुई एंट्री

सलमान खान का परिवार इतने सालों में कितना बदला? कई करीबी हुए दूर तो नए मेंबर्स की हुई एंट्री

Salman Khan Family Pictures: सलमान खान के परिवार में समय के साथ बदलाव हुए हैं. कुछ पुराने चेहरे पीछे हटे, तो कुछ नए शामिल हुए. तस्वीरों में देखें सलमान के परिवार का नया और बदलता अंदाज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 06:17 PM (IST)
Salman Khan Family Pictures: सलमान खान के परिवार में समय के साथ बदलाव हुए हैं. कुछ पुराने चेहरे पीछे हटे, तो कुछ नए शामिल हुए. तस्वीरों में देखें सलमान के परिवार का नया और बदलता अंदाज.

सलमान खान का परिवार समय के साथ बदलता रहा है. पुराने सदस्य और करीबी दोस्तों की जगह अब नए चेहरे आए हैं. आइए तस्वीरों में देखें सलमान खान के परिवार के बदलते रिश्तों और नए सदस्यों की झलक.

1/5
पहली तस्वीर में देखा जा सकता है कि सलमान के साथ उनकी फैमिली में उनके माता-पिता, हेलन, दोनों भाई, दोनों बहनें, जीजा और भाई-बहनों के बच्चे, अरबाज की एक्स वाइफ मलाइका और सोहेल की एक्स वाइफ सीमा शामिल हैं.
पहली तस्वीर में देखा जा सकता है कि सलमान के साथ उनकी फैमिली में उनके माता-पिता, हेलन, दोनों भाई, दोनों बहनें, जीजा और भाई-बहनों के बच्चे, अरबाज की एक्स वाइफ मलाइका और सोहेल की एक्स वाइफ सीमा शामिल हैं.
2/5
मगर 12 साल बाद वाली खान फैमिली की फोटो से मलाइका और सीमा गायब हैं. उनकी जगह अब अरबाज की दूसरी पत्नी शूरा खान की एंट्री हो चुकी है.
मगर 12 साल बाद वाली खान फैमिली की फोटो से मलाइका और सीमा गायब हैं. उनकी जगह अब अरबाज की दूसरी पत्नी शूरा खान की एंट्री हो चुकी है.
3/5
बता दें कि पिछले 12 सालों में सलमान खान का परिवार काफी बढ़ चुका है. भाईजान ने अपनी तस्वीरों के जरिए दिखाया कि इस दौरान परिवार में कितने नए सदस्य शामिल हुए हैं.
बता दें कि पिछले 12 सालों में सलमान खान का परिवार काफी बढ़ चुका है. भाईजान ने अपनी तस्वीरों के जरिए दिखाया कि इस दौरान परिवार में कितने नए सदस्य शामिल हुए हैं.
4/5
दरअसल, सलमान खान के क्लोदिंग ब्रांड Being Human को 12 साल हो गए हैं. इस खास मौके पर दबंग खान ने अपने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर करके अपने खानदान की Then and Now झलक दिखाई.
दरअसल, सलमान खान के क्लोदिंग ब्रांड Being Human को 12 साल हो गए हैं. इस खास मौके पर दबंग खान ने अपने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर करके अपने खानदान की Then and Now झलक दिखाई.
5/5
अपने खानदान की फैमिली फोटो शेयर करते हुए सलमान ने कैप्शन में लिखा, '12 साल पहले सिंपल सोच के साथ Being Human क्लोदिंग की शुरुआत की थी. कुछ अच्छा करने की, कुछ देने की और मुस्कुराहट फैलाने की कोशिश की थी. आज यह एक ब्रांड से कहीं ज्यादा बन चुका है.'
अपने खानदान की फैमिली फोटो शेयर करते हुए सलमान ने कैप्शन में लिखा, '12 साल पहले सिंपल सोच के साथ Being Human क्लोदिंग की शुरुआत की थी. कुछ अच्छा करने की, कुछ देने की और मुस्कुराहट फैलाने की कोशिश की थी. आज यह एक ब्रांड से कहीं ज्यादा बन चुका है.'
Published at : 18 Oct 2025 06:17 PM (IST)
Arbaaz Khan Sshura Khan SALMAN KHAN MALAIKA ARORA

