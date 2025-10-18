एक्सप्लोरर
सलमान खान का परिवार इतने सालों में कितना बदला? कई करीबी हुए दूर तो नए मेंबर्स की हुई एंट्री
Salman Khan Family Pictures: सलमान खान के परिवार में समय के साथ बदलाव हुए हैं. कुछ पुराने चेहरे पीछे हटे, तो कुछ नए शामिल हुए. तस्वीरों में देखें सलमान के परिवार का नया और बदलता अंदाज.
सलमान खान का परिवार समय के साथ बदलता रहा है. पुराने सदस्य और करीबी दोस्तों की जगह अब नए चेहरे आए हैं. आइए तस्वीरों में देखें सलमान खान के परिवार के बदलते रिश्तों और नए सदस्यों की झलक.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 18 Oct 2025 06:17 PM (IST)
बॉलीवुड
5 Photos
सलमान का परिवार इतने सालों में कितना बदला? कई करीबी हुए दूर तो नए मेंबर्स की हुई एंट्री
बॉलीवुड
7 Photos
इस दिवाली फैमिली संग OTT पर जरूर देखें ये 7 फिल्में, त्योहार का मजा हो जाएगा दोगुना
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड के इन फिल्मों के किरदारों से लें दिवाली पर फैशन टिप्स, त्योहार पर छा जाएंगी
बॉलीवुड
10 Photos
दंगल की छोटी गीता की 10 तस्वीरें, कई सालों पहले छोड़ दी थी इंडस्ट्री, अब गुपचुप रचाई शादी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
Advertisement
बॉलीवुड
5 Photos
सलमान का परिवार इतने सालों में कितना बदला? कई करीबी हुए दूर तो नए मेंबर्स की हुई एंट्री
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion