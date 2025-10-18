अपने खानदान की फैमिली फोटो शेयर करते हुए सलमान ने कैप्शन में लिखा, '12 साल पहले सिंपल सोच के साथ Being Human क्लोदिंग की शुरुआत की थी. कुछ अच्छा करने की, कुछ देने की और मुस्कुराहट फैलाने की कोशिश की थी. आज यह एक ब्रांड से कहीं ज्यादा बन चुका है.'