सलीम खान की बिगड़ी तबीयत, सलमान-अरबाज समेत पूरा परिवार पहुंचा हॉस्पिटल

सलीम खान की बिगड़ी तबीयत, सलमान-अरबाज समेत पूरा परिवार पहुंचा हॉस्पिटल

हिन्दी सिनेमा के जाने माने स्क्रीन राइटर सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं. सलीम की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करवाया गया है. अब उनका पूरा परिवार मिलने पहुंचा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Feb 2026 05:46 PM (IST)
By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Feb 2026 05:46 PM (IST)

हिन्दी सिनेमा के जाने माने स्क्रीन राइटर सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं. सलीम की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करवाया गया है. अब उनका पूरा परिवार मिलने पहुंचा.

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और जाने माने स्क्रीन राइटर सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. सलीम की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें हॉस्पिटव ने एडमिट करवाया गया है. अब उनका पुरा परिवार उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचा.

1/8
90 साल के सलीम खान उम्र से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं. उन्हें मंगलवार यानी आज लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. सलीम खान की हेल्थ कंडीशन को लेकर अभी तक ऑफिशियली उनके परिवार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
90 साल के सलीम खान उम्र से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं. उन्हें मंगलवार यानी आज लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. सलीम खान की हेल्थ कंडीशन को लेकर अभी तक ऑफिशियली उनके परिवार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
2/8
सलमान खान को पिता की तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही वो मुंबई के लीलावती अस्पताल उनको देखने के लिए पहुंचे. एक्टर की फोटोज वायरल हो रही हैं.
सलमान खान को पिता की तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही वो मुंबई के लीलावती अस्पताल उनको देखने के लिए पहुंचे. एक्टर की फोटोज वायरल हो रही हैं.
Published at : 17 Feb 2026 05:46 PM (IST)
Tags : Arbaaz Khan Salim Khan SALMAN KHAN

