सलीम खान की बिगड़ी तबीयत, सलमान-अरबाज समेत पूरा परिवार पहुंचा हॉस्पिटल
हिन्दी सिनेमा के जाने माने स्क्रीन राइटर सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं. सलीम की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करवाया गया है. अब उनका पूरा परिवार मिलने पहुंचा.
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और जाने माने स्क्रीन राइटर सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. सलीम की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें हॉस्पिटव ने एडमिट करवाया गया है. अब उनका पुरा परिवार उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचा.
Published at : 17 Feb 2026 05:46 PM (IST)
बॉलीवुड
