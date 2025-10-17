हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मुस्लिम सेलेब्स जो धूमधाम से मनाते हैं दिवाली, होस्ट करते हैं शानदार पार्टी

मुस्लिम सेलेब्स जो धूमधाम से मनाते हैं दिवाली, होस्ट करते हैं शानदार पार्टी

Diwali 2025: आज हम आपके लिए उन सितारों की लिस्ट लेकर आए हैं, जो मुस्लिम होकर भी बड़े धूमधाम से दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन इस लिस्ट में है शामिल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 03:12 PM (IST)
Diwali 2025: आज हम आपके लिए उन सितारों की लिस्ट लेकर आए हैं, जो मुस्लिम होकर भी बड़े धूमधाम से दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन इस लिस्ट में है शामिल.

आम लोगों की तरह बॉलीवुड में कई सितारे हैं जो दिवाली का त्योहार हर साल काफी धूमधाम के साथ मनाते दिखाई देते हैं. वहीं इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स भी हैं, जो मुस्लिम होकर भी इस त्योहार को सेलिब्रेट करते नजर आते हैं. आइए देखते हैं कौन है वो स्टार्स.

1/7
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का नाम इस लिस्ट में सबसे उपर है. सलमान हर साल दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं. सलमान अपने घर पर एक ग्रैंड दिवाली पार्टी भी रखते हैं. जिसमें इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स शामिल होते है.
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का नाम इस लिस्ट में सबसे उपर है. सलमान हर साल दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं. सलमान अपने घर पर एक ग्रैंड दिवाली पार्टी भी रखते हैं. जिसमें इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स शामिल होते है.
2/7
वहीं बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान भी मुस्लिम होकर दिवाली का त्यौहार अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं नजर आते हैं.
वहीं बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान भी मुस्लिम होकर दिवाली का त्यौहार अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं नजर आते हैं.
3/7
बॉलीवुड के नवाब सैफ़ अली खान भी अपनी वाइफ करीना कपूर के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं.
बॉलीवुड के नवाब सैफ़ अली खान भी अपनी वाइफ करीना कपूर के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं.
4/7
एक्ट्रेस सारा अली खान भी इस लिस्ट में शामिल है. एक्ट्रेस अपनी फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करती नजर आती है.
एक्ट्रेस सारा अली खान भी इस लिस्ट में शामिल है. एक्ट्रेस अपनी फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करती नजर आती है.
5/7
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानि आमिर खान भी हर साल धूमधाम से दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं.
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानि आमिर खान भी हर साल धूमधाम से दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं.
6/7
टीवी और बॉलीवुड में अपना नाम कमाने वाली एक्ट्रेस हिना खान भी इस लिस्ट में शामिल हैं. जो हर साल की तरह दिवाली बड़े धूमधाम से मनाती नजर आती है.
टीवी और बॉलीवुड में अपना नाम कमाने वाली एक्ट्रेस हिना खान भी इस लिस्ट में शामिल हैं. जो हर साल की तरह दिवाली बड़े धूमधाम से मनाती नजर आती है.
7/7
सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान भी दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाती नजर आती हैं.
सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान भी दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाती नजर आती हैं.
Published at : 17 Oct 2025 03:12 PM (IST)
