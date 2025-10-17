मुस्लिम सेलेब्स जो धूमधाम से मनाते हैं दिवाली, होस्ट करते हैं शानदार पार्टी

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का नाम इस लिस्ट में सबसे उपर है. सलमान हर साल दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं. सलमान अपने घर पर एक ग्रैंड दिवाली पार्टी भी रखते हैं. जिसमें इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स शामिल होते है.