सलीम खान की इन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को बनाया सुपरस्टार, बॉक्स ऑफिस पर काटा था गदर
Salim Khan Films: सलीम खान बॉलीवुड के मशहूर लेखक में से एक है. उन्होंने कई शानदार फिल्में दी हैं. आइए जानते है सलीम खान की उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का स्टार बनाया.
हिंदी सिनेमा के गोल्डन दौर की बात करें तो सलीम खान का नाम जरूर आता है. उनकी और जावेद अख्तर की जोड़ी ने ऐसी फिल्में लिखीं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. इसी दौर में उनकी कहानियों से अमिताभ बच्चन को ‘एंग्री यंग मैन’ की पहचान मिली और वो सुपरस्टार बन गए. ‘जंजीर’ से ‘शोले’ तक, इन फिल्मों ने बॉलीवुड का गेम ही बदल दिया. चलिए जानते हैं उनकी कुछ यादगार फिल्मों के बारे में.
Published at : 18 Feb 2026 12:20 PM (IST)
