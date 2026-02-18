सलीम खान की इन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को बनाया सुपरस्टार, बॉक्स ऑफिस पर काटा था गदर

'शोले' एक ब्लॉकबस्टर हिंदी एक्शन फिल्म थी, जिसे आज तक भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है. इसकी कहानी प्रसिद्ध लेखक की जोड़ी सलीम-जावेद ने लिखी. फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अमजद खान जैसे कलाकारों के प्रदर्शन के साथ-साथ हर छोटे किरदार को भी बहुत सराहा गया. और ये 1975 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी.