हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडउदिता गोस्वामी की खूबसूरती के सामने सब फेल, देखें 'सैयारा' डायरेक्टर मोहित सूरी की वाइफ की 10 खूबसूरत तस्वीरें

Mohit Suri Wife Udita: सैयारा के डायरेक्टर मोहित सूरी की पत्नी उदिता गोस्वामी हैं, जो एक समय बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन थीं. उन्होंने इमरान हाशमी के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 09:02 PM (IST)
सैयारा के डायरेक्टर मोहित सूरी की पत्नी उदिता गोस्वामी बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन थीं. उन्होंने 2000 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की और इमरान हाशमी के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया. उदिता अपने ग्लैमरस अंदाज और स्टाइलिश लुक के लिए खूब चर्चा में रहती थीं. फिलहाल वह फिल्मों से दूर हैं और अपने पर्सनल और क्रिएटिव जीवन में व्यस्त हैं.

'सैयारा' डायरेक्टर मोहित सूरी ने 'आवारापन'और 'आशिकी 2' जैसी फिल्में बनाई हैं. 'जहर' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मोहित सूरी की मुलाकात इसी फिल्म की हीरोइन उदिता गोस्वामी से हुई और दोनों ने शादी कर ली.
मोहित सूरी की पत्नी उदिता गोस्वामी जो पहले बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन थीं. उन्होंने 2012 की फिल्म ‘डायरी ऑफ ए बटरफ्लाई’ के बाद इंडस्ट्री छोड़ दी.
उदिता गोस्वामी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक मॉडल की थी. फिर उन्होंने 2004 में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने फिल्म ‘पाप’ से डेब्यू किया था जिसमें उनके साथ जॉन अब्राहम नजर आए थे.
उनकी एक्टिंग और खूबसूरती दोनों ही लोगों के दिलों में बस गई.
फिर उन्होंने 2005 की ‘जहर’ में इमरान हाशमी संग काम किया था. फिल्म में उदिता और इमरान के कई इंटिमेट सीन थे, जिन्होंने उस समय खूब सुर्खियां बटोरीं, जबकि फिल्म के गाने ‘वो लम्हे’ और ‘अगर तुम मिल जाओ’ आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं.
दिलचस्प बात यह है कि इस ‘जहर ए लव स्टोरी’ फिल्म का डायरेक्शन मोहित सूरी ने किया था. फिल्म में उदिता ने इमरान के साथ रोमांस किया, लेकिन असल जिंदगी में उनका दिल डायरेक्टर मोहित सूरी पर आ गया.
उदिता ने इमरान के साथ ‘अक्सर’ में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन इसका गाना ‘झलक दिखला जा’ हिट रहा. इसके बाद वह ‘दिल दिया है’,‘किसे प्यार करूं’ और ‘मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है’ जैसी फिल्मों में नजर आईं.
मोहित ने एक बार एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि कैसे वो जूस की दुकान के बाहर बैठे थे जब उन्होंने फिल्म ‘पाप’ का होर्डिंग देखा. तब उदिता को देखते ही दिल दे बैठे थे डायरेक्टर और कहा था कि वो उसी लड़की से शादी करना चाहते हैं.
फिर पूजा भट्ट ने मोहित को उदिता से मिलवाया था और कहा था कि ‘ये मोहित है, ये डायरेक्टर बनना चाहता है और तुमसे शादी करना चाहता है’.
मोहित सूरी और उदिता गोस्वामी ने आठ साल डेटिंग के बाद 29 जनवरी 2013 को शादी की. उनके दो बच्चे हैं और उदिता ने शादी के बाद फिल्मों को छोड़कर अब DJ बनकर अपना पैशन फॉलो कर रही हैं.
Published at : 28 Sep 2025 09:02 PM (IST)
Embed widget