मोहित ने एक बार एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि कैसे वो जूस की दुकान के बाहर बैठे थे जब उन्होंने फिल्म ‘पाप’ का होर्डिंग देखा. तब उदिता को देखते ही दिल दे बैठे थे डायरेक्टर और कहा था कि वो उसी लड़की से शादी करना चाहते हैं.