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150 कमरे, स्विमिंग पूल, सैफ अली खान के पटौदी पैलेस का हर कोना है बेहद रॉयल, करीना कपूर ने दिखाई झलक
सैफ अली खान और करीना कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. ये कपल फिलहाल हरियाणा स्थित अपने पटौदी पैलेस में वक्त बिता रहा है. आइए करीना और सैफ के इस लैविश महल की झलक देखते हैं.
सैफ अली खान और करीना कपूर बॉलीवुड के सबसे लवली कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को लोग बेहद पसंद करते हैं. करीना और सैफ बेहद आलीशान जिंदगी जीते हैं. हरियाणा में इस कपल का पटौदी पैलेस है, जिसकी कीमत करोड़ों में है और ये किसी महल से कम नहीं है. आइए करीना और सैफ के लैविश पटौदी पैलेस की झलक देखते हैं.
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Published at : 02 May 2026 03:32 PM (IST)
Tags :Kareena Kapoor Khan SAIF ALI KHAN
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