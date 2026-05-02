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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड150 कमरे, स्विमिंग पूल, सैफ अली खान के पटौदी पैलेस का हर कोना है बेहद रॉयल, करीना कपूर ने दिखाई झलक

150 कमरे, स्विमिंग पूल, सैफ अली खान के पटौदी पैलेस का हर कोना है बेहद रॉयल, करीना कपूर ने दिखाई झलक

सैफ अली खान और करीना कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. ये कपल फिलहाल हरियाणा स्थित अपने पटौदी पैलेस में वक्त बिता रहा है. आइए करीना और सैफ के इस लैविश महल की झलक देखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 May 2026 03:32 PM (IST)
सैफ अली खान और करीना कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं. ये कपल फिलहाल हरियाणा स्थित अपने पटौदी पैलेस में वक्त बिता रहा है. आइए करीना और सैफ के इस लैविश महल की झलक देखते हैं.

सैफ अली खान और करीना कपूर बॉलीवुड के सबसे लवली कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को लोग बेहद पसंद करते हैं. करीना और सैफ बेहद आलीशान जिंदगी जीते हैं. हरियाणा में इस कपल का पटौदी पैलेस है, जिसकी कीमत करोड़ों में है और ये किसी महल से कम नहीं है. आइए करीना और सैफ के लैविश पटौदी पैलेस की झलक देखते हैं.

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सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर खान और बच्चों तैमूर-जेह के साथ अक्सर हरियाणा स्थित पटौदी पैलेस जाया करते हैं. फिलहाल यह कपल अपने इसी आलीशान बंगले में वेकेशन एंजॉय कर रहा है.
सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर खान और बच्चों तैमूर-जेह के साथ अक्सर हरियाणा स्थित पटौदी पैलेस जाया करते हैं. फिलहाल यह कपल अपने इसी आलीशान बंगले में वेकेशन एंजॉय कर रहा है.
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करीना कपूर खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर पटौदी पैलेस की कुछ झलकियां शेयर की हैं. इन फोटोज में वो अपने बच्चों के साथ सुकून भरे अंदाज में फैमिली गेटअवे एंजॉय करती नजर आईं. तस्वीरों में तैमूर और जेह की भी क्यूट झलक देखने को मिली.
करीना कपूर खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर पटौदी पैलेस की कुछ झलकियां शेयर की हैं. इन फोटोज में वो अपने बच्चों के साथ सुकून भरे अंदाज में फैमिली गेटअवे एंजॉय करती नजर आईं. तस्वीरों में तैमूर और जेह की भी क्यूट झलक देखने को मिली.
Published at : 02 May 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan SAIF ALI KHAN

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