150 कमरे, स्विमिंग पूल, सैफ अली खान के पटौदी पैलेस का हर कोना है बेहद रॉयल, करीना कपूर ने दिखाई झलक

करीना कपूर खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर पटौदी पैलेस की कुछ झलकियां शेयर की हैं. इन फोटोज में वो अपने बच्चों के साथ सुकून भरे अंदाज में फैमिली गेटअवे एंजॉय करती नजर आईं. तस्वीरों में तैमूर और जेह की भी क्यूट झलक देखने को मिली.