24 जनवरी को जन्मीं रिया सेन आज अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैंं. रिया ने चाइल्ड ऑटिस्ट के रूप में बॉलीवुड में डेब्यू किया था. 1991 में फिल्म 'विषकन्या' में उन्हें बतौर चाइल्ड ऑटिस्ट देखा गया और उसके बाद रिया कई फिल्मों में नजर आई. उन्होंने हिंदी, तमिल और बंगाली सिनेमा में पैर जमाने की कोशिश की लेकिन असफल रहीं.