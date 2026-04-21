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रितेश देशमुख से संजय दत्त तक, जानिए 'राजा शिवाजी' की दमदार स्टारकास्ट के बारे में सबकुछ
Raja Shivaji Cast: रितेश देशमुख की आने वाली फिल्म 'राजा शिवाजी' के ट्रेलर ने फैंस को बहुत प्रभावित किया है. इसी बीच आइए फिल्म की स्टारकास्ट और उनके द्वारा निभाए जा रहे किरदारों के बारे में जानते है.
रितेश देशमुख की आने वाली फिल्म 'राजा शिवाजी' का ट्रेलर सामने आते ही लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म में मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को बहुत ही भव्य अंदाज में दिखाया गया है. दमदार डायलॉग, शानदार विजुअल्स और मजबूत किरदार इस फिल्म को खास बना रहे हैं. खास बात ये है कि इसमें कई बड़े कलाकार अलग-अलग ऐतिहासिक किरदारों में नजर आने वाले हैं. हर किरदार कहानी और इतिहास के उन दिनों को जीवंत बना रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं फिल्म में कौन-सा एक्टर किस रोल में नजर आ रहे है.
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Published at : 21 Apr 2026 02:00 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion