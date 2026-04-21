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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरितेश देशमुख से संजय दत्त तक, जानिए 'राजा शिवाजी' की दमदार स्टारकास्ट के बारे में सबकुछ

रितेश देशमुख से संजय दत्त तक, जानिए 'राजा शिवाजी' की दमदार स्टारकास्ट के बारे में सबकुछ

Raja Shivaji Cast: रितेश देशमुख की आने वाली फिल्म 'राजा शिवाजी' के ट्रेलर ने फैंस को बहुत प्रभावित किया है. इसी बीच आइए फिल्म की स्टारकास्ट और उनके द्वारा निभाए जा रहे किरदारों के बारे में जानते है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Apr 2026 02:00 PM (IST)
Raja Shivaji Cast: रितेश देशमुख की आने वाली फिल्म 'राजा शिवाजी' के ट्रेलर ने फैंस को बहुत प्रभावित किया है. इसी बीच आइए फिल्म की स्टारकास्ट और उनके द्वारा निभाए जा रहे किरदारों के बारे में जानते है.

रितेश देशमुख की आने वाली फिल्म 'राजा शिवाजी' का ट्रेलर सामने आते ही लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म में मराठा साम्राज्य के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को बहुत ही भव्य अंदाज में दिखाया गया है. दमदार डायलॉग, शानदार विजुअल्स और मजबूत किरदार इस फिल्म को खास बना रहे हैं. खास बात ये है कि इसमें कई बड़े कलाकार अलग-अलग ऐतिहासिक किरदारों में नजर आने वाले हैं. हर किरदार कहानी और इतिहास के उन दिनों को जीवंत बना रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं फिल्म में कौन-सा एक्टर किस रोल में नजर आ रहे है.

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रितेश देशमुख फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में नजर आएंगे. उनका किरदार एक साहसी और महान राजा का है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव मजबूत की.
रितेश देशमुख फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में नजर आएंगे. उनका किरदार एक साहसी और महान राजा का है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव मजबूत की.
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जेनेलिया देशमुख सईबाई का किरदार निभा रही हैं. वो शिवाजी महाराज की पहली पत्नी थी, जो अपने सादगी भरे स्वभाव और समझदारी के लिए जानी जाती थीं.
जेनेलिया देशमुख सईबाई का किरदार निभा रही हैं. वो शिवाजी महाराज की पहली पत्नी थी, जो अपने सादगी भरे स्वभाव और समझदारी के लिए जानी जाती थीं.
Published at : 21 Apr 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Raja Shivaji Raja Shivaji Trailer

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