35 की उम्र में ऋषभ टंडन की अचानक मौत, पत्नी का छलका दर्द, कहा- 'तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया'

35 की उम्र में ऋषभ टंडन की अचानक मौत, पत्नी का छलका दर्द, कहा- 'तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया'

Rishabh Tandon Death : मशहूर सिंगर ऋषभ टंडन की अचानक हुई मौत से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सदमा में है. सिंगर की वाइफ ओलेस्या नेडोबेगोवा ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर पति को श्रद्धांजलि दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 10:13 PM (IST)
Rishabh Tandon Death : मशहूर सिंगर ऋषभ टंडन की अचानक हुई मौत से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सदमा में है. सिंगर की वाइफ ओलेस्या नेडोबेगोवा ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर पति को श्रद्धांजलि दी है.

35 की उम्र में मशहूर सिंगर ऋषभ टंडन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. दिवाली के मौके पर वो अपने परिवार से मिलने दिल्ली आ रहे थे और हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई. अब पत्नी ओलेस्या ने पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि वो हमेशा उनके दिल में रहेंगे.

मशहूर सिंगर ऋषभ टंडन की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. ऐसे में उनके परिवार समेत सभी शुभचिंतकों के बीच शोक का माहौल है.
मशहूर सिंगर ऋषभ टंडन की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. ऐसे में उनके परिवार समेत सभी शुभचिंतकों के बीच शोक का माहौल है.
ऋषभ टंडन के निधन ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया है. उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर दिवगंत सिंगर के साथ कई तस्वीरे शेयर की. इसके बाद उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'मेरे पास शब्द नहीं है, तुमने मुझे छोड़ दिया. मेरे प्यारे पति, दोस्त और साथी. मैं प्रॉमिस करती हूं तुम्हारे सभी सपने पूरे करूंगी.'
ऋषभ टंडन के निधन ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया है. उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर दिवगंत सिंगर के साथ कई तस्वीरे शेयर की. इसके बाद उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'मेरे पास शब्द नहीं है, तुमने मुझे छोड़ दिया. मेरे प्यारे पति, दोस्त और साथी. मैं प्रॉमिस करती हूं तुम्हारे सभी सपने पूरे करूंगी.'
सिंगर की वाइफ ने आगे लिखा- 'तुम्हारा निधन नहीं हुआ है, तुम अभी भी मेरे साथ हो. मेरी आत्मा,मेरा दिल, मेरे किंग.'
सिंगर की वाइफ ने आगे लिखा- 'तुम्हारा निधन नहीं हुआ है, तुम अभी भी मेरे साथ हो. मेरी आत्मा,मेरा दिल, मेरे किंग.'
हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ टंडन दिवाली के मौके पर अपने परिवार से मिलने दिल्ली आ रहे थे. इसी बीच हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई. इसके पहले मशहूर सिंगर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में थे.
हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ टंडन दिवाली के मौके पर अपने परिवार से मिलने दिल्ली आ रहे थे. इसी बीच हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई. इसके पहले मशहूर सिंगर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में थे.
ऋषभ टंडन अपने स्टेज नेम 'फकीर' से काफी फेमस थे. वो सिंगर ही नहीं बल्कि एक कंपोजर और मंजे हुए एक्टर भी रह चुके हैं. बीते दिनों उनका नाम एक्ट्रेस सारा खान से जोड़ा गया लेकिन बाद में हसीना ने इस बात का खंडन कर दिया.
ऋषभ टंडन अपने स्टेज नेम 'फकीर' से काफी फेमस थे. वो सिंगर ही नहीं बल्कि एक कंपोजर और मंजे हुए एक्टर भी रह चुके हैं. बीते दिनों उनका नाम एक्ट्रेस सारा खान से जोड़ा गया लेकिन बाद में हसीना ने इस बात का खंडन कर दिया.
ऋषभ टंडन ने रशिया की रहने वालीं ओलेस्या संग सात फेरे लिए थे. टाइम्स आफ इंडिया के साथ अपनी खास बातचीत में दिवगंत सिंगर ने पत्नी संग उनके रिश्ते को लेकर भी बात की थी. उन्होंने बताया कि शादी के बाद पत्नी संग उनका रिश्ता काफी एक्साइटिंग रहा. भले उनके बीच सांस्कृतिक असमानता और लैंगुएज बैरियर आए लेकिन दोनों ने अपने प्यार से इसका सामना किया.
ऋषभ टंडन ने रशिया की रहने वालीं ओलेस्या संग सात फेरे लिए थे. टाइम्स आफ इंडिया के साथ अपनी खास बातचीत में दिवगंत सिंगर ने पत्नी संग उनके रिश्ते को लेकर भी बात की थी. उन्होंने बताया कि शादी के बाद पत्नी संग उनका रिश्ता काफी एक्साइटिंग रहा. भले उनके बीच सांस्कृतिक असमानता और लैंगुएज बैरियर आए लेकिन दोनों ने अपने प्यार से इसका सामना किया.
कपल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था. ऋषभ टंडन ने अपने करियर में सिंगिंग के साथ–साथ एक्टिंग में भी अपना नाम बनाया. उन्होंने 'आशिकी', 'इश्क फकीराना' और 'चांद जैसा तू' गानों में अपनी आवाज दी है.
कपल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था. ऋषभ टंडन ने अपने करियर में सिंगिंग के साथ–साथ एक्टिंग में भी अपना नाम बनाया. उन्होंने 'आशिकी', 'इश्क फकीराना' और 'चांद जैसा तू' गानों में अपनी आवाज दी है.
Published at : 22 Oct 2025 10:10 PM (IST)
Rishabh Tandon Rishabh Tandon Death

इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS: रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
ABP Report: महागठबंधन में 'दरार' अभी बाकी है?
Bihar Election 2025: वादों की बौछार, कौन जीतेगा बिहार?
Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS: रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जनरल नॉलेज
Currency Printing: दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
जनरल नॉलेज
Purest Food: दुनिया में खाने की वह कौन सी चीज, जो पूरी तरह शुद्ध? क्या आपकी रसोई में इसे मिली जगह
दुनिया में खाने की वह कौन सी चीज, जो पूरी तरह शुद्ध? क्या आपकी रसोई में इसे मिली जगह
बिजनेस
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
धर्म
Bhai Dooj 2025: भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget