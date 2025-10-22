एक्सप्लोरर
35 की उम्र में ऋषभ टंडन की अचानक मौत, पत्नी का छलका दर्द, कहा- 'तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया'
Rishabh Tandon Death : मशहूर सिंगर ऋषभ टंडन की अचानक हुई मौत से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सदमा में है. सिंगर की वाइफ ओलेस्या नेडोबेगोवा ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर पति को श्रद्धांजलि दी है.
35 की उम्र में मशहूर सिंगर ऋषभ टंडन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. दिवाली के मौके पर वो अपने परिवार से मिलने दिल्ली आ रहे थे और हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई. अब पत्नी ओलेस्या ने पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि वो हमेशा उनके दिल में रहेंगे.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 22 Oct 2025 10:10 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
तब्बू की 10 तस्वीरें, जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं अजय देवगन की एक्स-गर्लफ्रेंड
बॉलीवुड
7 Photos
पलक तिवारी की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, ऑफ शोल्डर गाउन में फ्लॉन्ट किया पोस्ट दिवाली लुक
बॉलीवुड
7 Photos
दिवाली पर फिल्म देखने का बचपन से था ट्रेडिशन, 'थामा' की रिलीज पर आयुष्मान खुराना ने लिखा स्पेशल नोट
बॉलीवुड
7 Photos
तमन्ना भाटिया-राशा थडानी की जबरदस्त ट्विनिंग, फ्रेंडशिप और फैशन का परफेक्ट कॉम्बो छाया
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion