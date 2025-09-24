हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबला की हसीन हैं रिमी सेन, हर अंदाज है कातिलाना, एक्ट्रेस की इन 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती

बला की हसीन हैं रिमी सेन, हर अंदाज है कातिलाना, एक्ट्रेस की इन 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती

Rimi Sen Pics: रिमी सेन 2000 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया. फिल्मों से दूर होने के बाद भी उनकी खूबसूरती और स्टाइल अक्सर चर्चा में रहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 03:09 PM (IST)
Rimi Sen Pics: रिमी सेन 2000 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया. फिल्मों से दूर होने के बाद भी उनकी खूबसूरती और स्टाइल अक्सर चर्चा में रहते हैं.

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रिमी सेन ने 2000 के दशक में अपनी मासूमियत और बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. उन्होंने कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों में ऐसा काम किया कि आज भी लोग उन्हें हंगामा, धूम, गर्म मसाला और गोलमाल जैसी फिल्मों से याद करते हैं. रिमी न सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए, बल्कि अपने ग्लैमरस अंदाज़ दोनों के लिए चर्चा में रहती हैं. यही वजह है कि उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती हैं.

1/10
रिमी बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस है जो एक धमाके के साथ आई, टॉप स्टार्स के साथ हिट फिल्में दी, और अपने करियर के चरम पर अचानक गायब हो गई.
रिमी बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस है जो एक धमाके के साथ आई, टॉप स्टार्स के साथ हिट फिल्में दी, और अपने करियर के चरम पर अचानक गायब हो गई.
2/10
2003 में ब्लॉकबस्टर डेब्यू के साथ बॉलीवुड में कदम रखने वाली रिमी बेहद टैलेंटेड और वर्सेटाइल हैं, जिन्होंने फिल्ममेकर और दर्शकों दोनों का दिल जीत लिया.
2003 में ब्लॉकबस्टर डेब्यू के साथ बॉलीवुड में कदम रखने वाली रिमी बेहद टैलेंटेड और वर्सेटाइल हैं, जिन्होंने फिल्ममेकर और दर्शकों दोनों का दिल जीत लिया.
3/10
लेकिन जैसे ही उनका करियर पीक पर था, रिमी ने अचानक से स्पॉटलाइट से दूर रहने का फैसला कर लिया. रिमी सेन एक समय बॉलीवुड की प्रमुख एक्ट्रेस में गिनी जाती थीं.
लेकिन जैसे ही उनका करियर पीक पर था, रिमी ने अचानक से स्पॉटलाइट से दूर रहने का फैसला कर लिया. रिमी सेन एक समय बॉलीवुड की प्रमुख एक्ट्रेस में गिनी जाती थीं.
4/10
रिमी ने अपना बॉलीवुड सफर 2003 की कॉमेडी फिल्म हंगामा से शुरू किया, जो बड़ी हिट साबित हुई और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी मजबूत पहचान बनाई. इसके बाद उन्होंने कई बड़े बजट की फिल्मों में काम किया.
रिमी ने अपना बॉलीवुड सफर 2003 की कॉमेडी फिल्म हंगामा से शुरू किया, जो बड़ी हिट साबित हुई और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी मजबूत पहचान बनाई. इसके बाद उन्होंने कई बड़े बजट की फिल्मों में काम किया.
5/10
21 सितंबर 1981 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में जन्मी रिमी ने मॉडलिंग और एडवर्टाइजमेंट से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में फिल्मों में कदम रखा. एक्ट्रेस होने के साथ-साथ वह फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं.
21 सितंबर 1981 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में जन्मी रिमी ने मॉडलिंग और एडवर्टाइजमेंट से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में फिल्मों में कदम रखा. एक्ट्रेस होने के साथ-साथ वह फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं.
6/10
रिमी ने धूम, गोलमाल, फिर हेरा फेरी, और क्योंकि जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने एक्टिंग से जल्दी ही पापुलैरिटी हासिल की. उनकी मासूमियत और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें 2000 के दशक में घर-घर में फेमस कर दिया.
रिमी ने धूम, गोलमाल, फिर हेरा फेरी, और क्योंकि जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने एक्टिंग से जल्दी ही पापुलैरिटी हासिल की. उनकी मासूमियत और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें 2000 के दशक में घर-घर में फेमस कर दिया.
7/10
2015 में उन्होंने रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 9 में भी भाग लिया.
2015 में उन्होंने रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 9 में भी भाग लिया.
8/10
अपने करियर के दौरान रिमी ने कई अनएक्सपेक्टेड डिसिशन लिए. एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया, मैंने अपना करियर खुद ही खराब किया.
अपने करियर के दौरान रिमी ने कई अनएक्सपेक्टेड डिसिशन लिए. एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया, मैंने अपना करियर खुद ही खराब किया.
9/10
रिमी ने उन गलतियों की पूरी जिम्मेदारी ली, जिन्हें वे अपने करियर के डाउनफॉल का कारण मानती हैं.
रिमी ने उन गलतियों की पूरी जिम्मेदारी ली, जिन्हें वे अपने करियर के डाउनफॉल का कारण मानती हैं.
10/10
रिमी ने कई सफल फिल्मों में काम किया और कई टॉप एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर किया. उन्होंने गोलमाल में अजय देवगन के साथ रोमांटिक रोल किया. एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें बार-बार एक जैसे रोल ऑफ़र किए जा रहे थे.
रिमी ने कई सफल फिल्मों में काम किया और कई टॉप एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर किया. उन्होंने गोलमाल में अजय देवगन के साथ रोमांटिक रोल किया. एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें बार-बार एक जैसे रोल ऑफ़र किए जा रहे थे.
Published at : 24 Sep 2025 03:09 PM (IST)
Tags :
Thank You Hungama Rimi Sen

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bad things about Bollywood: सहर बांबा का कहना है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, यहां तक ​​कि स्टार किड्स के लिए भी नहीं!
Delhi Ashram Molestation: आश्रम प्रशासन ने आरोपी स्वामी चैतन्यनंद को पद से हटाया | Breaking
Delhi Ashram Case:छेड़छाड़ का आरोपी स्वामी Chaitanyanand फरार, 17 छात्राओं के बयान दर्ज
Lalu Family Row: Rohini Acharya का पोस्ट, 'मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा' | Breaking
Bihar Election 2025: CWC की बैठक में Mallikarjun Kharge ने BJP पर बोला हमला

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
टेलीविजन
टीवी की संस्कारी बहू ने रिएलिटी शो में की थी शादी, सुहागरात भी मनाई, दो महीने में ही हो गया तलाक
टीवी की संस्कारी बहू ने रिएलिटी शो में की थी शादी, सुहागरात भी मनाई, दो महीने में ही हो गया तलाक
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
हेल्थ
Tuberculosis Diagnosis AI: इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
नौकरी
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget