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कूपर खानदान की इस बेटी के सामने करीना, करिश्मा सब फेल, देखें रिद्धिमा कपूर की 8 खूबसूरत तस्वीरें
कपूर फैमिली की बेटियां करिश्मा और करीना वैसे तो बेहद ही खूबसूरत हैं. लेकिन, रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी खूबसूरती और फिटनेस में इन कपूर सिस्टर्स से चार कदम आगे हैं.
ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लाडली रिद्धिमा कपूर साहनी इन दिनों अपनी डेब्यू फिल्म दादी की शादी को लेकर चर्चा में हैं. सबसे मजेदार बात तो ये है कि रिद्धिमा 45 की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 04:03 PM (IST)
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