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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकूपर खानदान की इस बेटी के सामने करीना, करिश्मा सब फेल, देखें रिद्धिमा कपूर की 8 खूबसूरत तस्वीरें

कूपर खानदान की इस बेटी के सामने करीना, करिश्मा सब फेल, देखें रिद्धिमा कपूर की 8 खूबसूरत तस्वीरें

कपूर फैमिली की बेटियां करिश्मा और करीना वैसे तो बेहद ही खूबसूरत हैं. लेकिन, रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी खूबसूरती और फिटनेस में इन कपूर सिस्टर्स से चार कदम आगे हैं.

By : अनुराधा राज  | Updated at : 27 Apr 2026 04:03 PM (IST)
कपूर फैमिली की बेटियां करिश्मा और करीना वैसे तो बेहद ही खूबसूरत हैं. लेकिन, रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी खूबसूरती और फिटनेस में इन कपूर सिस्टर्स से चार कदम आगे हैं.

ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लाडली रिद्धिमा कपूर साहनी इन दिनों अपनी डेब्यू फिल्म दादी की शादी को लेकर चर्चा में हैं. सबसे मजेदार बात तो ये है कि रिद्धिमा 45 की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं.

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रिद्धिमा कपूर साहनी का जन्म 1980 में 15 सितंबर को ऋषि कपूर और नीतू कपूर के घर हुआ था. रिद्धिमा एक ज्वेलरी डिजाइन हैं, जो अब एक्ट्रेस बन चुकी हैं.
रिद्धिमा कपूर साहनी का जन्म 1980 में 15 सितंबर को ऋषि कपूर और नीतू कपूर के घर हुआ था. रिद्धिमा एक ज्वेलरी डिजाइन हैं, जो अब एक्ट्रेस बन चुकी हैं.
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रिद्धिमा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही की. उसके बाद उन्होंने American Inter Continental University से डिजाइन और मार्केटिंग में डिग्री ली.
रिद्धिमा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही की. उसके बाद उन्होंने American Inter Continental University से डिजाइन और मार्केटिंग में डिग्री ली.
Published at : 27 Apr 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Riddhima Kapoor Karisma Kapoor KAREENA KAPOOR

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