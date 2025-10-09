हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपहली फिल्म से अब तक कितनी बदल गईं रेखा, 16 साल की उम्र में किया था डेब्यू- देखें 10 तस्वीरें

पहली फिल्म से अब तक कितनी बदल गईं रेखा, 16 साल की उम्र में किया था डेब्यू- देखें 10 तस्वीरें

Rekha Then & Now: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने बॉलीवुड में 16 साल की उम्र से कदम रखा था. रेखा ने अपनी एक्टिंग से सभी को काफी इंप्रेस किया है. उनका पहली फिल्म स अब तक लुक काफी बदल गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 02:44 PM (IST)
Rekha Then & Now: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने बॉलीवुड में 16 साल की उम्र से कदम रखा था. रेखा ने अपनी एक्टिंग से सभी को काफी इंप्रेस किया है. उनका पहली फिल्म स अब तक लुक काफी बदल गया है.

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस 70 साल की हैं और अभी भी अपनी खूबसूरती की वजह से हर जगह छाई रहती हैं. रेखा का पहली फिल्म से अब तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसे देखकर हर कोई चौंक जाता है.

1/9
रेखा ने 16 साल की उम्र में फिल्म सावन बादो से बॉलीवुड में कदम रखा था. उससे पहले वो तेलुगू फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था.
रेखा ने 16 साल की उम्र में फिल्म सावन बादो से बॉलीवुड में कदम रखा था. उससे पहले वो तेलुगू फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था.
2/9
ये फोटो रेखा के करियर के शुरुआती दिनों की हैं. जिसमें उनका लुक आज की तुलना में पूरी तरह से बदला हुआ है.
ये फोटो रेखा के करियर के शुरुआती दिनों की हैं. जिसमें उनका लुक आज की तुलना में पूरी तरह से बदला हुआ है.
3/9
फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद रेखा ने अपनी एक्टिंग के साथ लुक्स पर भी बहुत काम किया था. उनका लुक पूरी तरह से बदल गया था.
फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद रेखा ने अपनी एक्टिंग के साथ लुक्स पर भी बहुत काम किया था. उनका लुक पूरी तरह से बदल गया था.
4/9
रेखा बढ़ती उम्र के साथ और ज्यादा ग्लैमरस होती गई हैं.
रेखा बढ़ती उम्र के साथ और ज्यादा ग्लैमरस होती गई हैं.
5/9
उनका ग्लैमरस लुक इन फोटोज में आप देख सकते हैं. ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न हर लुक में रेखा बला की खूबसूरत लगती हैं.
उनका ग्लैमरस लुक इन फोटोज में आप देख सकते हैं. ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न हर लुक में रेखा बला की खूबसूरत लगती हैं.
6/9
रेखा बेशक फिल्मों में नजर नहीं आती हैं लेकिन उनके लुक्स की फोटोज आए दिन वायरल होती रहती हैं.
रेखा बेशक फिल्मों में नजर नहीं आती हैं लेकिन उनके लुक्स की फोटोज आए दिन वायरल होती रहती हैं.
7/9
उन्होंने 90 और 2000 के दशक में कई ग्लैमरस फोटोशूट करवाए थे जिनसे लोगों की आज भी नजरें नहीं हटती हैं.
उन्होंने 90 और 2000 के दशक में कई ग्लैमरस फोटोशूट करवाए थे जिनसे लोगों की आज भी नजरें नहीं हटती हैं.
8/9
इस फोटो में रेखा अपने बालों से खेलती नजर आ रही हैं. बोल्ड लिप्स्टिक उनके लुक को और निखार रही है.
इस फोटो में रेखा अपने बालों से खेलती नजर आ रही हैं. बोल्ड लिप्स्टिक उनके लुक को और निखार रही है.
9/9
रेखा अभी भी पब्लिक इवेंट में नजर आ जाती हैं. हर इवेंट में उनका लुक काफी अलग होता है जिसे बहुत पसंद किया जाता है.
रेखा अभी भी पब्लिक इवेंट में नजर आ जाती हैं. हर इवेंट में उनका लुक काफी अलग होता है जिसे बहुत पसंद किया जाता है.
Published at : 09 Oct 2025 02:44 PM (IST)
Rekha Rekha Transformation

