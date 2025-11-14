हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरीना रॉय की 10 पुरानी तस्वीरें, आज भी खूबसूरती में एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर

रीना रॉय की 10 पुरानी तस्वीरें, आज भी खूबसूरती में एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर

Reen Roy Old Photos: रीना रॉय 80 दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 06:48 PM (IST)
Reen Roy Old Photos: रीना रॉय 80 दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही.

अपने दौर की टॉप एक्ट्रेस रीना रॉय अपनी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए हमेशा चर्चा में रहीं. पुराने समय में उनका लुक इतना स्ट्रॉन्ग और ग्लैमरस था कि हर फिल्म में उनकी मौजूदगी अलग ही चमक ले आती थी. उनकी सादगी और नैचुरल ब्यूटी ने उन्हें उस दौर की सबसे अट्रैकिटिव चेहरों में शामिल कर दिया था.

1/10
रीना रॉय 70–80 दशक की बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक थी.
रीना रॉय 70–80 दशक की बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक थी.
2/10
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1972 में फिल्म 'ज़रूरत' से की.
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1972 में फिल्म 'ज़रूरत' से की.
3/10
इसके बाद 1976 में 'नागिन' और 'कालीचरण' जैसी सफल फिल्मों से स्टारडम हासिल किया.
इसके बाद 1976 में 'नागिन' और 'कालीचरण' जैसी सफल फिल्मों से स्टारडम हासिल किया.
4/10
रीना रॉय 1970 के दशक में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थीं.
रीना रॉय 1970 के दशक में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थीं.
5/10
रीनी ने अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई.
रीनी ने अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई.
6/10
उनकी पुरानी तस्वीर इस बात का सबूत है कि एक्ट्रेस अपने टाइम में बेहद ही खूबसूरत हुआ करती थी.
उनकी पुरानी तस्वीर इस बात का सबूत है कि एक्ट्रेस अपने टाइम में बेहद ही खूबसूरत हुआ करती थी.
7/10
उनकी पुरानी तस्वीरें अक्सर वायरल हुआ करती हैं. जहां आज भी फैंस उन पर उतना ही प्यार लुटाते नजर आते हैं.
उनकी पुरानी तस्वीरें अक्सर वायरल हुआ करती हैं. जहां आज भी फैंस उन पर उतना ही प्यार लुटाते नजर आते हैं.
8/10
बता दें कि आज एक्ट्रेस का लुक काफी बदल गया है. लेकिन आज भी उनके चेहरे की चमक वैसे ही बरकार है.
बता दें कि आज एक्ट्रेस का लुक काफी बदल गया है. लेकिन आज भी उनके चेहरे की चमक वैसे ही बरकार है.
9/10
इन दिनों एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इंटरनेट पर चर्चा में हैं.
इन दिनों एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इंटरनेट पर चर्चा में हैं.
10/10
वो अपने पुराने अफेयर्स को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं.
वो अपने पुराने अफेयर्स को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं.
Published at : 14 Nov 2025 06:48 PM (IST)
Tags :
Reena Roy Zaroorat

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
Explained: कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू! 66 विधानसभा चुनावों में 58 चुनाव हारी, बीते 11 सालों में कैसे बना हार का पैटर्न?
Explained: कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू! 66 विधानसभा चुनावों में 58 चुनाव हारी, बीते 11 सालों में कैसे बना हार का पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Assembly Election Result: कल्याणपुर और अलौली सीट से JDU की जीत | NDA | JDU
Bihar Assembly Election Result: Tejashwi अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं? NDA | Counting Day
Bihar Assembly Election Result: दानापुर की सीट पर Ram Kripal Yadav की जीत तय, 27,000 वोटों से बढ़त!
Bihar Assembly Election Result: नतीजों पर पूर्व Congress नेता Shakeel Ahmad का बड़ा बयान | NDA
Bihar Assembly Election Result: BJP के रुझानों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी Vinod Tawde का आया बयान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Explained: कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू! 66 विधानसभा चुनावों में 58 चुनाव हारी, बीते 11 सालों में कैसे बना हार का पैटर्न?
Explained: कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू! 66 विधानसभा चुनावों में 58 चुनाव हारी, बीते 11 सालों में कैसे बना हार का पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi Fastest Century: OMG! वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंद में लगाई सेंचुरी, पारी में ठोक दिए 15 छक्के और 11 चौके
OMG! वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंद में लगाई सेंचुरी, पारी में ठोक दिए 15 छक्के और 11 चौके
इंडिया
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
'अगर उन्हें अगले 10 या 20 साल में सत्ता में आना है तो...', नतीजों के बाद उपेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव को चेतावनी
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget