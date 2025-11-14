एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
रीना रॉय की 10 पुरानी तस्वीरें, आज भी खूबसूरती में एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर
Reen Roy Old Photos: रीना रॉय 80 दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही.
अपने दौर की टॉप एक्ट्रेस रीना रॉय अपनी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए हमेशा चर्चा में रहीं. पुराने समय में उनका लुक इतना स्ट्रॉन्ग और ग्लैमरस था कि हर फिल्म में उनकी मौजूदगी अलग ही चमक ले आती थी. उनकी सादगी और नैचुरल ब्यूटी ने उन्हें उस दौर की सबसे अट्रैकिटिव चेहरों में शामिल कर दिया था.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 14 Nov 2025 06:48 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
तीन साल की हुई बिपाशा-करण की बेटी देवी, कपल ने वेकेशन पर मनाया जश्न, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
सिल्क साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में बला की हसीन लगीं अदिति राव हैदरी, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
जूही चावला की ये 5 हिट फिल्में ओटीटी पर देख आएगा मजा, बॉक्स ऑफिस पर गाड़ दिए थे झंडे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
न्यूज़
Explained: कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू! 66 विधानसभा चुनावों में 58 चुनाव हारी, बीते 11 सालों में कैसे बना हार का पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion