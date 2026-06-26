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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'कालीन भैया' से लेकर 'गुड्डू पंडित' तक, जानें कितने अमीर हैं 'मिर्जापुर द मूवी' के स्टार्स?

'कालीन भैया' से लेकर 'गुड्डू पंडित' तक, जानें कितने अमीर हैं 'मिर्जापुर द मूवी' के स्टार्स?

Mirzapur The Movie Cast Net Worth: 'मिर्जापुर द मूवी' में एक से बढ़कर एक सितारें नजर आने वाले हैं. फिलहाल जानते हैं इस मूवी के कुछ प्रमुख स्टार्स की नेटवर्थ के बारे में.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 26 Jun 2026 04:32 PM (IST)
Mirzapur The Movie Cast Net Worth: 'मिर्जापुर द मूवी' में एक से बढ़कर एक सितारें नजर आने वाले हैं. फिलहाल जानते हैं इस मूवी के कुछ प्रमुख स्टार्स की नेटवर्थ के बारे में.

'मिर्जापुर' वेब सीरीज बेहद पॉपुलर रही थी. इसके तीन सीजन आए थे और तीनों को दर्शकों ने काफी प्यार दिया था. अब मेकर्स इस पर फिल्म ला रहे हैं और इसका नाम है 'मिर्जापुर: द मूवी'. 25 जून को ही इसका दमदार टीजर रिलीज हुआ है. इसमें सीरीज वाले कई कलाकार नजर आएंगे. वहीं कुछ नए कलाकारों की भी एंट्री हुई है. तो आइए जानते हैं कि आखिर मिर्जापुर फिल्म का सबसे रईस स्टार कौन हैं? नीचे हम आपको फिल्म के कुछ प्रमुख कलाकारों की नेटवर्थ के बारे में बता रही हैं.

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पंकज त्रिपाठी ने 'मिर्जापुर' में कालीन भैया के किरदार से हर किसी का दिल जीता है. उनके पास करोड़ों की संपत्ति है. टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 40 करोड़ रुपये है.
पंकज त्रिपाठी ने 'मिर्जापुर' में कालीन भैया के किरदार से हर किसी का दिल जीता है. उनके पास करोड़ों की संपत्ति है. टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 40 करोड़ रुपये है.
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एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी की कुल संपत्ति करीब आठ करोड़ रुपये है. बता दें कि उन्होंने मिर्जापुर सीरीज में गोलू गुप्ता नाम का किरदार निभाया था. अब वो फिल्म में भी नजर आएंगी.
एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी की कुल संपत्ति करीब आठ करोड़ रुपये है. बता दें कि उन्होंने मिर्जापुर सीरीज में गोलू गुप्ता नाम का किरदार निभाया था. अब वो फिल्म में भी नजर आएंगी.
Published at : 26 Jun 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Pankaj Tripathi RAVI KISHAN Mirzapur The Movie

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