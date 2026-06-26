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'कालीन भैया' से लेकर 'गुड्डू पंडित' तक, जानें कितने अमीर हैं 'मिर्जापुर द मूवी' के स्टार्स?
Mirzapur The Movie Cast Net Worth: 'मिर्जापुर द मूवी' में एक से बढ़कर एक सितारें नजर आने वाले हैं. फिलहाल जानते हैं इस मूवी के कुछ प्रमुख स्टार्स की नेटवर्थ के बारे में.
'मिर्जापुर' वेब सीरीज बेहद पॉपुलर रही थी. इसके तीन सीजन आए थे और तीनों को दर्शकों ने काफी प्यार दिया था. अब मेकर्स इस पर फिल्म ला रहे हैं और इसका नाम है 'मिर्जापुर: द मूवी'. 25 जून को ही इसका दमदार टीजर रिलीज हुआ है. इसमें सीरीज वाले कई कलाकार नजर आएंगे. वहीं कुछ नए कलाकारों की भी एंट्री हुई है. तो आइए जानते हैं कि आखिर मिर्जापुर फिल्म का सबसे रईस स्टार कौन हैं? नीचे हम आपको फिल्म के कुछ प्रमुख कलाकारों की नेटवर्थ के बारे में बता रही हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 04:31 PM (IST)
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