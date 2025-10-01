इस तस्वीर में राशा का अंदाज़ काफी कैज़ुअल है, जो आजकल के जेन-जेड फ़ैशन को दर्शाता है. उन्होंने डेनिम ऑन डेनिम लुक अपनाया है, जिसमें उन्होंने एक ओवरसाइज़्ड डेनिम जैकेट पहनी है. जैकेट के नीचे उन्होंने सफ़ेद रंग का क्रॉप टॉप पहना है. उनकी कार्गो डेनिम जीन्स बहुत बैगी है, जिसमें कई पॉकेट्स हैं और नीचे की तरफ स्ट्रैप्स हैं. मेकअप न्यूड और सटल रखा गया है, और उनके बाल हल्के से मेसी हैं. यह पूरा लुक उन्हें एक कूल, कंफर्टेबल और स्ट्रीट-स्टाइल वाइब दे रहा है.