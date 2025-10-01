हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडराशा थडानी की 10 तस्वीरें: मां रवीना टंडन से खूबसूरती में दो कदम हैं आगे, यकीन ना हो तो तस्वीरें देख लीजिए

राशा थडानी की 10 तस्वीरें: मां रवीना टंडन से खूबसूरती में दो कदम हैं आगे, यकीन ना हो तो तस्वीरें देख लीजिए

Rasha’s Elegance: रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी इन दिनों अपनी खूबसूरती और स्टाइल को लेकर खूब चर्चा में रहती हैं. राशा अपनी माँ की तरह ग्लैमरस और दिलकश लगती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 02:38 PM (IST)
Rasha’s Elegance: रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी इन दिनों अपनी खूबसूरती और स्टाइल को लेकर खूब चर्चा में रहती हैं. राशा अपनी माँ की तरह ग्लैमरस और दिलकश लगती हैं.

रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी अपनी खूबसूरती और मासूमियत के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें उनकी प्यारी अदाएं और स्टाइलिश अंदाज को दिखाती. राशा ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत आज़ाद फिल्म से की है. इस फिल्म में उनके अभिनय और कैमरा फ्रेंडली अंदाज ने फैंस का ध्यान खींचा और उन्हें नई पहचान दी.

1/10
राशा का यह लुक बेहद ग्लैमरस और मॉडर्न है. उन्होंने रेड शरारा स्टाइल पैंट के साथ मैचिंग क्रॉप टॉप और सीक्विन डिटेल वाली लॉन्ग जैकेट पहनी है. खुले वेवी हेयर और न्यूड मेकअप इस आउटफिट को बैलेंस करते हुए उन्हें स्टाइलिश और एलीगेंट लुक दे रहे हैं.
राशा का यह लुक बेहद ग्लैमरस और मॉडर्न है. उन्होंने रेड शरारा स्टाइल पैंट के साथ मैचिंग क्रॉप टॉप और सीक्विन डिटेल वाली लॉन्ग जैकेट पहनी है. खुले वेवी हेयर और न्यूड मेकअप इस आउटफिट को बैलेंस करते हुए उन्हें स्टाइलिश और एलीगेंट लुक दे रहे हैं.
2/10
राशा का यह लुक काफी एलिगेंट और स्टाइलिश है. उन्होंने ब्लैक मिनी ड्रेस पहनी है जिस पर सफेद फ्लोरल वर्क है, जो ड्रेस को मॉडर्न और ग्रेसफुल टच देता है. पोनीटेल हेयरस्टाइल, न्यूड मेकअप और मिनिमल ज्वेलरी के साथ यह लुक उन्हें क्लासी और फ्रेश वाइब दे रहा है.
राशा का यह लुक काफी एलिगेंट और स्टाइलिश है. उन्होंने ब्लैक मिनी ड्रेस पहनी है जिस पर सफेद फ्लोरल वर्क है, जो ड्रेस को मॉडर्न और ग्रेसफुल टच देता है. पोनीटेल हेयरस्टाइल, न्यूड मेकअप और मिनिमल ज्वेलरी के साथ यह लुक उन्हें क्लासी और फ्रेश वाइब दे रहा है.
3/10
राशा इस तस्वीर में एक बेहद ग्लैमरस और पार्टी-वेयर लुक में हैं. उन्होंने पर्पल रंग की, ग्लिटर छोटी ड्रेस पहनी है. ड्रेस की खासियत इसका काउल नेकलाइन और स्लीवलेस डिज़ाइन है. यह ड्रेस उनके फिगर को निखार रही है. उन्होंने अपने बाल हल्के वेव्स में खुले रखे हैं और मेकअप को मिनिमल रखते हुए सिर्फ डायमंड स्टड ईयररिंग्स और कुछ अंगूठियां पहनी हैं.
राशा इस तस्वीर में एक बेहद ग्लैमरस और पार्टी-वेयर लुक में हैं. उन्होंने पर्पल रंग की, ग्लिटर छोटी ड्रेस पहनी है. ड्रेस की खासियत इसका काउल नेकलाइन और स्लीवलेस डिज़ाइन है. यह ड्रेस उनके फिगर को निखार रही है. उन्होंने अपने बाल हल्के वेव्स में खुले रखे हैं और मेकअप को मिनिमल रखते हुए सिर्फ डायमंड स्टड ईयररिंग्स और कुछ अंगूठियां पहनी हैं.
4/10
इस तस्वीर में राशा का अंदाज़ काफी कैज़ुअल है, जो आजकल के जेन-जेड फ़ैशन को दर्शाता है. उन्होंने डेनिम ऑन डेनिम लुक अपनाया है, जिसमें उन्होंने एक ओवरसाइज़्ड डेनिम जैकेट पहनी है. जैकेट के नीचे उन्होंने सफ़ेद रंग का क्रॉप टॉप पहना है. उनकी कार्गो डेनिम जीन्स बहुत बैगी है, जिसमें कई पॉकेट्स हैं और नीचे की तरफ स्ट्रैप्स हैं. मेकअप न्यूड और सटल रखा गया है, और उनके बाल हल्के से मेसी हैं. यह पूरा लुक उन्हें एक कूल, कंफर्टेबल और स्ट्रीट-स्टाइल वाइब दे रहा है.
इस तस्वीर में राशा का अंदाज़ काफी कैज़ुअल है, जो आजकल के जेन-जेड फ़ैशन को दर्शाता है. उन्होंने डेनिम ऑन डेनिम लुक अपनाया है, जिसमें उन्होंने एक ओवरसाइज़्ड डेनिम जैकेट पहनी है. जैकेट के नीचे उन्होंने सफ़ेद रंग का क्रॉप टॉप पहना है. उनकी कार्गो डेनिम जीन्स बहुत बैगी है, जिसमें कई पॉकेट्स हैं और नीचे की तरफ स्ट्रैप्स हैं. मेकअप न्यूड और सटल रखा गया है, और उनके बाल हल्के से मेसी हैं. यह पूरा लुक उन्हें एक कूल, कंफर्टेबल और स्ट्रीट-स्टाइल वाइब दे रहा है.
5/10
राशा इस तस्वीर में एक ब्लैक गाउन में बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश लग रही हैं. यह गाउन स्ट्रैपलेस है और ऊपर क्रिस्टल वर्क की एक पतली लाइन है. इसकी फिटिंग बॉडीकॉन है, जो नीचे की तरफ़ फ़्लोई है. उन्होंने अपने बालों को खुला और हल्का वेवी रखा है, और मेकअप को सॉफ्ट और ग्लोई रखा है.
राशा इस तस्वीर में एक ब्लैक गाउन में बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश लग रही हैं. यह गाउन स्ट्रैपलेस है और ऊपर क्रिस्टल वर्क की एक पतली लाइन है. इसकी फिटिंग बॉडीकॉन है, जो नीचे की तरफ़ फ़्लोई है. उन्होंने अपने बालों को खुला और हल्का वेवी रखा है, और मेकअप को सॉफ्ट और ग्लोई रखा है.
6/10
राशा इस तस्वीर में एक ग्लैमरस और शिमरी लुक में हैं. उन्होंने स्लीक ब्रॉन्ज रंग का गाउन पहना है, जो पूरी तरह से सीक्वेंस और ग्लिटर से ढका हुआ है. यह गाउन स्ट्रैपी है और पूरी बॉडी पर फिटेड है, जिससे उनका फिगर हाईलाइट हो रहा है. उन्होंने अपने बालों को खुला और हल्का वेवी रखा है, और मेकअप को स्मोकी आईज और न्यूड लिप्स के साथ पूरा किया है. यह लुक किसी भी रेड कार्पेट या हाई-प्रोफाइल पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
राशा इस तस्वीर में एक ग्लैमरस और शिमरी लुक में हैं. उन्होंने स्लीक ब्रॉन्ज रंग का गाउन पहना है, जो पूरी तरह से सीक्वेंस और ग्लिटर से ढका हुआ है. यह गाउन स्ट्रैपी है और पूरी बॉडी पर फिटेड है, जिससे उनका फिगर हाईलाइट हो रहा है. उन्होंने अपने बालों को खुला और हल्का वेवी रखा है, और मेकअप को स्मोकी आईज और न्यूड लिप्स के साथ पूरा किया है. यह लुक किसी भी रेड कार्पेट या हाई-प्रोफाइल पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
7/10
राशा ने इस तस्वीर मे रेड रंग का जंपसूट पहना है, जो बेहद ग्लैमरस लग रहा है. इस जंपसूट में हॉल्टर नेक डिज़ाइन है और सामने की तरफ़ एक छोटा कटआउट है, जिससे यह बहुत ही मॉडर्न दिख रहा है. जंपसूट के निचले हिस्से में चौड़े पैंट्स हैं, जो पूरे लुक को पावरफुल और एलीगेंट बना रहे हैं. उन्होंने अपने बालों को वेवी रखा है और रेड पॉइंटेड हील्स के साथ इस मोनोक्रोम रेड लुक को शानदार तरीक़े से पूरा किया है.
राशा ने इस तस्वीर मे रेड रंग का जंपसूट पहना है, जो बेहद ग्लैमरस लग रहा है. इस जंपसूट में हॉल्टर नेक डिज़ाइन है और सामने की तरफ़ एक छोटा कटआउट है, जिससे यह बहुत ही मॉडर्न दिख रहा है. जंपसूट के निचले हिस्से में चौड़े पैंट्स हैं, जो पूरे लुक को पावरफुल और एलीगेंट बना रहे हैं. उन्होंने अपने बालों को वेवी रखा है और रेड पॉइंटेड हील्स के साथ इस मोनोक्रोम रेड लुक को शानदार तरीक़े से पूरा किया है.
8/10
राशा ने इस लुक मे एक बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक अपनाया है, जिसमें उन्होंने सफेद रंग की साटन मिनी ड्रेस पहनी है. यह ड्रेस हॉल्टर नेक डिज़ाइन में है, जिसका ऊपरी हिस्सा फिटेड है और कमर के नीचे रफल्ड है. उन्होंने इस लुक को सफेद स्ट्रैपी हाई हील्स के साथ पूरा किया है. मेकअप को मिनिमल और ग्लोई रखा गया है, जिसमें न्यूड लिपस्टिक है, और बालों को एक चिक हाई पोनीटेल में बाँधा गया है, जो उनके पूरे लुक को फ्रेश बना रहा है.
राशा ने इस लुक मे एक बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक अपनाया है, जिसमें उन्होंने सफेद रंग की साटन मिनी ड्रेस पहनी है. यह ड्रेस हॉल्टर नेक डिज़ाइन में है, जिसका ऊपरी हिस्सा फिटेड है और कमर के नीचे रफल्ड है. उन्होंने इस लुक को सफेद स्ट्रैपी हाई हील्स के साथ पूरा किया है. मेकअप को मिनिमल और ग्लोई रखा गया है, जिसमें न्यूड लिपस्टिक है, और बालों को एक चिक हाई पोनीटेल में बाँधा गया है, जो उनके पूरे लुक को फ्रेश बना रहा है.
9/10
इस लुक मे राशा कैज़ुअल और ट्रेंडी वाइब दे रही है. उन्होंने ब्राउन चेक पैटर्न वाला फुल स्लीव क्रॉप टॉप और कार्गो स्टाइल पैंट्स कैरी किए हैं. ओपन वेवी हेयर और न्यूड मेकअप इस पूरे लुक को कूल और स्टाइलिश बना रहे हैं.
इस लुक मे राशा कैज़ुअल और ट्रेंडी वाइब दे रही है. उन्होंने ब्राउन चेक पैटर्न वाला फुल स्लीव क्रॉप टॉप और कार्गो स्टाइल पैंट्स कैरी किए हैं. ओपन वेवी हेयर और न्यूड मेकअप इस पूरे लुक को कूल और स्टाइलिश बना रहे हैं.
10/10
इस तस्वीर में राशा ने कलरफुल मिनी ड्रेस पहना हैं. यह ड्रेस पूरी तरह से सीक्वेंस से सजी हुई है, जिसमें पीले, लाल, गुलाबी, नीले जैसे कई रंग हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बना हुआ है. यह एक स्लीवलेस और शॉर्ट ड्रेस है, जिसके निचले हिस्से में एक हल्का सा स्लिट है. उन्होंने अपने बाल वेवी रखे हैं.
इस तस्वीर में राशा ने कलरफुल मिनी ड्रेस पहना हैं. यह ड्रेस पूरी तरह से सीक्वेंस से सजी हुई है, जिसमें पीले, लाल, गुलाबी, नीले जैसे कई रंग हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बना हुआ है. यह एक स्लीवलेस और शॉर्ट ड्रेस है, जिसके निचले हिस्से में एक हल्का सा स्लिट है. उन्होंने अपने बाल वेवी रखे हैं.
Published at : 01 Oct 2025 02:38 PM (IST)
Tags :
Raveena Tandon Rasha Thadani Azaad

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, पीछे है भारत माता की तस्वीर, जानें क्यों खास
पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, पीछे है भारत माता की तस्वीर, जानें क्यों खास
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, पीछे है भारत माता की तस्वीर, जानें क्यों खास
पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, पीछे है भारत माता की तस्वीर, जानें क्यों खास
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
SSKTK First Review: कैसी है वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म? सामने आया फर्स्ट रिव्यू
कैसी है वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म? सामने आया फर्स्ट रिव्यू
यूटिलिटी
स्कूल से लेकर कॉलेज तक बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है सरकार, जान लें इस योजना के बारे में
स्कूल से लेकर कॉलेज तक बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है सरकार, जान लें इस योजना के बारे में
जनरल नॉलेज
आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद होती है वोटिंग, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जान लें नियम
आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद होती है वोटिंग, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जान लें नियम
ट्रेंडिंग
सिंदूर में क्या मिलाया था भाई... मांग भरते ही बेहोश हो गई लड़की, वीडियो वायरल
सिंदूर में क्या मिलाया था भाई... मांग भरते ही बेहोश हो गई लड़की, वीडियो वायरल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget