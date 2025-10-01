राशा का यह लुक बेहद ग्लैमरस और मॉडर्न है. उन्होंने रेड शरारा स्टाइल पैंट के साथ मैचिंग क्रॉप टॉप और सीक्विन डिटेल वाली लॉन्ग जैकेट पहनी है. खुले वेवी हेयर और न्यूड मेकअप इस आउटफिट को बैलेंस करते हुए उन्हें स्टाइलिश और एलीगेंट लुक दे रहे हैं.
राशा का यह लुक काफी एलिगेंट और स्टाइलिश है. उन्होंने ब्लैक मिनी ड्रेस पहनी है जिस पर सफेद फ्लोरल वर्क है, जो ड्रेस को मॉडर्न और ग्रेसफुल टच देता है. पोनीटेल हेयरस्टाइल, न्यूड मेकअप और मिनिमल ज्वेलरी के साथ यह लुक उन्हें क्लासी और फ्रेश वाइब दे रहा है.
राशा इस तस्वीर में एक बेहद ग्लैमरस और पार्टी-वेयर लुक में हैं. उन्होंने पर्पल रंग की, ग्लिटर छोटी ड्रेस पहनी है. ड्रेस की खासियत इसका काउल नेकलाइन और स्लीवलेस डिज़ाइन है. यह ड्रेस उनके फिगर को निखार रही है. उन्होंने अपने बाल हल्के वेव्स में खुले रखे हैं और मेकअप को मिनिमल रखते हुए सिर्फ डायमंड स्टड ईयररिंग्स और कुछ अंगूठियां पहनी हैं.
इस तस्वीर में राशा का अंदाज़ काफी कैज़ुअल है, जो आजकल के जेन-जेड फ़ैशन को दर्शाता है. उन्होंने डेनिम ऑन डेनिम लुक अपनाया है, जिसमें उन्होंने एक ओवरसाइज़्ड डेनिम जैकेट पहनी है. जैकेट के नीचे उन्होंने सफ़ेद रंग का क्रॉप टॉप पहना है. उनकी कार्गो डेनिम जीन्स बहुत बैगी है, जिसमें कई पॉकेट्स हैं और नीचे की तरफ स्ट्रैप्स हैं. मेकअप न्यूड और सटल रखा गया है, और उनके बाल हल्के से मेसी हैं. यह पूरा लुक उन्हें एक कूल, कंफर्टेबल और स्ट्रीट-स्टाइल वाइब दे रहा है.
राशा इस तस्वीर में एक ब्लैक गाउन में बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश लग रही हैं. यह गाउन स्ट्रैपलेस है और ऊपर क्रिस्टल वर्क की एक पतली लाइन है. इसकी फिटिंग बॉडीकॉन है, जो नीचे की तरफ़ फ़्लोई है. उन्होंने अपने बालों को खुला और हल्का वेवी रखा है, और मेकअप को सॉफ्ट और ग्लोई रखा है.
राशा इस तस्वीर में एक ग्लैमरस और शिमरी लुक में हैं. उन्होंने स्लीक ब्रॉन्ज रंग का गाउन पहना है, जो पूरी तरह से सीक्वेंस और ग्लिटर से ढका हुआ है. यह गाउन स्ट्रैपी है और पूरी बॉडी पर फिटेड है, जिससे उनका फिगर हाईलाइट हो रहा है. उन्होंने अपने बालों को खुला और हल्का वेवी रखा है, और मेकअप को स्मोकी आईज और न्यूड लिप्स के साथ पूरा किया है. यह लुक किसी भी रेड कार्पेट या हाई-प्रोफाइल पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
राशा ने इस तस्वीर मे रेड रंग का जंपसूट पहना है, जो बेहद ग्लैमरस लग रहा है. इस जंपसूट में हॉल्टर नेक डिज़ाइन है और सामने की तरफ़ एक छोटा कटआउट है, जिससे यह बहुत ही मॉडर्न दिख रहा है. जंपसूट के निचले हिस्से में चौड़े पैंट्स हैं, जो पूरे लुक को पावरफुल और एलीगेंट बना रहे हैं. उन्होंने अपने बालों को वेवी रखा है और रेड पॉइंटेड हील्स के साथ इस मोनोक्रोम रेड लुक को शानदार तरीक़े से पूरा किया है.
राशा ने इस लुक मे एक बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक अपनाया है, जिसमें उन्होंने सफेद रंग की साटन मिनी ड्रेस पहनी है. यह ड्रेस हॉल्टर नेक डिज़ाइन में है, जिसका ऊपरी हिस्सा फिटेड है और कमर के नीचे रफल्ड है. उन्होंने इस लुक को सफेद स्ट्रैपी हाई हील्स के साथ पूरा किया है. मेकअप को मिनिमल और ग्लोई रखा गया है, जिसमें न्यूड लिपस्टिक है, और बालों को एक चिक हाई पोनीटेल में बाँधा गया है, जो उनके पूरे लुक को फ्रेश बना रहा है.
इस लुक मे राशा कैज़ुअल और ट्रेंडी वाइब दे रही है. उन्होंने ब्राउन चेक पैटर्न वाला फुल स्लीव क्रॉप टॉप और कार्गो स्टाइल पैंट्स कैरी किए हैं. ओपन वेवी हेयर और न्यूड मेकअप इस पूरे लुक को कूल और स्टाइलिश बना रहे हैं.
इस तस्वीर में राशा ने कलरफुल मिनी ड्रेस पहना हैं. यह ड्रेस पूरी तरह से सीक्वेंस से सजी हुई है, जिसमें पीले, लाल, गुलाबी, नीले जैसे कई रंग हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बना हुआ है. यह एक स्लीवलेस और शॉर्ट ड्रेस है, जिसके निचले हिस्से में एक हल्का सा स्लिट है. उन्होंने अपने बाल वेवी रखे हैं.
