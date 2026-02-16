एक्सप्लोरर
ब्लैक मिनी ड्रेस बेहद खूबसूरत लगीं रवीना टंडन, देखें एक्ट्रेस का स्टाइलिश लुक
Raveena Tandon Spotted: हाल ही में एक्ट्रेस रवीना टंडन की बांद्रा में स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस काफी कूल और कैजुअल लुक में नजर आई. सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.
आए दिन बॉलीवुड सेलेब्स को कहीं न कहीं स्पॉट किया जाता है. अब हाल ही में एक्ट्रेस रवीना टंडन को बांद्रा में स्पॉट किया गया. जहां वो मिनी ड्रेस पहने कैजुअल लुक में दिखी. पैप्स ने उन्हें कैमरे में कैप्चर किया. आइए देखते है तस्वीरें.
Published at : 16 Feb 2026 08:59 PM (IST)
