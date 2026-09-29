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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसना रईस खान के बर्थडे बैश में छाईं 53 साल की रवीना टंडन, रुपाली गांगुली ने भी लूटी महफिल

सना रईस खान के बर्थडे बैश में छाईं 53 साल की रवीना टंडन, रुपाली गांगुली ने भी लूटी महफिल

पॉपुलर वकील और 'बिग बॉस 17' फेम सना रईस खान 31 साल की हो गई हैं. उन्होंने 28 सितंबर को अपने करीबी दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर रवीना टंडन समेत कई सेलेब्स पार्टी में शामिल हुए.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 29 Sep 2026 11:21 AM (IST)
पॉपुलर वकील और 'बिग बॉस 17' फेम सना रईस खान 31 साल की हो गई हैं. उन्होंने 28 सितंबर को अपने करीबी दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर रवीना टंडन समेत कई सेलेब्स पार्टी में शामिल हुए.

सना रईस खान ने हाल ही में बेहद खास अंदाज में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसमें कई जाने-माने सेलेब्स का जमावड़ा लगा. रवीना टंडन से लेकर रुपाली गांगुली और इरफान पठान तक, कई सितारे पार्टी में पहुंचे और खूब रौनक बढ़ाई. आइए, इस बर्थडे बैश की तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.

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सना रईस खान अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. उन्होंने फुल-स्लीव्स वाला ब्लैक मैक्सी गाउन पहना था, जिस पर वाइन और रेड टोन के शिमरी सीक्विन्स का खूबसूरत काम किया गया था.
सना रईस खान अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. उन्होंने फुल-स्लीव्स वाला ब्लैक मैक्सी गाउन पहना था, जिस पर वाइन और रेड टोन के शिमरी सीक्विन्स का खूबसूरत काम किया गया था.
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अपने लुक को उन्होंने डायमंड नेकलेस और मैचिंग लॉन्ग ईयररिंग्स के साथ कंप्लीट किया. वहीं, हाफ-अप हाफ-डाउन हेयरस्टाइल, फ्रंट बैंग्स और सॉफ्ट कर्ल्स ने उनके लुक में चार-चांद लगा दिए. सटल ग्लोइंग मेकअप और न्यूड लिप शेड में सना बेहद खूबसूरत और एलिगेंट नजर आईं.
अपने लुक को उन्होंने डायमंड नेकलेस और मैचिंग लॉन्ग ईयररिंग्स के साथ कंप्लीट किया. वहीं, हाफ-अप हाफ-डाउन हेयरस्टाइल, फ्रंट बैंग्स और सॉफ्ट कर्ल्स ने उनके लुक में चार-चांद लगा दिए. सटल ग्लोइंग मेकअप और न्यूड लिप शेड में सना बेहद खूबसूरत और एलिगेंट नजर आईं.
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सना रईस खान की बर्थडे पार्टी में इरफान पठान कैजुअल और स्टाइलिश लुक में नजर आए. उन्होंने रेड कलर की कॉलर वाली पोलो टी-शर्ट के साथ व्हाइट पैंट पहनी थी.
सना रईस खान की बर्थडे पार्टी में इरफान पठान कैजुअल और स्टाइलिश लुक में नजर आए. उन्होंने रेड कलर की कॉलर वाली पोलो टी-शर्ट के साथ व्हाइट पैंट पहनी थी.
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अपने लुक को उन्होंने व्हाइट स्नीकर्स के साथ कंप्लीट किया. वहीं, सेट किए हुए छोटे बाल, स्टाइलिश दाढ़ी और हाथ में पहनी घड़ी उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना रही थी.
अपने लुक को उन्होंने व्हाइट स्नीकर्स के साथ कंप्लीट किया. वहीं, सेट किए हुए छोटे बाल, स्टाइलिश दाढ़ी और हाथ में पहनी घड़ी उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना रही थी.
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सना रईस खान की बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन बेहद स्टाइलिश और ग्रेसफुल अंदाज में नजर आईं. उन्होंने रेड और ब्लैक प्रिंट वाली लंबी मैक्सी ड्रेस पहनी थी, जिसमें कोल्ड-शोल्डर डिजाइन और पफ स्लीव्स उनके लुक को खास बना रहे थे.
सना रईस खान की बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन बेहद स्टाइलिश और ग्रेसफुल अंदाज में नजर आईं. उन्होंने रेड और ब्लैक प्रिंट वाली लंबी मैक्सी ड्रेस पहनी थी, जिसमें कोल्ड-शोल्डर डिजाइन और पफ स्लीव्स उनके लुक को खास बना रहे थे.
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कमर पर लगी स्टाइलिश ब्लैक बो-बेल्ट ने उनके आउटफिट को और शानदार बना दिया. खुले बालों में सॉफ्ट कर्ल्स, हाथों में ब्रेसलेट और हाई हील्स के साथ रवीना ने अपने लुक को कंप्लीट किया. इस पूरे लुक में 53 साल की रवीना बेहद एलिगेंट और ग्लैमरस नजर आईं.
कमर पर लगी स्टाइलिश ब्लैक बो-बेल्ट ने उनके आउटफिट को और शानदार बना दिया. खुले बालों में सॉफ्ट कर्ल्स, हाथों में ब्रेसलेट और हाई हील्स के साथ रवीना ने अपने लुक को कंप्लीट किया. इस पूरे लुक में 53 साल की रवीना बेहद एलिगेंट और ग्लैमरस नजर आईं.
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सना रईस खान की बर्थडे पार्टी में 'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली ने महफिल लूट ली. उन्होंने ऑरेंज कलर का स्टाइलिश को-ऑर्ड सेट पहना था.
सना रईस खान की बर्थडे पार्टी में 'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली ने महफिल लूट ली. उन्होंने ऑरेंज कलर का स्टाइलिश को-ऑर्ड सेट पहना था.
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मैटेलिक शिमर फैब्रिक वाले इस आउटफिट के ड्रेप्ड काउल नेकलाइन टॉप और मैचिंग लॉन्ग स्कर्ट ने उनके लुक को काफी खास बना दिया.
मैटेलिक शिमर फैब्रिक वाले इस आउटफिट के ड्रेप्ड काउल नेकलाइन टॉप और मैचिंग लॉन्ग स्कर्ट ने उनके लुक को काफी खास बना दिया.
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अपने लुक को रूपाली ने गोल्डन स्ट्रैपी हील्स के साथ कंप्लीट किया. मिडिल पार्टिंग के साथ खुले सॉफ्ट वेवी बाल, ग्लोइंग मेकअप, स्मोकी आइज और न्यूड लिपस्टिक में वो बेहद ग्लैमरस और एलिगेंट नजर आईं.
अपने लुक को रूपाली ने गोल्डन स्ट्रैपी हील्स के साथ कंप्लीट किया. मिडिल पार्टिंग के साथ खुले सॉफ्ट वेवी बाल, ग्लोइंग मेकअप, स्मोकी आइज और न्यूड लिपस्टिक में वो बेहद ग्लैमरस और एलिगेंट नजर आईं.
Published at : 29 Sep 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Raveena Tandon Rupali Ganguly Sana Raees Khan

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