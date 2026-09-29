कमर पर लगी स्टाइलिश ब्लैक बो-बेल्ट ने उनके आउटफिट को और शानदार बना दिया. खुले बालों में सॉफ्ट कर्ल्स, हाथों में ब्रेसलेट और हाई हील्स के साथ रवीना ने अपने लुक को कंप्लीट किया. इस पूरे लुक में 53 साल की रवीना बेहद एलिगेंट और ग्लैमरस नजर आईं.