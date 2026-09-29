एक्सप्लोरर
सना रईस खान के बर्थडे बैश में छाईं 53 साल की रवीना टंडन, रुपाली गांगुली ने भी लूटी महफिल
पॉपुलर वकील और 'बिग बॉस 17' फेम सना रईस खान 31 साल की हो गई हैं. उन्होंने 28 सितंबर को अपने करीबी दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर रवीना टंडन समेत कई सेलेब्स पार्टी में शामिल हुए.
सना रईस खान ने हाल ही में बेहद खास अंदाज में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसमें कई जाने-माने सेलेब्स का जमावड़ा लगा. रवीना टंडन से लेकर रुपाली गांगुली और इरफान पठान तक, कई सितारे पार्टी में पहुंचे और खूब रौनक बढ़ाई. आइए, इस बर्थडे बैश की तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 29 Sep 2026 11:20 AM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
रवीना टंडन से लेकर रुपाली गांगुली तक, सना रईस खान की बर्थडे पार्टी में सेलेब्स ने बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
7 Photos
आयशा खान ने डीपनेक बॉडीकॉन ड्रेस में ढाया कहर, कैमरे के सामने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'राजपूत होकर स्वरा भास्कर के साथ कैसे बैठ गया?' सिवेत तोमर बोले-उसने सॉरी बोला था
मनोरंजन
'गालियां और मार मिली...फिर भी चुप रहा', शहजाद पूनावाला पर हमले के बाद इमोशनल पोस्ट
मनोरंजन
मायसा' में कैसे हुई थी रश्मिका मंदना की कास्टिंग? डायरेक्टर ने किया खुलासा
मनोरंजन
अनुपमा ने ठुकराया आरवी का ऑफर, गायत्री ने अनु-आर्या से मांगी माफी
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion