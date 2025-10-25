हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड53 की उम्र में भी 25 जैसी खूबसूरती की मालकिन हैं रवीना टंडन, 20 साल की बेटी राशा को देती हैं टक्कर

53 की उम्र में भी 25 जैसी खूबसूरती की मालकिन हैं रवीना टंडन, 20 साल की बेटी राशा को देती हैं टक्कर

Raveena Tandon Beauty: 53 साल की उम्र में भी रवीना टंडन अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबका ध्यान खींचती हैं. उनकी फिटनेस और ग्लैमर इतनी कमाल की है कि 20 साल की बेटी राशा भी उनसे मुकाबला नहीं कर पाती.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 07:28 PM (IST)
Raveena Tandon Beauty: 53 साल की उम्र में भी रवीना टंडन अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबका ध्यान खींचती हैं. उनकी फिटनेस और ग्लैमर इतनी कमाल की है कि 20 साल की बेटी राशा भी उनसे मुकाबला नहीं कर पाती.

53 साल की उम्र में भी रवीना टंडन अपनी सुंदरता और स्टाइल से फैंस का दिल जीत रही हैं. उनकी फिटनेस और ग्लैमर इतने शानदार हैं कि उनकी 20 साल की बेटी राशा भी उनसे पीछे रह जाती हैं.

1/10
रवीना टंडन बॉलीवुड की एक जानी-मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 17 साल की उम्र में की थी. आज भी, 53 साल की उम्र में रवीना अपनी फिटनेस, ग्लैमर और खूबसूरती के लिए सुर्खियों में रहती हैं. उनकी 20 साल की बेटी राशा भी अब पब्लिक लाइफ में कदम रख चुकी है, लेकिन रवीना की खूबसूरती के आगे वो भी फीकी पड़ जाती हैं.
रवीना टंडन बॉलीवुड की एक जानी-मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 17 साल की उम्र में की थी. आज भी, 53 साल की उम्र में रवीना अपनी फिटनेस, ग्लैमर और खूबसूरती के लिए सुर्खियों में रहती हैं. उनकी 20 साल की बेटी राशा भी अब पब्लिक लाइफ में कदम रख चुकी है, लेकिन रवीना की खूबसूरती के आगे वो भी फीकी पड़ जाती हैं.
2/10
रवीना ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी है. फिल्मों के अलावा रवीना अपने स्टाइल स्टेटमेंट और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं.
रवीना ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी है. फिल्मों के अलावा रवीना अपने स्टाइल स्टेटमेंट और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं.
3/10
90 के दशक में उनके स्टाइल ने उन्हें लोगों के बीच खास जगह दिलाई.
90 के दशक में उनके स्टाइल ने उन्हें लोगों के बीच खास जगह दिलाई.
4/10
रवीना ने महज 17 साल की उम्र में पहली फिल्म 'पत्थर के फूल' थी, और उन्होंने साल 1991 के फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
रवीना ने महज 17 साल की उम्र में पहली फिल्म 'पत्थर के फूल' थी, और उन्होंने साल 1991 के फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
5/10
रवीना भले ही 53 की हो चुकी हों लेकिन वो अभी भी एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पर अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं.
रवीना भले ही 53 की हो चुकी हों लेकिन वो अभी भी एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पर अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं.
6/10
वहीं अगर बात करें रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी की तो वह भी अपनी मां की तरह बेहद खूबसूरत हैं.
वहीं अगर बात करें रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी की तो वह भी अपनी मां की तरह बेहद खूबसूरत हैं.
7/10
राशा थडानी ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2024 में आई फिल्म आजाद से की थी.
राशा थडानी ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2024 में आई फिल्म आजाद से की थी.
8/10
रवीना की लाडली राशा की फिल्म का गाना खूब चर्चा में रहा. शायद वो पहली स्टार किड होगी जिसने डेब्यू फिल्म के पहले सॉन्ग से ही लाइमलाइट चुराने का काम किया है.
रवीना की लाडली राशा की फिल्म का गाना खूब चर्चा में रहा. शायद वो पहली स्टार किड होगी जिसने डेब्यू फिल्म के पहले सॉन्ग से ही लाइमलाइट चुराने का काम किया है.
9/10
सोशल मीडिया पर उई अम्मा पर उनके डांस को खूब पसंद किया जा रहा है.
सोशल मीडिया पर उई अम्मा पर उनके डांस को खूब पसंद किया जा रहा है.
10/10
राशा खूबसूरती में अपनी मां रवीना टंडन को बराबर का टक्कर देती हैं.
राशा खूबसूरती में अपनी मां रवीना टंडन को बराबर का टक्कर देती हैं.
Published at : 25 Oct 2025 07:28 PM (IST)
Tags :
Raveena Tandon Rasha Thadani

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘भारत का नेतृत्व करने में राहुल गांधी सक्षम नहीं, क्योंकि...’, अमेरिकी सिंगर-एक्टर मैरी मिलबेन का दावा
‘भारत का नेतृत्व करने में राहुल गांधी सक्षम नहीं, क्योंकि...’, अमेरिकी सिंगर-एक्टर मैरी मिलबेन का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी
ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी
जनरल नॉलेज
Satish Shah: गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?
गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | ABP NEWS
UIDAI से लेकर SBI तक – जानिए 1 नवंबर से क्या-क्या बदलने वाला है!| Paisa Live
Trump का Russia पर बड़ा War! अब महंगा होगा Petrol-Diesel!| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘भारत का नेतृत्व करने में राहुल गांधी सक्षम नहीं, क्योंकि...’, अमेरिकी सिंगर-एक्टर मैरी मिलबेन का दावा
‘भारत का नेतृत्व करने में राहुल गांधी सक्षम नहीं, क्योंकि...’, अमेरिकी सिंगर-एक्टर मैरी मिलबेन का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी
ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी
जनरल नॉलेज
Satish Shah: गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?
गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?
बॉलीवुड
74 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए सतीश शाह, इन 10 यादगार फिल्मों के जरिए अमर रहेंगे एक्टर
74 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए सतीश शाह, इन 10 यादगार फिल्मों के जरिए अमर रहेंगे एक्टर
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
विश्व
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम, ये काम बनाया जरूरी
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम
ट्रेंडिंग
शर्म छोड़ दुल्हन ने स्टेज पर डांस से मचाया गदर! यूजर्स बोले, दूल्हे की फिल्डिंग सेट है- वीडियो वायरल
शर्म छोड़ दुल्हन ने स्टेज पर डांस से मचाया गदर! यूजर्स बोले, दूल्हे की फिल्डिंग सेट है- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget