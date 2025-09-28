एक्सप्लोरर
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
Rasha Thadani 10 Glamorous Photos: हाल ही में राशा थडानी ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं उनकी इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं . आइए देखते हैं 10 शानदार तस्वीरें.
रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी आए दिन अपने स्टाइल और लुक्स से सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह मिनी-बैकलेस ड्रेस में कहर ढाती नजर आ रही हैं. उनकी इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें ‘बार्बी डॉल’ तक कह रहे हैं. राशा का स्टाइल और कॉन्फिडेंस देखकर साफ है कि वह भी मां की तरह फैशनिस्टा बनती जा रही हैं. तो चलिए देखते हैं राशा की ये शानदार तस्वीरें.
