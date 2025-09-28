हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही

Rasha Thadani 10 Glamorous Photos: हाल ही में राशा थडानी ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं उनकी इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं . आइए देखते हैं 10 शानदार तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 11:17 AM (IST)
रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी आए दिन अपने स्टाइल और लुक्स से सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह मिनी-बैकलेस ड्रेस में कहर ढाती नजर आ रही हैं. उनकी इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें ‘बार्बी डॉल’ तक कह रहे हैं. राशा का स्टाइल और कॉन्फिडेंस देखकर साफ है कि वह भी मां की तरह फैशनिस्टा बनती जा रही हैं. तो चलिए देखते हैं राशा की ये शानदार तस्वीरें.

1/10
एक्ट्रेस राशा थडानी हमेशा ही अपने स्टाइलिश ग्लैमरस लुक्स को लेकर सुर्खिय बटोरती नजर आती हैं.
एक्ट्रेस राशा थडानी हमेशा ही अपने स्टाइलिश ग्लैमरस लुक्स को लेकर सुर्खिय बटोरती नजर आती हैं.
2/10
एक बार फिर राशा ने अपने ग्लैमरस लुक्स से सबका ध्यान खींचा है.
एक बार फिर राशा ने अपने ग्लैमरस लुक्स से सबका ध्यान खींचा है.
3/10
दरअसल, हाल ही में राशा ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसमें वो बेहद हसीन दिख रही हैं.
दरअसल, हाल ही में राशा ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसमें वो बेहद हसीन दिख रही हैं.
4/10
राशा के लुक की बात करें तो उन्होंने व्हाइट कलर की मिनी बैकलेस ड्रेस पहनी है और लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने व्हाइट हील्स कैरी की हैं.
राशा के लुक की बात करें तो उन्होंने व्हाइट कलर की मिनी बैकलेस ड्रेस पहनी है और लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने व्हाइट हील्स कैरी की हैं.
5/10
उन्होंने सटल मेकअप रखा है और स्लीक हेयरस्टाइल बनाकर लुक को और भी एलिगेंट बनाया है.
उन्होंने सटल मेकअप रखा है और स्लीक हेयरस्टाइल बनाकर लुक को और भी एलिगेंट बनाया है.
6/10
साथ ही उन्होंने व्हाइट कलर का मिनी बैग भी कैरी किया है, जो कि काफी स्टाइलिश है.
साथ ही उन्होंने व्हाइट कलर का मिनी बैग भी कैरी किया है, जो कि काफी स्टाइलिश है.
7/10
उनका ये लुक बेहद ही क्लासी और ग्लैमरस है.
उनका ये लुक बेहद ही क्लासी और ग्लैमरस है.
8/10
राशा कि ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं
राशा कि ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं
9/10
फैंस को भी उनका ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा है. यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट्स करके उनकी तारीफ कर रहे हैं
फैंस को भी उनका ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा है. यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट्स करके उनकी तारीफ कर रहे हैं
10/10
एक यूजर ने लिखा ' प्रिंसेज ' तो वहीं दूसरे ने लिखा ' बार्बी डॉल '.
एक यूजर ने लिखा ' प्रिंसेज ' तो वहीं दूसरे ने लिखा ' बार्बी डॉल '.
Published at : 28 Sep 2025 11:17 AM (IST)
Raveena Tandon Rasha Thadani

Photo Gallery

