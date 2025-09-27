एक्सप्लोरर
रश्मिका मंदाना की 10 तस्वीरें, पहली फिल्म से अब तक कितना बदल गया लुक
Rashmika Mandanna 10 Photos: रश्मिका मंदाना अब सिंपल गर्ल से बेहद ही ग्लैमरस एक्ट्रेस बन चुकी हैं. उन्होनें अपने स्टाइल और फैशन सेंस की पूरी तरह से बदल लिया हैं.
साउथ की नेशनल क्रश कही जाने वाली रश्मिका मंदाना का लुक्स जर्नी भी कमाल की रही है. पहली फिल्म में जहां वो बेहद सिंपल और क्यूट नजर आईं, वहीं अब उनका स्टाइल और फैशन सेंस हर किसी को इंप्रेस करता है. एक्ट्रेस अब अपने लुक्स को लेकर काफी चर्चा में भी रहतीं हैं. आइए देखते है रश्मिका की 10 खूबसूरत तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 27 Sep 2025 12:50 PM (IST)
Tags :Rashmika Mandanna
बॉलीवुड
10 Photos
