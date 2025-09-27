रश्मिका मंदाना की 10 तस्वीरें, पहली फिल्म से अब तक कितना बदल गया लुक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरश्मिका मंदाना की 10 तस्वीरें, पहली फिल्म से अब तक कितना बदल गया लुक

Rashmika Mandanna 10 Photos: रश्मिका मंदाना अब सिंपल गर्ल से बेहद ही ग्लैमरस एक्ट्रेस बन चुकी हैं. उन्होनें अपने स्टाइल और फैशन सेंस की पूरी तरह से बदल लिया हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 12:50 PM (IST)
साउथ की नेशनल क्रश कही जाने वाली रश्मिका मंदाना का लुक्स जर्नी भी कमाल की रही है. पहली फिल्म में जहां वो बेहद सिंपल और क्यूट नजर आईं, वहीं अब उनका स्टाइल और फैशन सेंस हर किसी को इंप्रेस करता है. एक्ट्रेस अब अपने लुक्स को लेकर काफी चर्चा में भी रहतीं हैं. आइए देखते है रश्मिका की 10 खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
कन्नड़ फिल्म 'किरिक पार्टी' से अपने फिल्मी करियर की शुरूआत करने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अब काफी बदल चुकी हैं.
2/10
रश्मिका अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने लुक्स को लेकर भी सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं.
3/10
आज रश्मिका सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि फैशन आइकन भी बन चुकी हैं. उनका हर लुक चर्चा में रहता है.
4/10
साउथ से निकलकर बॉलीवुड तक, रश्मिका ने अपने लुक्स और टैलेंट से हर जगह फैंस का दिल जीता है.
5/10
रश्मिका के हर अंदाज में अब एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आता है, जो उन्हें और भी खास बनाता है.
6/10
सालों बाद अब रश्मिका का अंदाज पूरी तरह से बदल चुका है.
7/10
सिंपल गर्ल से अब रश्मिका ग्लैमरस दीवा बन गई हैं.
8/10
रश्मिका के लुक की बात करें तो एक्ट्रेस पहले बेहद ही सिंपल अंदाज में नजर आती थी.
9/10
ये उनकी पहली फिल्म की तस्वीर है, जिसमें रश्मिका बेहद सिंपल और क्यूट नजर आई थीं. उनके मासूम चेहरे ने फैंस का दिल जीत लिया था.
10/10
ये भी रश्मिका की काफी पुरानी तस्वीर है, जिसमें वो बहुत ही नैचुरल लुक में नजर आ रही हैं.
Published at : 27 Sep 2025 12:50 PM (IST)
Rashmika Mandanna

Photo Gallery

Embed widget